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Quem vai cantar na final da Copa do Mundo 2026? Veja todos os artistas confirmados

A decisão da Copa do Mundo de 2026 contará com apresentações antes da partida e um show inédito no intervalo; veja a lista de artistas

Por Thiago Seabra Publicado em 17/07/2026 às 11:40
Taça da Copa do Mundo de 2026 exibida no sorteio
Taça da Copa do Mundo de 2026 exibida no sorteio - Divulgação/Fifa

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A final da Copa do Mundo de 2026 não será marcada apenas pelo duelo entre Argentina e Espanha.

A FIFA também preparou uma programação musical com artistas internacionais antes da partida e durante o intervalo, em um formato inédito na história do torneio.

As apresentações começam antes da bola rolar e seguem durante o intervalo da decisão, que contará com um show inspirado no Super Bowl, a final da NFL.

Quem canta no show do intervalo da final da Copa do Mundo?

Pela primeira vez em uma final de Copa do Mundo, a FIFA promoverá um show musical durante o intervalo. A apresentação terá cerca de 11 minutos.

Entre as atrações principais confirmadas estão:

Participações especiais no Halftime Show

Além dos principais nomes da música internacional, o espetáculo contará com outras participações confirmadas.

  • Burna Boy
  • Gustavo Dudamel
  • PS22 Chorus, coral formado por crianças de uma escola pública de Nova York
  • Muppets da Vila Sésamo

A direção artística do espetáculo ficará sob responsabilidade de Chris Martin, vocalista da banda Coldplay, que também deve participar da apresentação.

Quem canta antes da final da Copa do Mundo?

As apresentações da cerimônia de encerramento e do pré-jogo começam por volta das 14h30, antes do início da decisão entre Argentina e Espanha.

O principal nome desta parte da programação será o cantor Post Malone.

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Também estão confirmadas as apresentações de:

Quem vai cantar o hino dos Estados Unidos?

Antes da bola rolar, a cantora Jennifer Hudson será responsável por interpretar o hino nacional dos Estados Unidos na cerimônia oficial da final da Copa do Mundo.

Com atrações distribuídas entre o pré-jogo e o intervalo, a FIFA aposta em um formato inspirado nos grandes eventos esportivos norte-americanos, ampliando a programação de entretenimento da decisão do Mundial.

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