Maiores campeões da Copa do Mundo: veja o ranking de títulos

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Brasil lidera o ranking com cinco títulos, enquanto europeus somam mais conquistas que os sul-americanos na história do principal torneio de seleções

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A Copa do Mundo é o torneio mais importante do futebol mundial. Disputada pela primeira vez em 1930, no Uruguai, a competição já teve 22 edições concluídas e consagrou apenas oito seleções campeãs ao longo de sua história.

Entre dezenas de países que já participaram do Mundial, somente nações da América do Sul e da Europa conseguiram levantar a taça. O domínio é dividido entre os dois continentes, que somam todos os títulos conquistados desde a criação do torneio.

O Brasil segue isolado como a seleção mais vitoriosa da história da Copa do Mundo, com cinco títulos. Logo atrás aparecem Alemanha e Itália, ambas com quatro conquistas.

Ranking dos maiores campeões da Copa do Mundo



Brasil – 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)



Alemanha – 4 títulos (1954, 1974, 1990 e 2014)



Itália – 4 títulos (1934, 1938, 1982 e 2006)



Argentina – 3 títulos (1978, 1986 e 2022)*



Uruguai – 2 títulos (1930 e 1950)



França – 2 títulos (1998 e 2018)



Inglaterra – 1 título (1966)



Espanha – 1 título (2010)*

*Disputam a final em 2026

América do Sul x Europa: quem tem mais títulos?

A disputa entre os continentes é uma das grandes curiosidades da história das Copas do Mundo.

Títulos da Europa: 12



Alemanha – 4



Itália – 4



França – 2



Inglaterra – 1



Espanha – 1



Títulos da América do Sul: 10



Brasil – 5



Argentina – 3



Uruguai – 2

Apesar da vantagem europeia no número total de títulos, a América do Sul possui o país mais vencedor da história da competição: o Brasil, único pentacampeão mundial.

Além disso, as seleções sul-americanas conquistaram as quatro primeiras Copas disputadas fora da Europa (1958, 1962, 1970 e 1994), consolidando uma das maiores tradições do futebol mundial.

Todos os campeões da Copa do Mundo



1930 – Uruguai



1934 – Itália



1938 – Itália



1950 – Uruguai



1954 – Alemanha



1958 – Brasil



1962 – Brasil



1966 – Inglaterra



1970 – Brasil

1974 – Alemanha



1978 – Argentina



1982 – Itália



1986 – Argentina



1990 – Alemanha



1994 – Brasil



1998 – França



2002 – Brasil



2006 – Itália



2010 – Espanha



2014 – Alemanha



2018 – França



2022 – Argentina

2026 - Espanha ou Argentina*

Quem pode entrar para a lista em 2026?

A final da Copa do Mundo de 2026 será disputada entre Argentina e Espanha, no próximo domingo (19), no MetLife Stadium.

Caso conquiste o título, a Argentina chegará ao seu quarto troféu mundial e empatará com Alemanha e Itália na segunda colocação do ranking histórico. Já a Espanha tentará conquistar o bicampeonato e alcançar França e Uruguai com dois títulos.

Maiores jejuns entre títulos da Copa do Mundo (até 2026)

