fechar
Futebol | Notícia

Premiação da Copa do Mundo 2026: veja quanto campeão, vice e demais seleções vão receber

Com a final entre Argentina e Espanha, marcada para este domingo (19), a disputa pelo título também vale uma premiação milionária.

Por João Victor Tavares Publicado em 17/07/2026 às 16:50
Imagem dos jogadores Lamine Yamal (Espanha) e Lionel Messi (Argentina)
Imagem dos jogadores Lamine Yamal (Espanha) e Lionel Messi (Argentina) - Reprodução/X/@SEFutbol e Divulgação/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Copa do Mundo de 2026 distribuirá a maior premiação financeira da história da competição. A FIFA anunciou um aumento de 50% em relação ao Mundial do Catar, em 2022, e destinará US$ 655 milhões (cerca de R$ 3,6 bilhões) em premiações por desempenho às 48 seleções participantes.

Além da quantia destinada conforme a campanha de cada equipe, todas as seleções classificadas receberam US$ 1,5 milhão como ajuda de custo para a preparação antes do início do torneio.

Com a final entre Argentina e Espanha, marcada para este domingo (19), a disputa pelo título também vale uma premiação milionária. A seleção campeã receberá US$ 50 milhões, enquanto o vice-campeão ficará com US$ 33 milhões.

Quanto o campeão da Copa do Mundo 2026 vai ganhar?

A seleção campeã da Copa do Mundo de 2026 receberá US$ 50 milhões (cerca de R$ 270 milhões na cotação atual).

O vice-campeão terá direito a US$ 33 milhões, enquanto as equipes que terminarem em terceiro e quarto lugares também receberão valores expressivos.

Além da premiação em dinheiro, a equipe vencedora receberá:

  • O troféu da Copa do Mundo (entregue durante a cerimônia de premiação);
  • Medalhas de ouro;
  • Uma réplica oficial da taça (o troféu original permanece sob posse da FIFA);
  • O anel de campeão, novidade inédita na história da competição.

Premiação da Copa do Mundo 2026

A FIFA definiu a seguinte distribuição de prêmios:

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • Campeão: US$ 50 milhões
  • Vice-campeão: US$ 33 milhões
  • 3º colocado: US$ 29 milhões
  • 4º colocado: US$ 27 milhões
  • Do 5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões para cada seleção
  • Do 9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões para cada seleção
  • Do 17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões para cada seleção
  • Do 33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões para cada seleção

Leia Também

Ajuda de custo para as seleções

Além da premiação por desempenho, todas as 48 seleções participantes receberam US$ 1,5 milhão para custear a preparação para o Mundial.

Dessa forma, mesmo as equipes eliminadas ainda na fase de grupos garantiram uma receita mínima de US$ 10,5 milhões, considerando a ajuda de custo e a premiação pela participação.

Quais troféus individuais serão entregues?

Além dos prêmios financeiros, a FIFA também premiará os principais destaques da competição com os tradicionais troféus individuais.

Os vencedores receberão:

  • Bola de Ouro (melhor jogador da Copa);
  • Bola de Prata;
  • Bola de Bronze;
  • Chuteira de Ouro (artilheiro);
  • Chuteira de Prata;
  • Chuteira de Bronze;
  • Luva de Ouro (melhor goleiro);
  • Melhor Jogador Jovem;
  • Prêmio Fair Play (seleção mais disciplinada).

Leia Também

Copa do Mundo de 2026 tem premiação recorde

A edição de 2026 entrou para a história como a que distribuirá o maior valor em premiações desde a criação da Copa do Mundo.

Os US$ 655 milhões representam um aumento de aproximadamente 50% em relação ao Mundial de 2022, refletindo a ampliação do torneio para 48 seleções e o crescimento das receitas da FIFA.

Argentina e Espanha disputam o maior prêmio da história

Além da chance de conquistar o título mundial, Argentina e Espanha entram em campo de olho na maior premiação já oferecida em uma Copa do Mundo.

A equipe vencedora receberá US$ 50 milhões, além do troféu, das medalhas de ouro e do inédito anel de campeão, que será entregue pela primeira vez na história do torneio.

A decisão acontece neste domingo (19), no New York New Jersey Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos, encerrando a maior Copa do Mundo já realizada.

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Quem vai cantar na final da Copa do Mundo 2026? Veja todos os artistas confirmados
COPA DO MUNDO

Quem vai cantar na final da Copa do Mundo 2026? Veja todos os artistas confirmados
França x Inglaterra: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela disputa de 3° lugar da Copa do Mundo
Copa do Mundo

França x Inglaterra: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela disputa de 3° lugar da Copa do Mundo

Compartilhe

Tags