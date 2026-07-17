Ingressos da final da Copa do Mundo 2026: veja preços, onde comprar e tudo sobre Argentina x Espanha

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A procura pelos ingressos disparou após a definição dos finalistas, e os bilhetes restantes estão entre os mais caros da história das Copas do Mundo

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A grande decisão da Copa do Mundo de 2026 já está definida. Argentina e Espanha disputam o título mundial neste domingo, 19 de julho, no New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium), em East Rutherford, Nova Jersey, nos Estados Unidos.

A procura pelos ingressos disparou após a definição dos finalistas, e os bilhetes restantes estão entre os mais caros da história das Copas do Mundo.

A FIFA ainda disponibiliza entradas, sujeitas à disponibilidade, além de permitir revendas por meio do marketplace oficial.

Quem joga a final?

A decisão colocará frente a frente:

Argentina – atual campeã mundial e em busca do bicampeonato consecutivo.

– atual campeã mundial e em busca do bicampeonato consecutivo. Espanha – campeã mundial em 2010 e em busca de seu segundo título.

A partida será disputada às 16h (horário de Brasília).

Onde comprar os ingressos?

A FIFA orienta que os torcedores adquiram entradas exclusivamente pelos canais oficiais, evitando golpes e ingressos inválidos.

As opções oficiais são:

FIFA Tickets

Marketplace oficial da FIFA (revenda autorizada)

Programa oficial de Hospitalidade da FIFA

A entidade alerta que ingressos comprados em sites não autorizados podem ser cancelados ou não permitir o acesso ao estádio.

Quanto custam os ingressos?

Os valores dos ingressos para a final da Copa do Mundo de 2026 variam de acordo com o setor do estádio e a disponibilidade no momento da compra.

No marketplace oficial da FIFA, as entradas da Categoria 2 são encontradas a partir de US$ 7.380.

Já os ingressos da Categoria 1 custam entre US$ 10.990 e mais de US$ 19.000, enquanto os setores premium e de hospitalidade podem ultrapassar US$ 30.000, dependendo da localização e dos serviços incluídos.

Os preços podem sofrer alterações conforme a demanda e a oferta de ingressos disponíveis.

Pacotes de hospitalidade

Além dos ingressos tradicionais, a FIFA oferece experiências premium para quem deseja assistir à decisão com maior conforto.

Os pacotes incluem benefícios como:

assentos privilegiados;

lounges exclusivos;

serviço de alimentação;

bebidas;

acesso diferenciado ao estádio;

atendimento personalizado.

Os preços começam na casa dos US$ 15 mil e podem ultrapassar US$ 30 mil, dependendo da experiência escolhida.

Ainda há ingressos disponíveis?

Sim. A FIFA segue liberando novos lotes conforme a disponibilidade e também disponibiliza entradas por meio do marketplace oficial de revenda.

Dias antes da final, a entidade colocou aproximadamente 1.200 novos ingressos à venda para a decisão, reforçando que novas entradas podem surgir até momentos próximos ao jogo.

Como evitar golpes

A FIFA recomenda algumas medidas antes da compra: