Premiação da Copa do Mundo 2026: veja quanto campeão, vice e demais seleções vão receber
Com a final entre Argentina e Espanha, marcada para este domingo (19), a disputa pelo título também vale uma premiação milionária.
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A Copa do Mundo de 2026 distribuirá a maior premiação financeira da história da competição. A FIFA anunciou um aumento de 50% em relação ao Mundial do Catar, em 2022, e destinará US$ 655 milhões (cerca de R$ 3,6 bilhões) em premiações por desempenho às 48 seleções participantes.
Além da quantia destinada conforme a campanha de cada equipe, todas as seleções classificadas receberam US$ 1,5 milhão como ajuda de custo para a preparação antes do início do torneio.
Com a final entre Argentina e Espanha, marcada para este domingo (19), a disputa pelo título também vale uma premiação milionária. A seleção campeã receberá US$ 50 milhões, enquanto o vice-campeão ficará com US$ 33 milhões.
Quanto o campeão da Copa do Mundo 2026 vai ganhar?
A seleção campeã da Copa do Mundo de 2026 receberá US$ 50 milhões (cerca de R$ 270 milhões na cotação atual).
O vice-campeão terá direito a US$ 33 milhões, enquanto as equipes que terminarem em terceiro e quarto lugares também receberão valores expressivos.
Além da premiação em dinheiro, a equipe vencedora receberá:
- O troféu da Copa do Mundo (entregue durante a cerimônia de premiação);
- Medalhas de ouro;
- Uma réplica oficial da taça (o troféu original permanece sob posse da FIFA);
- O anel de campeão, novidade inédita na história da competição.
Premiação da Copa do Mundo 2026
A FIFA definiu a seguinte distribuição de prêmios:
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- Campeão: US$ 50 milhões
- Vice-campeão: US$ 33 milhões
- 3º colocado: US$ 29 milhões
- 4º colocado: US$ 27 milhões
- Do 5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões para cada seleção
- Do 9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões para cada seleção
- Do 17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões para cada seleção
- Do 33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões para cada seleção
Ajuda de custo para as seleções
Além da premiação por desempenho, todas as 48 seleções participantes receberam US$ 1,5 milhão para custear a preparação para o Mundial.
Dessa forma, mesmo as equipes eliminadas ainda na fase de grupos garantiram uma receita mínima de US$ 10,5 milhões, considerando a ajuda de custo e a premiação pela participação.
Quais troféus individuais serão entregues?
Além dos prêmios financeiros, a FIFA também premiará os principais destaques da competição com os tradicionais troféus individuais.
Os vencedores receberão:
- Bola de Ouro (melhor jogador da Copa);
- Bola de Prata;
- Bola de Bronze;
- Chuteira de Ouro (artilheiro);
- Chuteira de Prata;
- Chuteira de Bronze;
- Luva de Ouro (melhor goleiro);
- Melhor Jogador Jovem;
- Prêmio Fair Play (seleção mais disciplinada).
Copa do Mundo de 2026 tem premiação recorde
A edição de 2026 entrou para a história como a que distribuirá o maior valor em premiações desde a criação da Copa do Mundo.
Os US$ 655 milhões representam um aumento de aproximadamente 50% em relação ao Mundial de 2022, refletindo a ampliação do torneio para 48 seleções e o crescimento das receitas da FIFA.
Argentina e Espanha disputam o maior prêmio da história
Além da chance de conquistar o título mundial, Argentina e Espanha entram em campo de olho na maior premiação já oferecida em uma Copa do Mundo.
A equipe vencedora receberá US$ 50 milhões, além do troféu, das medalhas de ouro e do inédito anel de campeão, que será entregue pela primeira vez na história do torneio.
A decisão acontece neste domingo (19), no New York New Jersey Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos, encerrando a maior Copa do Mundo já realizada.