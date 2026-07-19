Quem foi o Bola de Ouro da Copa do Mundo 2026? Messi é favorito ao prêmio da FIFA

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A FIFA anunciará o melhor jogador da Copa do Mundo somente após a final; Lionel Messi aparece como principal favorito ao prêmio; confira mais detalhes

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A Bola de Ouro, prêmio concedido ao melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, ainda não tem vencedor definido. A FIFA anunciará o resultado somente após o encerramento da competição, quando também divulgará as demais premiações individuais do torneio.

Entre os favoritos, Lionel Messi aparece como o principal candidato ao troféu. O argentino, inclusive, pode conquistar a premiação mesmo que a Argentina não fique com o título mundial, algo que já aconteceu em outras edições da Copa do Mundo.

Esta matéria será atualizada assim que a FIFA confirmar oficialmente o vencedor da Bola de Ouro.

Quem foi o Bola de Ouro da Copa do Mundo 2026?

O prêmio ainda não foi definido.

A FIFA anunciará o vencedor após a final da Copa do Mundo e a conclusão de todas as partidas do torneio.

Messi é o principal favorito

Lionel Messi chega aos jogos decisivos como o principal candidato à Bola de Ouro adidas. O camisa 10 argentino busca conquistar o prêmio pela terceira vez, após as conquistas em 2014 e 2022, feito inédito na história da competição.

Mesmo que a Argentina seja derrotada na final, Messi ainda tem chances de ser eleito o melhor jogador do Mundial. A história da Copa mostra que o prêmio frequentemente é concedido a atletas que não terminam a competição como campeões.

Mbappé e Rodri seguem na disputa

O principal concorrente de Messi é Kylian Mbappé. Embora a França não tenha mais chances de conquistar o título, o atacante ainda disputará o terceiro lugar e pode fortalecer sua candidatura com uma boa atuação.

Outro nome entre os favoritos é o volante espanhol Rodri, titular da Espanha na decisão contra a Argentina. O desempenho na final pode ser determinante para suas chances de conquistar a principal premiação individual da Copa do Mundo.

Assim, a definição da Bola de Ouro dependerá do rendimento de Messi e Rodri na final e de Mbappé na disputa do terceiro lugar.

É comum vencer a Bola de Ouro sem ser campeão?

Sim. Ao longo da história da Copa do Mundo, diversos jogadores conquistaram a Bola de Ouro mesmo sem levantar a taça.

Entre eles estão:

Salvatore Schillaci;

Ronaldo;

Oliver Kahn;

Zinédine Zidane;

Diego Forlán;

Lionel Messi (2014);

Luka Modric.

Por outro lado, também houve edições em que o melhor jogador foi integrante da seleção campeã, como ocorreu com:

Mario Kempes;

Paolo Rossi;

Diego Maradona;

Romário;

Lionel Messi (2022).

Desde a criação da premiação, em 1978, o desempenho individual sempre foi um fator determinante na escolha do vencedor, independentemente da posição final da seleção.

Últimos vencedores da Bola de Ouro da Copa do Mundo

2006: Zinédine Zidane (França) — vice-campeão.

Zinédine Zidane (França) — vice-campeão. 2010: Diego Forlán (Uruguai) — quarto colocado.

Diego Forlán (Uruguai) — quarto colocado. 2014: Lionel Messi (Argentina) — vice-campeão.

Lionel Messi (Argentina) — vice-campeão. 2018: Luka Modric (Croácia) — vice-campeão.

Luka Modric (Croácia) — vice-campeão. 2022: Lionel Messi (Argentina) — campeão.

O que diz o regulamento da FIFA?

O regulamento da Copa do Mundo de 2026 estabelece que a Bola de Ouro adidas (adidas Golden Ball) será entregue ao melhor jogador da fase final da competição.

Além da Bola de Ouro, a FIFA também distribuirá a Bola de Prata e a Bola de Bronze, destinadas ao segundo e ao terceiro melhores jogadores do torneio.