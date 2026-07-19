Quem foi o artilheiro da Copa do Mundo 2026? Veja lista atualizada e saiba quem venceu a Chuteira de Ouro
A FIFA só entregará a Chuteira de Ouro após o encerramento da Copa do Mundo; veja quem está na briga pelo cobiçado prêmio de artilheiro do torneio
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A disputa pela Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026 ainda está aberta. Embora Lionel Messi lidere a artilharia antes da final, a premiação oficial da FIFA só será definida após o encerramento do Mundial, quando também serão disputadas a decisão do terceiro lugar e a grande final.
Segundo o regulamento da competição, a Chuteira de Ouro será entregue ao jogador que terminar a Copa do Mundo com o maior número de gols.
Em caso de empate, a FIFA utiliza critérios de desempate baseados nas assistências e, se necessário, no menor tempo em campo.
Esta matéria será atualizada assim que a FIFA confirmar oficialmente os vencedores da Chuteira de Ouro, Chuteira de Prata e Chuteira de Bronze.
Artilharia da Copa do Mundo 2026
- Lionel Messi (Argentina) – 8 gols – 4 assistências
- Kylian Mbappé (França) – 8 gols – 3 assistências
- Erling Haaland (Noruega) – 7 gols – 0 assistências
- Jude Bellingham (Inglaterra) – 6 gols – 1 assistência
- Harry Kane (Inglaterra) – 6 gols – 1 assistência
- Ousmane Dembélé (França) – 5 gols – 2 assistências
- Mikel Oyarzabal (Espanha) – 5 gols – 1 assistência
Quem pode ganhar a Chuteira de Ouro?
Antes da final, Lionel Messi ocupa a liderança da artilharia com oito gols e leva vantagem sobre Kylian Mbappé no primeiro critério de desempate, já que soma quatro assistências, contra três do atacante francês.
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No entanto, a disputa pelo prêmio ainda não está encerrada. Messi voltará a campo na final contra a Espanha, enquanto Mbappé ainda disputa o terceiro lugar com a França diante da Inglaterra.
Além disso, Mikel Oyarzabal também segue em atividade na decisão do título e ainda pode aumentar sua marca de gols.
O que diz o regulamento da FIFA?
O regulamento da Copa do Mundo de 2026 estabelece que a adidas Golden Boot (Chuteira de Ouro) será concedida ao maior artilheiro do torneio.
Se dois ou mais jogadores terminarem empatados em número de gols, serão aplicados os seguintes critérios:
- Maior número de assistências, conforme avaliação do Grupo de Estudos Técnicos da FIFA;
- Menor tempo total de minutos disputados na competição.
Além da Chuteira de Ouro, também serão entregues a Chuteira de Prata e a Chuteira de Bronze, destinadas ao segundo e ao terceiro colocados na classificação final da artilharia.
Quando a FIFA anunciará o vencedor?
A FIFA define a Chuteira de Ouro somente após o encerramento da Copa do Mundo, quando todas as partidas da competição já tiverem sido disputadas e as estatísticas oficiais estiverem consolidadas.
O mesmo procedimento vale para outras premiações individuais, como a Bola de Ouro (melhor jogador), a Luva de Ouro (melhor goleiro) e o Prêmio de Jovem Jogador, que também são anunciadas ao término do torneio.
Artilheiros das últimas cinco Copas do Mundo
- Alemanha 2006: Miroslav Klose (Alemanha) – 5 gols
- África do Sul 2010: Thomas Müller (Alemanha) – 5 gols
- Brasil 2014: James Rodríguez (Colômbia) – 6 gols
- Rússia 2018: Harry Kane (Inglaterra) – 6 gols
- Catar 2022: Kylian Mbappé (França) – 8 gols