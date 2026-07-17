Maiores campeões da Copa do Mundo: veja o ranking de títulos
Brasil lidera o ranking com cinco títulos, enquanto europeus somam mais conquistas que os sul-americanos na história do principal torneio de seleções
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A Copa do Mundo é o torneio mais importante do futebol mundial. Disputada pela primeira vez em 1930, no Uruguai, a competição já teve 22 edições concluídas e consagrou apenas oito seleções campeãs ao longo de sua história.
Entre dezenas de países que já participaram do Mundial, somente nações da América do Sul e da Europa conseguiram levantar a taça. O domínio é dividido entre os dois continentes, que somam todos os títulos conquistados desde a criação do torneio.
O Brasil segue isolado como a seleção mais vitoriosa da história da Copa do Mundo, com cinco títulos. Logo atrás aparecem Alemanha e Itália, ambas com quatro conquistas.
Ranking dos maiores campeões da Copa do Mundo
- Brasil – 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)
- Alemanha – 4 títulos (1954, 1974, 1990 e 2014)
- Itália – 4 títulos (1934, 1938, 1982 e 2006)
- Argentina – 3 títulos (1978, 1986 e 2022)*
- Uruguai – 2 títulos (1930 e 1950)
- França – 2 títulos (1998 e 2018)
- Inglaterra – 1 título (1966)
- Espanha – 1 título (2010)*
*Disputam a final em 2026
América do Sul x Europa: quem tem mais títulos?
A disputa entre os continentes é uma das grandes curiosidades da história das Copas do Mundo.
Títulos da Europa: 12
- Alemanha – 4
- Itália – 4
- França – 2
- Inglaterra – 1
- Espanha – 1
Títulos da América do Sul: 10
- Brasil – 5
- Argentina – 3
- Uruguai – 2
Apesar da vantagem europeia no número total de títulos, a América do Sul possui o país mais vencedor da história da competição: o Brasil, único pentacampeão mundial.
Além disso, as seleções sul-americanas conquistaram as quatro primeiras Copas disputadas fora da Europa (1958, 1962, 1970 e 1994), consolidando uma das maiores tradições do futebol mundial.
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Todos os campeões da Copa do Mundo
- 1930 – Uruguai
- 1934 – Itália
- 1938 – Itália
- 1950 – Uruguai
- 1954 – Alemanha
- 1958 – Brasil
- 1962 – Brasil
- 1966 – Inglaterra
- 1970 – Brasil
- 1974 – Alemanha
- 1978 – Argentina
- 1982 – Itália
- 1986 – Argentina
- 1990 – Alemanha
- 1994 – Brasil
- 1998 – França
- 2002 – Brasil
- 2006 – Itália
- 2010 – Espanha
- 2014 – Alemanha
- 2018 – França
- 2022 – Argentina
- 2026 - Espanha ou Argentina*
Quem pode entrar para a lista em 2026?
A final da Copa do Mundo de 2026 será disputada entre Argentina e Espanha, no próximo domingo (19), no MetLife Stadium.
Caso conquiste o título, a Argentina chegará ao seu quarto troféu mundial e empatará com Alemanha e Itália na segunda colocação do ranking histórico. Já a Espanha tentará conquistar o bicampeonato e alcançar França e Uruguai com dois títulos.
Maiores jejuns entre títulos da Copa do Mundo (até 2026)
- Uruguai - 76 anos sem título (1950 - 2026)
- Inglaterra – 60 anos sem título (1966–2026)
- Brasil – 24 anos sem título (2002–2026)
- Itália – 20 anos sem título (2006–2026)
- Espanha – 16 anos sem título (2010–2026)
- Alemanha - 12 anos sem título (2014 - 2026)
- França – 8 anos sem título (2018–2026)
- Argentina – 4 anos sem título (2022–2026)