Espanha x Argentina: por que o intervalo da final da Copa do Mundo 2026 será maior? Entenda a mudança inédita
Argentina e Espanha disputam o título neste domingo (19), em Nova Jersey, com uma novidade histórica: um show musical durante o intervalo da decisão
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A final da Copa do Mundo de 2026, entre Argentina e Espanha, neste domingo (19), às 16h (horário de Brasília), terá uma novidade inédita na história da competição. Pela primeira vez, a decisão contará com um show musical no intervalo, fazendo com que a pausa entre o primeiro e o segundo tempo seja maior do que os tradicionais 15 minutos.
A partida será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, na região de Nova York. O estádio, que recebeu investimentos de cerca de 1,6 bilhão de dólares, será o palco do duelo entre os atuais campeões da Copa América e da Eurocopa.
As duas seleções deveriam ter se enfrentado anteriormente pela Finalíssima, prevista para março de 2026, no Catar. No entanto, a partida foi cancelada em razão de conflitos políticos no Oriente Médio e da falta de acordo sobre datas entre a UEFA e a Federação Argentina.
Por que o intervalo da final será maior?
A ampliação do intervalo faz parte de uma estratégia da FIFA para transformar a decisão em um espetáculo de entretenimento global, inspirado no modelo adotado pelo Super Bowl, a final da NFL.
O objetivo é abrir espaço para um grande show musical durante o intervalo da partida, algo inédito em finais de Copa do Mundo.
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Quanto tempo vai durar o intervalo?
Pelas regras do futebol, o intervalo entre os tempos é de 15 minutos. Na decisão da Copa do Mundo, porém, a pausa deve durar entre 20 e 30 minutos.
A alternativa considerada pela FIFA é manter os 15 minutos regulamentares destinados aos atletas e realizar, em seguida, um show de aproximadamente 11 minutos. Com isso, o intervalo poderá chegar a cerca de 26 minutos.
A medida representa uma exceção ao regulamento da International Football Association Board (IFAB), que determina que o intervalo não ultrapasse 15 minutos, salvo autorização do árbitro.
Quais artistas vão se apresentar?
O espetáculo terá cerca de 11 minutos de duração e reunirá nomes de destaque da música internacional.
- Madonna
- Shakira
- Justin Bieber
- BTS
- Burna Boy
- Maestro Gustavo Dudamel
- PS22 Chorus
- Participação especial dos Muppets da Vila Sésamo
A direção artística da apresentação ficará sob responsabilidade de Chris Martin, vocalista da banda Coldplay.
Qual é o objetivo do show?
Além do entretenimento, o intervalo da final faz parte de uma iniciativa social realizada em parceria entre a FIFA e a organização Global Citizen.
A ação busca arrecadar recursos para o FIFA Global Citizen Education Fund, que pretende reunir 100 milhões de dólares destinados a ampliar o acesso à educação e ao esporte para crianças em diferentes países.
Segundo a iniciativa, 1 dólar de cada ingresso vendido para a Copa do Mundo será direcionado ao fundo. Os artistas participantes também abriram mão dos cachês para apoiar a campanha.
Formato já foi testado pela FIFA
Embora seja inédita em Copas do Mundo, a ideia já foi experimentada pela FIFA na final do Mundial de Clubes de 2025, disputado nos Estados Unidos.
Na ocasião, o intervalo foi ampliado para cerca de 24 minutos e contou com apresentações de artistas como J Balvin e Doja Cat.
Agora, a expectativa da organização é que o espetáculo da final entre Argentina e Espanha se torne um dos momentos musicais de maior audiência da história das transmissões televisivas.