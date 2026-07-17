Quantos dias faltam para a próxima Copa do Mundo? Veja a contagem regressiva para o Mundial de 2030

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Após a grande final entre Argentina e Espanha, a Copa de 2026 chegará ao fim e a contagem regressiva para o Mundial de 2030 terá início

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A Copa do Mundo de 2026 ainda nem chegou ao fim, mas muitos torcedores já começam a olhar para a próxima edição do principal torneio de seleções do planeta.

Após a grande decisão entre Argentina e Espanha, marcada para 19 de julho de 2026, as atenções passarão a se voltar para a Copa do Mundo de 2030.

Considerando a data de hoje (17 de julho de 2026), faltam aproximadamente quatro anos para o início da próxima Copa do Mundo.

Quando será a Copa do Mundo de 2030?

A FIFA ainda divulgará o calendário oficial com todas as datas da competição, mas a expectativa é de que o torneio seja disputado entre junho e julho de 2030, seguindo a tradição das últimas edições.

Assim, restam cerca de quatro anos para o pontapé inicial da competição.

Onde será a Copa do Mundo de 2030?

A edição de 2030 será histórica por celebrar o centenário da Copa do Mundo. O torneio terá partidas disputadas em três continentes.

Os países-sede confirmados são:

Espanha;

Portugal;

Marrocos.

Além disso, como homenagem aos 100 anos do Mundial, haverá três partidas inaugurais em:

Uruguai;

Argentina;

Paraguai.

Após esses confrontos, a competição seguirá normalmente com a maior parte dos jogos sendo realizada em Espanha, Portugal e Marrocos.

Como será o formato?

A Copa do Mundo de 2030 manterá o mesmo formato utilizado em 2026:

48 seleções participantes;

12 grupos com quatro equipes;

Classificação para uma fase mata-mata a partir da primeira fase;

Mais de 100 partidas ao longo do torneio.

A FIFA ainda deverá confirmar o calendário detalhado, os estádios e os horários dos confrontos.

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O Brasil já está classificado?

Ainda não. As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2030 serão disputadas após o encerramento do ciclo do Mundial de 2026.

A Seleção Brasileira buscará garantir sua vaga nas competições classificatórias organizadas pela Conmebol, cuja programação oficial será divulgada posteriormente.

Expectativa para o próximo Mundial

Depois de uma Copa de 2026 realizada em Canadá, Estados Unidos e México, o Mundial de 2030 promete ser uma das edições mais marcantes da história.

Além da comemoração dos 100 anos da competição, será a primeira vez que o torneio terá jogos realizados em três continentes, reunindo Europa, África e América do Sul em uma mesma edição.

Com a proximidade do encerramento da Copa de 2026, a contagem regressiva para o Mundial de 2030 já começou, e a expectativa é de mais uma competição histórica reunindo as principais seleções do futebol mundial.