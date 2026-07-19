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Quanto pesa o troféu da Copa do Mundo? Veja peso, valor e curiosidades da taça da FIFA

Produzida em ouro de 18 quilates, a taça da Copa do Mundo reúne história, simbolismo e regras rígidas de conservação; confira os detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 19/07/2026 às 8:00
Trof&eacute;u da Copa do Mundo
Troféu da Copa do Mundo - Fifa / Reprodução

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A taça da Copa do Mundo é um dos troféus mais conhecidos do esporte e simboliza a principal conquista do futebol mundial. Produzida em ouro e utilizada desde 1974, a peça reúne história, tradição e uma série de protocolos definidos pela FIFA.

Além do valor esportivo, o troféu chama atenção pelo peso, pela composição e pelo design, que o transformaram em um dos símbolos mais reconhecidos do planeta.

Quanto pesa a taça da Copa do Mundo?

O troféu oficial da Copa do Mundo pesa 6,175 kg, uma massa comparável à de uma bola de boliche.

A peça mede 36,8 centímetros de altura e possui uma base com 13 centímetros de diâmetro. Sua estrutura é produzida em ouro de 18 quilates, equivalente a 75% de ouro puro.

Na base, a taça conta com duas camadas circulares de malaquita, pedra semipreciosa de coloração verde.

O troféu é maciço?

Embora seja produzido em ouro de 18 quilates, há a indicação de que o troféu seja oco por dentro. Segundo o cientista Sir Martyn Poliakoff, caso fosse totalmente maciço, seu peso poderia ultrapassar 70 kg, o que dificultaria que os jogadores o erguessem durante a cerimônia de premiação.

Da Taça Jules Rimet ao troféu atual

Antes da taça utilizada atualmente, a Copa do Mundo premiava seus campeões com a Taça Jules Rimet, empregada entre 1930 e 1970.

Originalmente chamada de Victory, ela foi rebatizada em 1946 em homenagem a Jules Rimet, presidente da FIFA responsável pela criação do torneio. O troféu representava a deusa grega Nice e pesava 3,8 kg.

Após conquistar o tricampeonato mundial em 1970, o Brasil recebeu a posse definitiva da Jules Rimet. A peça original, entretanto, foi roubada da sede da CBF em 1983 e nunca mais foi recuperada.

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Com isso, a FIFA promoveu um concurso internacional para criar uma nova taça. O projeto vencedor foi desenvolvido pelo escultor italiano Silvio Gazzaniga, passando a ser utilizado a partir da Copa do Mundo de 1974.

O que representa o design da taça?

O troféu exibe duas figuras humanas estilizadas sustentando o planeta Terra. Segundo Silvio Gazzaniga, as linhas da escultura representam espirais que sobem da base até abraçar o mundo, simbolizando a emoção e o dinamismo do atleta no momento da conquista.

O formato esférico no topo também foi concebido para remeter visualmente a uma bola de futebol.

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Quem pode tocar na taça da Copa do Mundo?

A FIFA estabelece regras rígidas para o manuseio do troféu original. Apenas chefes de Estado e jogadores que já conquistaram a Copa do Mundo podem segurá-lo.

Desde 2006, a seleção campeã levanta a taça original apenas durante a cerimônia de premiação. Em seguida, recebe uma réplica oficial em bronze banhada a ouro, enquanto o troféu autêntico permanece sob os cuidados da FIFA.

Os nomes dos campeões são gravados discretamente na parte inferior da base. Atualmente, a Alemanha é a seleção com mais registros no troféu atual, somando três títulos.

Outra tradição ligada ao troféu começou em 1958, quando o capitão brasileiro Bellini ergueu a taça acima da cabeça após o título mundial. O gesto acabou se tornando um ritual repetido pelos capitães campeões desde então.

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Quanto vale a taça da Copa do Mundo?

Em junho de 2026, o valor estimado do ouro presente na taça foi calculado em aproximadamente R$ 4,28 milhões. Isso representa uma valorização superior a 123% em relação à estimativa feita durante a Copa do Mundo de 2022, quando o metal contido no troféu era avaliado em cerca de R$ 1,91 milhão.

Apesar desse valor de mercado, a FIFA destaca que a importância histórica, esportiva e simbólica da taça é considerada incalculável e não pode ser definida apenas pelo preço do ouro utilizado em sua fabricação.

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