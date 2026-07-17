Premiação da Copa do Mundo 2026: veja quanto campeão, vice e demais seleções vão receber

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Com a final entre Argentina e Espanha, marcada para este domingo (19), a disputa pelo título também vale uma premiação milionária.

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A Copa do Mundo de 2026 distribuirá a maior premiação financeira da história da competição. A FIFA anunciou um aumento de 50% em relação ao Mundial do Catar, em 2022, e destinará US$ 655 milhões (cerca de R$ 3,6 bilhões) em premiações por desempenho às 48 seleções participantes.

Além da quantia destinada conforme a campanha de cada equipe, todas as seleções classificadas receberam US$ 1,5 milhão como ajuda de custo para a preparação antes do início do torneio.

Com a final entre Argentina e Espanha, marcada para este domingo (19), a disputa pelo título também vale uma premiação milionária. A seleção campeã receberá US$ 50 milhões, enquanto o vice-campeão ficará com US$ 33 milhões.

Quanto o campeão da Copa do Mundo 2026 vai ganhar?

A seleção campeã da Copa do Mundo de 2026 receberá US$ 50 milhões (cerca de R$ 270 milhões na cotação atual).

O vice-campeão terá direito a US$ 33 milhões, enquanto as equipes que terminarem em terceiro e quarto lugares também receberão valores expressivos.

Além da premiação em dinheiro, a equipe vencedora receberá:

O troféu da Copa do Mundo (entregue durante a cerimônia de premiação);

(entregue durante a cerimônia de premiação); Medalhas de ouro ;

; Uma réplica oficial da taça (o troféu original permanece sob posse da FIFA);

(o troféu original permanece sob posse da FIFA); O anel de campeão, novidade inédita na história da competição.

Premiação da Copa do Mundo 2026

A FIFA definiu a seguinte distribuição de prêmios:

Campeão : US$ 50 milhões

: US$ 50 milhões Vice-campeão : US$ 33 milhões

: US$ 33 milhões 3º colocado : US$ 29 milhões

: US$ 29 milhões 4º colocado : US$ 27 milhões

: US$ 27 milhões Do 5º ao 8º lugar : US$ 19 milhões para cada seleção

: US$ 19 milhões para cada seleção Do 9º ao 16º lugar : US$ 15 milhões para cada seleção

: US$ 15 milhões para cada seleção Do 17º ao 32º lugar : US$ 11 milhões para cada seleção

: US$ 11 milhões para cada seleção Do 33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões para cada seleção

Ajuda de custo para as seleções

Além da premiação por desempenho, todas as 48 seleções participantes receberam US$ 1,5 milhão para custear a preparação para o Mundial.

Dessa forma, mesmo as equipes eliminadas ainda na fase de grupos garantiram uma receita mínima de US$ 10,5 milhões, considerando a ajuda de custo e a premiação pela participação.

Quais troféus individuais serão entregues?

Além dos prêmios financeiros, a FIFA também premiará os principais destaques da competição com os tradicionais troféus individuais.

Os vencedores receberão:

Bola de Ouro (melhor jogador da Copa);

(melhor jogador da Copa); Bola de Prata ;

; Bola de Bronze ;

; Chuteira de Ouro (artilheiro);

(artilheiro); Chuteira de Prata ;

; Chuteira de Bronze ;

; Luva de Ouro (melhor goleiro);

(melhor goleiro); Melhor Jogador Jovem ;

; Prêmio Fair Play (seleção mais disciplinada).

Copa do Mundo de 2026 tem premiação recorde

A edição de 2026 entrou para a história como a que distribuirá o maior valor em premiações desde a criação da Copa do Mundo.

Os US$ 655 milhões representam um aumento de aproximadamente 50% em relação ao Mundial de 2022, refletindo a ampliação do torneio para 48 seleções e o crescimento das receitas da FIFA.

Argentina e Espanha disputam o maior prêmio da história

Além da chance de conquistar o título mundial, Argentina e Espanha entram em campo de olho na maior premiação já oferecida em uma Copa do Mundo.

A equipe vencedora receberá US$ 50 milhões, além do troféu, das medalhas de ouro e do inédito anel de campeão, que será entregue pela primeira vez na história do torneio.

A decisão acontece neste domingo (19), no New York New Jersey Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos, encerrando a maior Copa do Mundo já realizada.