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Futebol | Notícia

Quantos títulos tem a Argentina? Veja todas as conquistas da seleção argentina

Com uma história centenária, a Argentina soma títulos pela FIFA e Conmebol e se consolidou como uma das maiores seleções do futebol mundial

Por João Victor Tavares Publicado em 17/07/2026 às 15:33
Messi com a camisa da Seleção Argentina
Messi com a camisa da Seleção Argentina - Reprodução/ CONMEBOL

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A Argentina é uma das seleções mais vitoriosas da história do futebol mundial. Bicampeã mundial em 1978 e 1986, a Albiceleste voltou ao topo em 2022 e chegou à final da Copa do Mundo de 2026, consolidando uma das gerações mais vencedoras de sua história.

Ao longo de mais de um século de tradição, a seleção argentina conquistou títulos importantes em competições organizadas pela FIFA, Conmebol e outras entidades internacionais, tornando-se uma das maiores potências do esporte.

Quantos títulos oficiais tem a Argentina?

Somando as principais competições oficiais da seleção principal masculina, a Argentina possui 26 títulos.

Confira a lista:

Copa do Mundo (3 títulos)

A Argentina conquistou o Mundial em três oportunidades:

  • 1978
  • 1986
  • 2022

Além dos títulos, a seleção foi vice-campeã em 1930, 1990, 2014 e voltou a disputar a decisão em 2026.

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Copa América (16 títulos)

A Albiceleste também é uma das maiores campeãs da história da Copa América, com 16 conquistas:

  • 1921
  • 1925
  • 1927
  • 1929
  • 1937
  • 1941
  • 1945
  • 1946
  • 1947
  • 1955
  • 1957
  • 1959
  • 1991
  • 1993
  • 2021
  • 2024

Com esse número, a Argentina é a maior campeã da competição.

Copa das Confederações (1 título)

A seleção argentina conquistou a extinta Copa das Confederações em:

  • 1992 (Copa Rei Fahd, reconhecida posteriormente pela FIFA como Copa das Confederações)

Finalíssima (2 títulos)

A Argentina também venceu a Finalíssima, torneio disputado entre os campeões da Copa América e da Eurocopa.

Títulos:

  • 1993
  • 2022

Copa Artemio Franchi (1 título)

Antes da criação da Finalíssima, Argentina e o campeão europeu disputavam a Copa Artemio Franchi.

Título:

  • 1993

Jogos Pan-Americanos (3 títulos)

A seleção argentina conquistou o ouro no futebol masculino em:

  • 1951
  • 1995
  • 2003

Jogos Olímpicos (2 títulos)

No torneio olímpico masculino, a Argentina conquistou duas medalhas de ouro:

  • Atenas 2004
  • Pequim 2008

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A Argentina pode conquistar mais um Mundial em 2026

A seleção argentina ainda pode aumentar sua galeria de troféus. A equipe comandada por Lionel Scaloni disputa a final da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha, em busca do quarto título mundial de sua história.

Caso vença a decisão, a Albiceleste chegará a quatro Copas do Mundo, igualando a Alemanha e ficando atrás apenas de Itália (4) e Brasil (5).

Ranking de títulos da Copa do Mundo

Atualmente, os maiores campeões mundiais são:

  1. Brasil – 5 títulos
  2. Itália – 4 títulos
  3. Alemanha – 4 títulos
  4. Argentina – 3 títulos
  5. Uruguai – 2 títulos
  6. França – 2 títulos

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