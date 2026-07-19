Quantos títulos a Espanha tem? Seleção busca mais uma conquista na final da Copa do Mundo 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Campeã na África do Sul em 2010, a Espanha volta à decisão da Copa do Mundo em busca de mais um título diante da Argentina; saiba mais

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Espanha possui um título da Copa do Mundo, conquistado na edição de 2010, disputada na África do Sul. Agora, a seleção europeia tenta escrever um novo capítulo de sua história ao enfrentar a Argentina na final da Copa do Mundo de 2026.

A decisão será disputada neste domingo (19) e representa apenas a segunda final de Mundial alcançada pela equipe espanhola. Caso vença, a Fúria conquistará o bicampeonato mundial.

Quantos títulos da Copa do Mundo a Espanha tem?

A seleção espanhola foi campeã mundial apenas uma vez, em 2010, quando derrotou a Holanda na decisão e conquistou o primeiro título de sua história.

Após aquela conquista, o nome da seleção foi gravado na base da taça como "Spain", em inglês. Posteriormente, a inscrição foi corrigida para "España", seguindo o idioma oficial do país.

Segunda final da história

A decisão da Copa do Mundo de 2026 marca apenas a segunda vez que a Espanha chega à final do torneio.

Do outro lado estará a Argentina, atual campeã mundial. O confronto também coloca frente a frente os atuais vencedores da Eurocopa e da Copa América.

Retrospecto de Espanha x Argentina em Copas

Apesar da tradição das duas seleções, o duelo aconteceu apenas uma vez em Copas do Mundo antes da final de 2026.

O único encontro foi na fase de grupos da Copa de 1966, na Inglaterra, quando a Argentina venceu por 2 a 1.

No retrospecto geral entre as equipes, há equilíbrio: em 14 partidas, cada seleção soma seis vitórias, além de dois empates.

Como foi a campanha da Espanha na Copa do Mundo 2026

A equipe comandada por Luis de la Fuente chega à decisão mantendo uma sequência de 37 partidas de invencibilidade.

Na atual edição do Mundial, a Espanha soma seis vitórias e um empate. Após estrear com igualdade por 0 a 0 diante de Cabo Verde, eliminou:

Áustria (3 a 0)

Portugal (1 a 0)

Bélgica (2 a 1)

França (2 a 0)

A nova geração da Fúria

Luis de la Fuente integra a estrutura da Federação Espanhola desde 2013 e assumiu a seleção principal em 2022, após conquistar títulos europeus nas categorias de base.

Entre os destaques do elenco está Lamine Yamal, um dos principais nomes da renovação ofensiva da equipe. Já o volante Rodri, capitão da seleção, é o único remanescente da goleada por 6 a 1 sobre a Argentina em amistoso disputado em 2018.

Todos os títulos da seleção espanhola

Além da Copa do Mundo de 2010, a Espanha acumula outras conquistas importantes no futebol internacional.