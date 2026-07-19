Premiações da Copa do Mundo 2026: veja vencedores e quais são os prêmios
A FIFA entrega prêmios para os melhores jogadores, goleiro, artilheiro e seleção mais disciplinada; veja os critérios definidos no regulamento
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A Copa do Mundo de 2026 ainda terá a disputa da final e da decisão do terceiro lugar, mas o regulamento da FIFA já estabelece quais serão as premiações individuais e coletivas entregues ao fim do torneio.
Além do troféu destinado à seleção campeã, jogadores também serão reconhecidos pelo desempenho ao longo da competição, com distinções como Chuteira de Ouro, Bola de Ouro, Luva de Ouro e Prêmio de Jovem Jogador.
Esta matéria será atualizada após o encerramento da Copa do Mundo com os vencedores de cada categoria.
Quais são as premiações da Copa do Mundo 2026?
O regulamento da FIFA prevê premiações individuais e coletivas para reconhecer atletas, seleções e campanhas de destaque durante o Mundial.
Chuteira de Ouro
A adidas Golden Boot será entregue ao artilheiro da Copa do Mundo.
Em caso de empate no número de gols, os critérios de desempate serão:
- Maior número de assistências, conforme avaliação do Grupo de Estudos Técnicos da FIFA;
- Menor quantidade de minutos disputados na competição.
Além da Chuteira de Ouro, a FIFA também entregará a Chuteira de Prata e a Chuteira de Bronze para o segundo e o terceiro colocados na artilharia.
- Vencedor: será atualizado após o fim da Copa do Mundo.
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Bola de Ouro
A adidas Golden Ball será concedida ao melhor jogador da Copa do Mundo, conforme definição da FIFA.
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Também serão distribuídas a Bola de Prata e a Bola de Bronze, destinadas ao segundo e ao terceiro melhores atletas do torneio.
- Vencedores: serão atualizados após o encerramento da competição.
Luva de Ouro
A adidas Golden Glove premiará o melhor goleiro da Copa do Mundo. A escolha será feita pelo Grupo de Estudos Técnicos da FIFA.
- Vencedor: será atualizado após a final.
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Prêmio de Jovem Jogador
O FIFA Young Player Award será entregue ao melhor jogador jovem da competição.
Segundo o regulamento, são elegíveis apenas atletas nascidos em ou após 1º de janeiro de 2005.
- Vencedor: será atualizado após o término da Copa do Mundo.
Troféu da Copa do Mundo
A seleção campeã erguerá o troféu original durante a cerimônia de premiação no gramado. Em seguida, a taça será devolvida à FIFA antes da delegação deixar o estádio.
Como recordação permanente, a associação vencedora receberá o Troféu do Vencedor da Copa do Mundo da FIFA, uma réplica oficial do troféu.
- Campeão: será atualizado após a final.
Troféu Fair Play
A FIFA também premiará a seleção vencedora do Troféu Fair Play, destinado à equipe com a melhor campanha disciplinar durante a competição.
Além do troféu, a entidade promoverá uma campanha de desenvolvimento social ligada ao futebol no país da associação vencedora, com orçamento de até US$ 50 mil.
- Vencedor: será atualizado após o fim da Copa do Mundo.
Medalhas, diplomas e placas comemorativas
O regulamento da FIFA também prevê outras premiações para as seleções participantes.
- Medalhas de ouro: campeã da Copa do Mundo.
- Medalhas de prata: vice-campeã.
- Medalhas de bronze: terceira colocada.
- Diplomas: entregues às seleções que terminarem em primeiro, segundo e terceiro lugares.
- Placa comemorativa: cada associação participante receberá uma placa de recordação da competição.