Quantos títulos tem a Argentina? Veja todas as conquistas da seleção argentina
Com uma história centenária, a Argentina soma títulos pela FIFA e Conmebol e se consolidou como uma das maiores seleções do futebol mundial
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A Argentina é uma das seleções mais vitoriosas da história do futebol mundial. Bicampeã mundial em 1978 e 1986, a Albiceleste voltou ao topo em 2022 e chegou à final da Copa do Mundo de 2026, consolidando uma das gerações mais vencedoras de sua história.
Ao longo de mais de um século de tradição, a seleção argentina conquistou títulos importantes em competições organizadas pela FIFA, Conmebol e outras entidades internacionais, tornando-se uma das maiores potências do esporte.
Quantos títulos oficiais tem a Argentina?
Somando as principais competições oficiais da seleção principal masculina, a Argentina possui 26 títulos.
Confira a lista:
Copa do Mundo (3 títulos)
A Argentina conquistou o Mundial em três oportunidades:
- 1978
- 1986
- 2022
Além dos títulos, a seleção foi vice-campeã em 1930, 1990, 2014 e voltou a disputar a decisão em 2026.
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Copa América (16 títulos)
A Albiceleste também é uma das maiores campeãs da história da Copa América, com 16 conquistas:
- 1921
- 1925
- 1927
- 1929
- 1937
- 1941
- 1945
- 1946
- 1947
- 1955
- 1957
- 1959
- 1991
- 1993
- 2021
- 2024
Com esse número, a Argentina é a maior campeã da competição.
Copa das Confederações (1 título)
A seleção argentina conquistou a extinta Copa das Confederações em:
- 1992 (Copa Rei Fahd, reconhecida posteriormente pela FIFA como Copa das Confederações)
Finalíssima (2 títulos)
A Argentina também venceu a Finalíssima, torneio disputado entre os campeões da Copa América e da Eurocopa.
Títulos:
- 1993
- 2022
Copa Artemio Franchi (1 título)
Antes da criação da Finalíssima, Argentina e o campeão europeu disputavam a Copa Artemio Franchi.
Título:
- 1993
Jogos Pan-Americanos (3 títulos)
A seleção argentina conquistou o ouro no futebol masculino em:
- 1951
- 1995
- 2003
Jogos Olímpicos (2 títulos)
No torneio olímpico masculino, a Argentina conquistou duas medalhas de ouro:
- Atenas 2004
- Pequim 2008
A Argentina pode conquistar mais um Mundial em 2026
A seleção argentina ainda pode aumentar sua galeria de troféus. A equipe comandada por Lionel Scaloni disputa a final da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha, em busca do quarto título mundial de sua história.
Caso vença a decisão, a Albiceleste chegará a quatro Copas do Mundo, igualando a Alemanha e ficando atrás apenas de Itália (4) e Brasil (5).
Ranking de títulos da Copa do Mundo
Atualmente, os maiores campeões mundiais são:
- Brasil – 5 títulos
- Itália – 4 títulos
- Alemanha – 4 títulos
- Argentina – 3 títulos
- Uruguai – 2 títulos
- França – 2 títulos