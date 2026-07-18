O terceiro lugar da Copa do Mundo ganha o quê? Veja a premiação da disputa entre França e Inglaterra
França e Inglaterra disputam a medalha de bronze neste sábado (18), em Miami, com milhões de dólares em jogo; veja os valores e onde assistir
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A disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, conhecida como "Final de Bronze", reúne França e Inglaterra neste sábado (18), às 18h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.
Apesar da frustração pela eliminação nas semifinais, o confronto segue sendo importante para as duas seleções. Além da medalha de bronze, o jogo garante uma premiação milionária distribuída pela FIFA.
Quanto ganha o terceiro lugar da Copa do Mundo?
A seleção vencedora da disputa pelo terceiro lugar receberá 29 milhões de dólares, valor equivalente a aproximadamente R$ 148 milhões.
Já a equipe derrotada terminará na quarta colocação e ficará com 27 milhões de dólares, cerca de R$ 138 milhões.
Ao chegarem às semifinais, as federações já haviam assegurado uma base de 81 milhões de dólares. Com a vitória na Final de Bronze, o total arrecadado pela campeã da disputa pelo terceiro lugar chega a 83 milhões de dólares ao longo da competição.
Maior premiação da história da Copa do Mundo
A edição de 2026 marca um recorde na distribuição de premiações da FIFA. Com o novo formato do torneio, que passou a reunir 48 seleções, a entidade distribui cerca de R$ 3,3 bilhões em prêmios ao longo da competição.
Onde assistir a França x Inglaterra
- Data: sábado, 18 de julho de 2026
- Horário: 18h (de Brasília)
- Local: Hard Rock Stadium, Miami (Estados Unidos)
- TV aberta: Globo e SBT
- TV por assinatura: SporTV e NSports
- Streaming: Globoplay (Ge TV) e CazéTV
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Clima para a disputa da medalha de bronze
O confronto acontece poucos dias após as derrotas nas semifinais para Argentina e Espanha. Por isso, a partida é vista como um desafio psicológico para as duas equipes, que chegaram à reta final da Copa sonhando com a decisão.
Pela França, o duelo também marca a despedida do técnico Didier Deschamps, que encerra um ciclo de 14 anos no comando da seleção. O treinador tem incentivado o elenco a encarar a partida como uma forma de representar a camisa francesa e os torcedores.
Na Inglaterra, o técnico Thomas Tuchel convive com críticas internas sobre sua estratégia, mas reafirmou o compromisso de permanecer à frente da equipe até a Eurocopa de 2028.
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Mbappé busca a artilharia da Copa
Além da medalha de bronze, a partida pode definir a disputa pela Chuteira de Ouro do Mundial. O atacante francês Kylian Mbappé, com oito gols, entra em campo tentando superar Lionel Messi e terminar a competição como principal artilheiro.
A França terá o desfalque confirmado do zagueiro Saliba, lesionado. Didier Deschamps deve promover alterações na equipe, com possibilidade de entrada de Hernández na lateral esquerda e Kone no meio-campo.
Também é esperado que os dois treinadores utilizem jogadores que tiveram menos minutos durante a Copa, promovendo um rodízio no elenco para a disputa do terceiro lugar.
Arbitragem de França x Inglaterra
- Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)
- Assistentes: Jorge Urrego e Tulio Moreno (Venezuela)
- Quarto árbitro: Jalal Jayed (Marrocos)
- VAR: Leodan González (Uruguai)