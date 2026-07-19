Horário da final da Copa do Mundo 2026: saiba tudo sobre Espanha x Argentina

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A decisão da Copa do Mundo reúne os atuais campeões da América e da Europa em um confronto marcado por inovação, equilíbrio e grandes estrelas

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A final da Copa do Mundo de 2026 será disputada neste domingo (19 de julho), às 16h (horário de Brasília), colocando frente a frente Argentina e Espanha na decisão do principal torneio do futebol mundial.

O confronto acontece no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A arena, avaliada em cerca de 1,6 bilhão de dólares, recebe a decisão entre os atuais campeões da Copa América e da Eurocopa.

Além da disputa pelo título, a partida marca o reencontro de duas seleções que deveriam ter se enfrentado na Finalíssima, prevista para março de 2026, mas o torneio acabou cancelado devido à falta de acordo entre as federações e às instabilidades políticas envolvendo o Catar.

Horário e onde assistir à final da Copa do Mundo

Jogo: Argentina x Espanha

Argentina x Espanha Data: domingo, 19 de julho de 2026

domingo, 19 de julho de 2026 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (Estados Unidos)

MetLife Stadium, Nova Jersey (Estados Unidos) TV aberta: Globo e SBT

Globo e SBT TV por assinatura: SporTV e NSports

SporTV e NSports Streaming: Globoplay, Ge TV e CazéTV

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Final terá show inédito no intervalo

Pela primeira vez na história das Copas do Mundo, a decisão contará com um show musical durante o intervalo. Inspirada no modelo do Super Bowl, a FIFA ampliará a pausa entre os tempos para algo entre 20 e 30 minutos.

O espetáculo terá cerca de 11 minutos e reunirá artistas como Madonna, Shakira, Justin Bieber e BTS. A direção artística ficará a cargo de Chris Martin, vocalista da banda Coldplay.

O evento também integra uma parceria entre a FIFA e a organização Global Citizen, que busca arrecadar recursos para o FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa voltada à educação infantil.

Como chegam Argentina e Espanha

A Argentina chega à decisão com campanha de sete vitórias em sete jogos. A equipe eliminou Egito e Suíça no mata-mata antes de vencer a Inglaterra por 2 a 1, de virada, na semifinal.

A Espanha entra em campo embalada por uma sequência de 37 partidas de invencibilidade. A seleção soma seis vitórias e um empate na competição e garantiu a vaga na final ao derrotar a França por 2 a 0.

Segundo projeção do supercomputador da Opta, a Espanha inicia a decisão com 56,31% de probabilidade de conquistar o título, enquanto a Argentina aparece com 43,69%.

Craques em destaque

Um dos protagonistas da final será Lionel Messi. Aos 39 anos, o capitão argentino busca conquistar seu segundo título mundial consecutivo e o quarto da história da Argentina. Na atual edição, o atacante soma oito gols e quatro assistências, chegando a 21 gols em Copas do Mundo.

Do lado espanhol, Lamine Yamal é um dos principais nomes da equipe e representa a renovação da seleção. O confronto também coloca frente a frente os técnicos Lionel Scaloni e Luis de la Fuente, que já tiveram contato durante um curso de treinadores em 2017.

Scaloni tenta igualar o feito de Vittorio Pozzo como treinador bicampeão consecutivo da Copa do Mundo.

Histórico de Argentina x Espanha

O retrospecto do confronto é marcado pelo equilíbrio. Em 14 partidas, cada seleção venceu seis vezes, além de dois empates.

Em Copas do Mundo, o duelo aconteceu apenas uma vez, ainda na fase de grupos da edição de 1966, quando a Argentina venceu por 2 a 1.

O encontro mais recente ocorreu em um amistoso disputado em 2018, quando a Espanha goleou por 6 a 1. Entre os remanescentes daquela partida estão Rodri, pela seleção espanhola, e Nicolás Otamendi, pela Argentina.

Arbitragem e prováveis escalações

O árbitro da decisão será o esloveno Slavko Vincic, auxiliado por Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. O quarto árbitro será Adham Makhadmeh, da Jordânia, enquanto o alemão Bastian Dankert comandará o VAR.

A Argentina deve manter a base formada por Lautaro Martínez e Julián Álvarez, apesar das preocupações recentes no setor defensivo. A Espanha chega com um elenco que reúne nomes como Unai Simón, Rodri, Oyarzabal e Pedro Porro.