Qual é a história da foto de Messi e Yamal? Entenda o registro que viralizou

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Registro feito em 2007 para uma campanha beneficente voltou a ganhar destaque anos depois, quando Lamine Yamal se tornou uma das estrelas do futebol

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A foto que reúne Lionel Messi e Lamine Yamal se tornou um dos registros mais curiosos do futebol mundial. Feita quando o atacante argentino ainda dava os primeiros passos como protagonista do Barcelona e o espanhol era apenas um bebê, a imagem ganhou novo significado com a ascensão de Yamal e voltou a repercutir antes da final da Copa do Mundo de 2026.

Imagem de Lamine Yamal e Lionel Messi em 2019 - Reprodução/ Instagram

O registro passou a ser visto por muitos torcedores como um símbolo do encontro entre duas gerações que, quase duas décadas depois, se enfrentam na principal decisão do futebol mundial.

Como surgiu a foto de Messi e Yamal?

A fotografia foi produzida em dezembro de 2007 para um calendário beneficente de 2008, resultado de uma parceria entre o jornal catalão Sport e a Unicef.

A família de Lamine Yamal, moradora de Mataró, na Catalunha, participou da sessão após vencer um sorteio promovido pela Unicef no bairro de Rocafonda.

Na época, Messi tinha 20 anos e começava a se consolidar como titular do Barcelona, enquanto Lamine Yamal tinha apenas cinco meses de vida.

Como foi o ensaio fotográfico?

As fotos foram feitas no vestiário dos visitantes do Camp Nou, onde foi montado um estúdio improvisado para a campanha.

Segundo o fotógrafo Joan Monfort, Messi demonstrou bastante timidez durante o ensaio. O argentino, descrito como introvertido, ficou inseguro ao segurar o bebê pela primeira vez.

Para facilitar a interação, a produção utilizou uma banheira de plástico azul e um pato de borracha. A mãe de Yamal, Sheila Ebana, ajudou Messi a segurar o filho e a passar o sabão durante as fotos, permitindo que o ensaio fosse realizado.

Quando a foto voltou a viralizar?

Durante a Eurocopa de 2024, o pai de Lamine Yamal publicou a imagem nas redes sociais, fazendo com que o registro voltasse a circular mundialmente.

O fotógrafo Joan Monfort afirmou que somente naquele momento descobriu que o bebê fotografado anos antes era justamente o jogador que despontava como uma das principais promessas do futebol espanhol.

Com a repercussão, surgiram dúvidas sobre a autenticidade da fotografia. A própria Unicef, porém, confirmou que o registro era verdadeiro.

Por que a foto ganhou tanto simbolismo?

Com a ascensão de Lamine Yamal, a imagem passou a ser interpretada como uma espécie de "passagem de bastão" entre Lionel Messi e aquele que se tornou um dos principais talentos revelados pelo Barcelona nos últimos anos.

Para Joan Monfort, a coincidência de registrar o encontro entre um dos maiores jogadores da história e um futuro destaque do futebol mundial quase duas décadas antes de ambos se enfrentarem em uma final de Copa do Mundo representa um verdadeiro "milagre do destino".