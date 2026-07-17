fechar
Futebol | Notícia

Ingressos da final da Copa do Mundo 2026: veja preços, onde comprar e tudo sobre Argentina x Espanha

A procura pelos ingressos disparou após a definição dos finalistas, e os bilhetes restantes estão entre os mais caros da história das Copas do Mundo

Por João Victor Tavares Publicado em 17/07/2026 às 13:13
Metlife Stadium será palco da final da Copa do Mundo 2026
Metlife Stadium será palco da final da Copa do Mundo 2026 - Reprodução

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A grande decisão da Copa do Mundo de 2026 já está definida. Argentina e Espanha disputam o título mundial neste domingo, 19 de julho, no New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium), em East Rutherford, Nova Jersey, nos Estados Unidos.

A procura pelos ingressos disparou após a definição dos finalistas, e os bilhetes restantes estão entre os mais caros da história das Copas do Mundo.

A FIFA ainda disponibiliza entradas, sujeitas à disponibilidade, além de permitir revendas por meio do marketplace oficial.

Quem joga a final?

A decisão colocará frente a frente:

  • Argentina – atual campeã mundial e em busca do bicampeonato consecutivo.
  • Espanha – campeã mundial em 2010 e em busca de seu segundo título.

A partida será disputada às 16h (horário de Brasília).

Onde comprar os ingressos?

A FIFA orienta que os torcedores adquiram entradas exclusivamente pelos canais oficiais, evitando golpes e ingressos inválidos.

As opções oficiais são:

  • FIFA Tickets
  • Marketplace oficial da FIFA (revenda autorizada)
  • Programa oficial de Hospitalidade da FIFA

A entidade alerta que ingressos comprados em sites não autorizados podem ser cancelados ou não permitir o acesso ao estádio.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Quanto custam os ingressos?

Os valores dos ingressos para a final da Copa do Mundo de 2026 variam de acordo com o setor do estádio e a disponibilidade no momento da compra.

No marketplace oficial da FIFA, as entradas da Categoria 2 são encontradas a partir de US$ 7.380.

Já os ingressos da Categoria 1 custam entre US$ 10.990 e mais de US$ 19.000, enquanto os setores premium e de hospitalidade podem ultrapassar US$ 30.000, dependendo da localização e dos serviços incluídos.

Os preços podem sofrer alterações conforme a demanda e a oferta de ingressos disponíveis.

Pacotes de hospitalidade

Além dos ingressos tradicionais, a FIFA oferece experiências premium para quem deseja assistir à decisão com maior conforto.

Os pacotes incluem benefícios como:

  • assentos privilegiados;
  • lounges exclusivos;
  • serviço de alimentação;
  • bebidas;
  • acesso diferenciado ao estádio;
  • atendimento personalizado.

Os preços começam na casa dos US$ 15 mil e podem ultrapassar US$ 30 mil, dependendo da experiência escolhida.

Leia Também

Ainda há ingressos disponíveis?

Sim. A FIFA segue liberando novos lotes conforme a disponibilidade e também disponibiliza entradas por meio do marketplace oficial de revenda.

Dias antes da final, a entidade colocou aproximadamente 1.200 novos ingressos à venda para a decisão, reforçando que novas entradas podem surgir até momentos próximos ao jogo.

Como evitar golpes

A FIFA recomenda algumas medidas antes da compra:

  • adquirir ingressos apenas pelos canais oficiais;
  • evitar negociações por redes sociais;
  • conferir se o ingresso está vinculado à conta oficial da FIFA;
  • utilizar apenas a plataforma oficial para revendas.

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Quem vai cantar na final da Copa do Mundo 2026? Veja todos os artistas confirmados
COPA DO MUNDO

Quem vai cantar na final da Copa do Mundo 2026? Veja todos os artistas confirmados
Espanha x Argentina: veja data, horário, onde assistir e como chegam as seleções para a final da Copa do Mundo de 2026
Copa do Mundo

Espanha x Argentina: veja data, horário, onde assistir e como chegam as seleções para a final da Copa do Mundo de 2026

Compartilhe

Tags