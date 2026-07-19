Quem foi o Bola de Ouro da Copa do Mundo 2026? Messi é favorito ao prêmio da FIFA
A FIFA anunciará o melhor jogador da Copa do Mundo somente após a final; Lionel Messi aparece como principal favorito ao prêmio; confira mais detalhes
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A Bola de Ouro, prêmio concedido ao melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, ainda não tem vencedor definido. A FIFA anunciará o resultado somente após o encerramento da competição, quando também divulgará as demais premiações individuais do torneio.
Entre os favoritos, Lionel Messi aparece como o principal candidato ao troféu. O argentino, inclusive, pode conquistar a premiação mesmo que a Argentina não fique com o título mundial, algo que já aconteceu em outras edições da Copa do Mundo.
Esta matéria será atualizada assim que a FIFA confirmar oficialmente o vencedor da Bola de Ouro.
Quem foi o Bola de Ouro da Copa do Mundo 2026?
O prêmio ainda não foi definido.
A FIFA anunciará o vencedor após a final da Copa do Mundo e a conclusão de todas as partidas do torneio.
Messi é o principal favorito
Lionel Messi chega aos jogos decisivos como o principal candidato à Bola de Ouro adidas. O camisa 10 argentino busca conquistar o prêmio pela terceira vez, após as conquistas em 2014 e 2022, feito inédito na história da competição.
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Mesmo que a Argentina seja derrotada na final, Messi ainda tem chances de ser eleito o melhor jogador do Mundial. A história da Copa mostra que o prêmio frequentemente é concedido a atletas que não terminam a competição como campeões.
Mbappé e Rodri seguem na disputa
O principal concorrente de Messi é Kylian Mbappé. Embora a França não tenha mais chances de conquistar o título, o atacante ainda disputará o terceiro lugar e pode fortalecer sua candidatura com uma boa atuação.
Outro nome entre os favoritos é o volante espanhol Rodri, titular da Espanha na decisão contra a Argentina. O desempenho na final pode ser determinante para suas chances de conquistar a principal premiação individual da Copa do Mundo.
Assim, a definição da Bola de Ouro dependerá do rendimento de Messi e Rodri na final e de Mbappé na disputa do terceiro lugar.
É comum vencer a Bola de Ouro sem ser campeão?
Sim. Ao longo da história da Copa do Mundo, diversos jogadores conquistaram a Bola de Ouro mesmo sem levantar a taça.
Entre eles estão:
- Salvatore Schillaci;
- Ronaldo;
- Oliver Kahn;
- Zinédine Zidane;
- Diego Forlán;
- Lionel Messi (2014);
- Luka Modric.
Por outro lado, também houve edições em que o melhor jogador foi integrante da seleção campeã, como ocorreu com:
- Mario Kempes;
- Paolo Rossi;
- Diego Maradona;
- Romário;
- Lionel Messi (2022).
Desde a criação da premiação, em 1978, o desempenho individual sempre foi um fator determinante na escolha do vencedor, independentemente da posição final da seleção.
Últimos vencedores da Bola de Ouro da Copa do Mundo
- 2006: Zinédine Zidane (França) — vice-campeão.
- 2010: Diego Forlán (Uruguai) — quarto colocado.
- 2014: Lionel Messi (Argentina) — vice-campeão.
- 2018: Luka Modric (Croácia) — vice-campeão.
- 2022: Lionel Messi (Argentina) — campeão.
O que diz o regulamento da FIFA?
O regulamento da Copa do Mundo de 2026 estabelece que a Bola de Ouro adidas (adidas Golden Ball) será entregue ao melhor jogador da fase final da competição.
Além da Bola de Ouro, a FIFA também distribuirá a Bola de Prata e a Bola de Bronze, destinadas ao segundo e ao terceiro melhores jogadores do torneio.