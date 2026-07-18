Resultado de França x Inglaterra pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026; confira placar em tempo real

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França e Inglaterra disputam o terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026 em busca de encerrar a campanha no pódio e com vitória no último confronto

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França e Inglaterra entram em campo neste sábado (18) para decidir o terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026.

A partida será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, com início às 18h (horário de Brasília).

As duas seleções chegam ao confronto em busca de encerrar a campanha no Mundial com uma vitória. A França foi derrotada pela Espanha na semifinal, enquanto a Inglaterra acabou superada pela Argentina. Agora, franceses e ingleses disputam a terceira colocação da competição.

O duelo reúne duas das principais seleções do futebol mundial e promete equilíbrio. Mesmo sem a chance de conquistar o título, ambas entram em campo com o objetivo de terminar o torneio no pódio e fechar a participação de forma positiva.

O resultado da partida será atualizado em tempo real logo após o apito final.

Resultado de França x Inglaterra

França __ x __ Inglaterra

Atualização em tempo real.

Ficha da partida

Jogo: França x Inglaterra

França x Inglaterra Competição: Copa do Mundo de 2026 – disputa do terceiro lugar

Copa do Mundo de 2026 – disputa do terceiro lugar Data: Sábado, 18 de julho de 2026

Sábado, 18 de julho de 2026 Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Hard Rock Stadium, Miami, Estados Unidos

Como chegam as seleções

A França iniciou a Copa do Mundo como uma das favoritas ao título e confirmou o favoritismo ao chegar às semifinais. No entanto, a equipe acabou sendo derrotada pela Espanha e agora tenta garantir o terceiro lugar para encerrar a campanha de forma positiva.

Do outro lado, a Inglaterra também fez uma campanha consistente ao longo do torneio, mas foi eliminada pela Argentina na semifinal.

A seleção inglesa busca a vitória para conquistar um lugar no pódio e fechar sua participação no Mundial com um resultado positivo.