Quantos títulos tem a Argentina? Veja todas as conquistas da seleção argentina

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Com uma história centenária, a Argentina soma títulos pela FIFA e Conmebol e se consolidou como uma das maiores seleções do futebol mundial

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A Argentina é uma das seleções mais vitoriosas da história do futebol mundial. Bicampeã mundial em 1978 e 1986, a Albiceleste voltou ao topo em 2022 e chegou à final da Copa do Mundo de 2026, consolidando uma das gerações mais vencedoras de sua história.

Ao longo de mais de um século de tradição, a seleção argentina conquistou títulos importantes em competições organizadas pela FIFA, Conmebol e outras entidades internacionais, tornando-se uma das maiores potências do esporte.

Quantos títulos oficiais tem a Argentina?

Somando as principais competições oficiais da seleção principal masculina, a Argentina possui 26 títulos.

Confira a lista:

Copa do Mundo (3 títulos)

A Argentina conquistou o Mundial em três oportunidades:

1978

1986

2022

Além dos títulos, a seleção foi vice-campeã em 1930, 1990, 2014 e voltou a disputar a decisão em 2026.

Copa América (16 títulos)

A Albiceleste também é uma das maiores campeãs da história da Copa América, com 16 conquistas:

1921

1925

1927

1929

1937

1941

1945

1946

1947

1955

1957

1959

1991

1993

2021

2024

Com esse número, a Argentina é a maior campeã da competição.

Copa das Confederações (1 título)

A seleção argentina conquistou a extinta Copa das Confederações em:

1992 (Copa Rei Fahd, reconhecida posteriormente pela FIFA como Copa das Confederações)

Finalíssima (2 títulos)

A Argentina também venceu a Finalíssima, torneio disputado entre os campeões da Copa América e da Eurocopa.

Títulos:

1993

2022

Copa Artemio Franchi (1 título)

Antes da criação da Finalíssima, Argentina e o campeão europeu disputavam a Copa Artemio Franchi.

Título:

1993

Jogos Pan-Americanos (3 títulos)

A seleção argentina conquistou o ouro no futebol masculino em:

1951

1995

2003

Jogos Olímpicos (2 títulos)

No torneio olímpico masculino, a Argentina conquistou duas medalhas de ouro:

Atenas 2004

Pequim 2008

A Argentina pode conquistar mais um Mundial em 2026

A seleção argentina ainda pode aumentar sua galeria de troféus. A equipe comandada por Lionel Scaloni disputa a final da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha, em busca do quarto título mundial de sua história.

Caso vença a decisão, a Albiceleste chegará a quatro Copas do Mundo, igualando a Alemanha e ficando atrás apenas de Itália (4) e Brasil (5).

Ranking de títulos da Copa do Mundo

Atualmente, os maiores campeões mundiais são: