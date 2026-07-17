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Futebol | Notícia

Maiores campeões da Copa do Mundo: veja o ranking de títulos

Brasil lidera o ranking com cinco títulos, enquanto europeus somam mais conquistas que os sul-americanos na história do principal torneio de seleções

Por Lucas Valle Publicado em 17/07/2026 às 12:46
Taça da Copa do Mundo de 2026
Taça da Copa do Mundo de 2026 - Divulgação/Fifa

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A Copa do Mundo é o torneio mais importante do futebol mundial. Disputada pela primeira vez em 1930, no Uruguai, a competição já teve 22 edições concluídas e consagrou apenas oito seleções campeãs ao longo de sua história.

Entre dezenas de países que já participaram do Mundial, somente nações da América do Sul e da Europa conseguiram levantar a taça. O domínio é dividido entre os dois continentes, que somam todos os títulos conquistados desde a criação do torneio.

O Brasil segue isolado como a seleção mais vitoriosa da história da Copa do Mundo, com cinco títulos. Logo atrás aparecem Alemanha e Itália, ambas com quatro conquistas.

Ranking dos maiores campeões da Copa do Mundo

  • Brasil – 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)
  • Alemanha – 4 títulos (1954, 1974, 1990 e 2014)
  • Itália – 4 títulos (1934, 1938, 1982 e 2006)
  • Argentina – 3 títulos (1978, 1986 e 2022)*
  • Uruguai – 2 títulos (1930 e 1950)
  • França – 2 títulos (1998 e 2018)
  • Inglaterra – 1 título (1966)
  • Espanha – 1 título (2010)*

*Disputam a final em 2026

América do Sul x Europa: quem tem mais títulos?

A disputa entre os continentes é uma das grandes curiosidades da história das Copas do Mundo.

Títulos da Europa: 12

  • Alemanha – 4
  • Itália – 4
  • França – 2
  • Inglaterra – 1
  • Espanha – 1

Títulos da América do Sul: 10

  • Brasil – 5
  • Argentina – 3
  • Uruguai – 2

Apesar da vantagem europeia no número total de títulos, a América do Sul possui o país mais vencedor da história da competição: o Brasil, único pentacampeão mundial.

Além disso, as seleções sul-americanas conquistaram as quatro primeiras Copas disputadas fora da Europa (1958, 1962, 1970 e 1994), consolidando uma das maiores tradições do futebol mundial.

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Todos os campeões da Copa do Mundo

  • 1930 – Uruguai
  • 1934 – Itália
  • 1938 – Itália
  • 1950 – Uruguai
  • 1954 – Alemanha
  • 1958 – Brasil
  • 1962 – Brasil
  • 1966 – Inglaterra
  • 1970 – Brasil
  • 1974 – Alemanha
  • 1978 – Argentina
  • 1982 – Itália
  • 1986 – Argentina
  • 1990 – Alemanha
  • 1994 – Brasil
  • 1998 – França
  • 2002 – Brasil
  • 2006 – Itália
  • 2010 – Espanha
  • 2014 – Alemanha
  • 2018 – França
  • 2022 – Argentina
  • 2026 - Espanha ou Argentina*

Quem pode entrar para a lista em 2026?

A final da Copa do Mundo de 2026 será disputada entre Argentina e Espanha, no próximo domingo (19), no MetLife Stadium.

Caso conquiste o título, a Argentina chegará ao seu quarto troféu mundial e empatará com Alemanha e Itália na segunda colocação do ranking histórico. Já a Espanha tentará conquistar o bicampeonato e alcançar França e Uruguai com dois títulos.

Maiores jejuns entre títulos da Copa do Mundo (até 2026)

  1. Uruguai - 76 anos sem título (1950 - 2026)
  2. Inglaterra – 60 anos sem título (1966–2026)
  3. Brasil – 24 anos sem título (2002–2026)
  4. Itália – 20 anos sem título (2006–2026)
  5. Espanha – 16 anos sem título (2010–2026)
  6. Alemanha - 12 anos sem título (2014 - 2026)
  7. França – 8 anos sem título (2018–2026)
  8. Argentina – 4 anos sem título (2022–2026)

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