Por que os campeões da Copa do Mundo ganham um anel? Entenda a novidade inédita da FIFA
A novidade foi anunciada pela FIFA às vésperas da decisão entre Argentina e Espanha, que acontece neste domingo (19), no MetLife Stadium
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A final da Copa do Mundo de 2026 marcará uma mudança histórica na premiação do torneio. Pela primeira vez desde a criação do Mundial, em 1930, a seleção campeã não receberá apenas o tradicional troféu e as medalhas de ouro: os vencedores também serão presenteados com um anel de campeão.
A novidade foi anunciada pela FIFA às vésperas da decisão entre Argentina e Espanha, que acontece neste domingo (19), no New York New Jersey Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
A iniciativa é inspirada em uma tradição bastante comum nos esportes norte-americanos, como NFL, NBA, MLB e NHL.
Por que a FIFA decidiu criar o anel?
Segundo a FIFA, o objetivo é oferecer aos campeões uma lembrança personalizada e permanente da conquista, além de aproximar a Copa do Mundo da cultura esportiva dos países que sediam a edição de 2026, Estados Unidos, Canadá e México.
Nos esportes americanos, é tradição que atletas, treinadores e membros da comissão técnica recebam um anel exclusivo após conquistarem um campeonato.
Agora, essa prática será adotada também no maior torneio de futebol do planeta.
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O troféu da Copa continua sendo entregue?
A introdução do anel não substitui nenhuma das premiações tradicionais da Copa do Mundo.
A seleção campeã continuará recebendo:
- o troféu da Copa do Mundo durante a cerimônia de premiação;
- as medalhas de ouro para jogadores e integrantes da delegação;
- posteriormente, uma réplica oficial do troféu, já que o original permanece sob posse da FIFA.
O anel será apenas uma homenagem adicional aos campeões.
Como será o anel?
Cada peça será personalizada para a seleção vencedora.
O design contará com:
- o troféu da Copa do Mundo em um dos lados;
- detalhes da seleção campeã no outro;
- numeração individual;
- certificado de autenticidade;
- tamanho ajustado para cada integrante da equipe vencedora.
Quantos anéis serão produzidos?
A FIFA informou que serão produzidos 2.026 anéis, em referência ao ano da competição.
Desse total:
- 30 anéis personalizados serão destinados aos jogadores e integrantes da equipe campeã;
- 1.996 unidades serão comercializadas como produtos oficiais licenciados para colecionadores e torcedores.
Quando os jogadores receberão o anel?
Logo após o apito final da decisão, o capitão e o treinador da seleção campeã receberão versões cerimoniais do anel ainda no gramado.
Posteriormente, os 30 anéis definitivos serão produzidos sob medida e entregues oficialmente aos integrantes da delegação vencedora.