Premiações da Copa do Mundo 2026: veja vencedores e quais são os prêmios

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A FIFA entrega prêmios para os melhores jogadores, goleiro, artilheiro e seleção mais disciplinada; veja os critérios definidos no regulamento

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A Copa do Mundo de 2026 ainda terá a disputa da final e da decisão do terceiro lugar, mas o regulamento da FIFA já estabelece quais serão as premiações individuais e coletivas entregues ao fim do torneio.

Além do troféu destinado à seleção campeã, jogadores também serão reconhecidos pelo desempenho ao longo da competição, com distinções como Chuteira de Ouro, Bola de Ouro, Luva de Ouro e Prêmio de Jovem Jogador.

Esta matéria será atualizada após o encerramento da Copa do Mundo com os vencedores de cada categoria.

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Quais são as premiações da Copa do Mundo 2026?

O regulamento da FIFA prevê premiações individuais e coletivas para reconhecer atletas, seleções e campanhas de destaque durante o Mundial.

Chuteira de Ouro

A adidas Golden Boot será entregue ao artilheiro da Copa do Mundo.

Em caso de empate no número de gols, os critérios de desempate serão:

Maior número de assistências, conforme avaliação do Grupo de Estudos Técnicos da FIFA;

Menor quantidade de minutos disputados na competição.

Além da Chuteira de Ouro, a FIFA também entregará a Chuteira de Prata e a Chuteira de Bronze para o segundo e o terceiro colocados na artilharia.

Vencedor: será atualizado após o fim da Copa do Mundo.

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Bola de Ouro

A adidas Golden Ball será concedida ao melhor jogador da Copa do Mundo, conforme definição da FIFA.

Também serão distribuídas a Bola de Prata e a Bola de Bronze, destinadas ao segundo e ao terceiro melhores atletas do torneio.

Vencedores: serão atualizados após o encerramento da competição.

Luva de Ouro

A adidas Golden Glove premiará o melhor goleiro da Copa do Mundo. A escolha será feita pelo Grupo de Estudos Técnicos da FIFA.

Vencedor: será atualizado após a final.

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Prêmio de Jovem Jogador

O FIFA Young Player Award será entregue ao melhor jogador jovem da competição.

Segundo o regulamento, são elegíveis apenas atletas nascidos em ou após 1º de janeiro de 2005.

Vencedor: será atualizado após o término da Copa do Mundo.

Troféu da Copa do Mundo

A seleção campeã erguerá o troféu original durante a cerimônia de premiação no gramado. Em seguida, a taça será devolvida à FIFA antes da delegação deixar o estádio.

Como recordação permanente, a associação vencedora receberá o Troféu do Vencedor da Copa do Mundo da FIFA, uma réplica oficial do troféu.

Campeão: será atualizado após a final.

Troféu Fair Play

A FIFA também premiará a seleção vencedora do Troféu Fair Play, destinado à equipe com a melhor campanha disciplinar durante a competição.

Além do troféu, a entidade promoverá uma campanha de desenvolvimento social ligada ao futebol no país da associação vencedora, com orçamento de até US$ 50 mil.

Vencedor: será atualizado após o fim da Copa do Mundo.

Medalhas, diplomas e placas comemorativas

O regulamento da FIFA também prevê outras premiações para as seleções participantes.