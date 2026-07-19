fechar
Futebol |

Quem foi o Bola de Ouro da Copa do Mundo 2026? Messi é favorito ao prêmio da FIFA

A FIFA anunciará o melhor jogador da Copa do Mundo somente após a final; Lionel Messi aparece como principal favorito ao prêmio; confira mais detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 19/07/2026 às 16:00
- Divulgação/Fifa

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Bola de Ouro, prêmio concedido ao melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, ainda não tem vencedor definido. A FIFA anunciará o resultado somente após o encerramento da competição, quando também divulgará as demais premiações individuais do torneio.

Entre os favoritos, Lionel Messi aparece como o principal candidato ao troféu. O argentino, inclusive, pode conquistar a premiação mesmo que a Argentina não fique com o título mundial, algo que já aconteceu em outras edições da Copa do Mundo.

Esta matéria será atualizada assim que a FIFA confirmar oficialmente o vencedor da Bola de Ouro.

Quem foi o Bola de Ouro da Copa do Mundo 2026?

O prêmio ainda não foi definido.

A FIFA anunciará o vencedor após a final da Copa do Mundo e a conclusão de todas as partidas do torneio.

Leia Também

Messi é o principal favorito

Lionel Messi chega aos jogos decisivos como o principal candidato à Bola de Ouro adidas. O camisa 10 argentino busca conquistar o prêmio pela terceira vez, após as conquistas em 2014 e 2022, feito inédito na história da competição.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Mesmo que a Argentina seja derrotada na final, Messi ainda tem chances de ser eleito o melhor jogador do Mundial. A história da Copa mostra que o prêmio frequentemente é concedido a atletas que não terminam a competição como campeões.

Mbappé e Rodri seguem na disputa

O principal concorrente de Messi é Kylian Mbappé. Embora a França não tenha mais chances de conquistar o título, o atacante ainda disputará o terceiro lugar e pode fortalecer sua candidatura com uma boa atuação.

Outro nome entre os favoritos é o volante espanhol Rodri, titular da Espanha na decisão contra a Argentina. O desempenho na final pode ser determinante para suas chances de conquistar a principal premiação individual da Copa do Mundo.

Assim, a definição da Bola de Ouro dependerá do rendimento de Messi e Rodri na final e de Mbappé na disputa do terceiro lugar.

É comum vencer a Bola de Ouro sem ser campeão?

Sim. Ao longo da história da Copa do Mundo, diversos jogadores conquistaram a Bola de Ouro mesmo sem levantar a taça.

Entre eles estão:

  • Salvatore Schillaci;
  • Ronaldo;
  • Oliver Kahn;
  • Zinédine Zidane;
  • Diego Forlán;
  • Lionel Messi (2014);
  • Luka Modric.

Por outro lado, também houve edições em que o melhor jogador foi integrante da seleção campeã, como ocorreu com:

  • Mario Kempes;
  • Paolo Rossi;
  • Diego Maradona;
  • Romário;
  • Lionel Messi (2022).

Desde a criação da premiação, em 1978, o desempenho individual sempre foi um fator determinante na escolha do vencedor, independentemente da posição final da seleção.

Últimos vencedores da Bola de Ouro da Copa do Mundo

  • 2006: Zinédine Zidane (França) — vice-campeão.
  • 2010: Diego Forlán (Uruguai) — quarto colocado.
  • 2014: Lionel Messi (Argentina) — vice-campeão.
  • 2018: Luka Modric (Croácia) — vice-campeão.
  • 2022: Lionel Messi (Argentina) — campeão.

Leia Também

O que diz o regulamento da FIFA?

O regulamento da Copa do Mundo de 2026 estabelece que a Bola de Ouro adidas (adidas Golden Ball) será entregue ao melhor jogador da fase final da competição.

Além da Bola de Ouro, a FIFA também distribuirá a Bola de Prata e a Bola de Bronze, destinadas ao segundo e ao terceiro melhores jogadores do torneio.

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Horário da final da Copa do Mundo 2026: saiba tudo sobre Espanha x Argentina
COPA DO MUNDO

Horário da final da Copa do Mundo 2026: saiba tudo sobre Espanha x Argentina
Quanto pesa o troféu da Copa do Mundo? Veja peso, valor e curiosidades da taça da FIFA
COPA DO MUNDO

Quanto pesa o troféu da Copa do Mundo? Veja peso, valor e curiosidades da taça da FIFA

Compartilhe

Tags