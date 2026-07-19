Quantos títulos a Espanha tem? Seleção busca mais uma conquista na final da Copa do Mundo 2026
Campeã na África do Sul em 2010, a Espanha volta à decisão da Copa do Mundo em busca de mais um título diante da Argentina; saiba mais
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A Espanha possui um título da Copa do Mundo, conquistado na edição de 2010, disputada na África do Sul. Agora, a seleção europeia tenta escrever um novo capítulo de sua história ao enfrentar a Argentina na final da Copa do Mundo de 2026.
A decisão será disputada neste domingo (19) e representa apenas a segunda final de Mundial alcançada pela equipe espanhola. Caso vença, a Fúria conquistará o bicampeonato mundial.
Quantos títulos da Copa do Mundo a Espanha tem?
A seleção espanhola foi campeã mundial apenas uma vez, em 2010, quando derrotou a Holanda na decisão e conquistou o primeiro título de sua história.
Após aquela conquista, o nome da seleção foi gravado na base da taça como "Spain", em inglês. Posteriormente, a inscrição foi corrigida para "España", seguindo o idioma oficial do país.
Segunda final da história
A decisão da Copa do Mundo de 2026 marca apenas a segunda vez que a Espanha chega à final do torneio.
Do outro lado estará a Argentina, atual campeã mundial. O confronto também coloca frente a frente os atuais vencedores da Eurocopa e da Copa América.
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Retrospecto de Espanha x Argentina em Copas
Apesar da tradição das duas seleções, o duelo aconteceu apenas uma vez em Copas do Mundo antes da final de 2026.
O único encontro foi na fase de grupos da Copa de 1966, na Inglaterra, quando a Argentina venceu por 2 a 1.
No retrospecto geral entre as equipes, há equilíbrio: em 14 partidas, cada seleção soma seis vitórias, além de dois empates.
Como foi a campanha da Espanha na Copa do Mundo 2026
A equipe comandada por Luis de la Fuente chega à decisão mantendo uma sequência de 37 partidas de invencibilidade.
Na atual edição do Mundial, a Espanha soma seis vitórias e um empate. Após estrear com igualdade por 0 a 0 diante de Cabo Verde, eliminou:
- Áustria (3 a 0)
- Portugal (1 a 0)
- Bélgica (2 a 1)
- França (2 a 0)
A nova geração da Fúria
Luis de la Fuente integra a estrutura da Federação Espanhola desde 2013 e assumiu a seleção principal em 2022, após conquistar títulos europeus nas categorias de base.
Entre os destaques do elenco está Lamine Yamal, um dos principais nomes da renovação ofensiva da equipe. Já o volante Rodri, capitão da seleção, é o único remanescente da goleada por 6 a 1 sobre a Argentina em amistoso disputado em 2018.
Todos os títulos da seleção espanhola
Além da Copa do Mundo de 2010, a Espanha acumula outras conquistas importantes no futebol internacional.
- 1 Copa do Mundo: 2010
- 4 Eurocopas: 1964, 2008, 2012 e 2024
- 1 UEFA Nations League: 2022-23
- 2 medalhas de ouro olímpicas: Barcelona 1992 e Paris 2024