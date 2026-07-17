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Futebol | Notícia

É a última Copa do Mundo de Messi? Entenda o que o craque argentino já disse sobre o futuro

Mesmo aos 39 anos, o capitão da Argentina segue atuando em alto nível e continua sendo um dos principais destaques da Copa do Mundo

Por João Victor Tavares Publicado em 17/07/2026 às 15:10
Messi comemorando o segundo gol da vitória contra a França na grande final da Copa do Mundo de 2022
Messi comemorando o segundo gol da vitória contra a França na grande final da Copa do Mundo de 2022 - Divulgação/Instagram

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A presença de Lionel Messi na final da Copa do Mundo de 2026 reacendeu uma dúvida entre os torcedores: esta será a última participação do camisa 10 em um Mundial?

Mesmo aos 39 anos, o capitão da Argentina segue atuando em alto nível e continua sendo um dos principais destaques da competição.

Nesta edição da Copa do Mundo, Messi também alcançou mais um marco histórico ao se tornar o maior artilheiro da história dos Mundiais, reforçando ainda mais seu legado no futebol.

Apesar da idade e da longa trajetória pela seleção, o craque evita confirmar uma aposentadoria e também não descarta, de forma definitiva, a possibilidade de disputar a Copa do Mundo de 2030.

Instagram/AFA
Messi com a camisa da Argentina - Instagram/AFA

Messi vai se aposentar da seleção após a Copa?

Durante a Copa do Mundo de 2026, Messi afirmou que está focado apenas no presente e que não pretende tomar uma decisão precipitada sobre seu futuro.

O argentino ressaltou que seguirá jogando enquanto se sentir em condições de ajudar a equipe.

Em entrevista durante o torneio, o camisa 10 declarou que vive "um dia de cada vez" e que continuará atuando enquanto estiver bem fisicamente e puder contribuir com a seleção.

Ainda existe chance de disputar a Copa de 2030?

Embora seja considerado improvável por causa da idade, Messi não descartou completamente disputar a Copa do Mundo de 2030, que será realizada em Espanha, Portugal e Marrocos, com partidas inaugurais na Argentina, Uruguai e Paraguai.

Caso participe, o argentino terá 43 anos durante a competição.

O próprio jogador afirmou que ainda é cedo para falar sobre o assunto e que qualquer decisão dependerá exclusivamente de sua condição física nos próximos anos.

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A sexta Copa do Mundo de Messi

A edição de 2026 já é histórica para Lionel Messi. O astro argentino tornou-se um dos poucos jogadores da história a disputar seis Copas do Mundo, ampliando ainda mais uma trajetória iniciada em 2006.

Ao longo dessas participações, Messi acumulou diversos recordes, conquistou o título mundial em 2022 e voltou a levar a Argentina à decisão em 2026, reafirmando sua importância para a equipe mesmo aos 39 anos.

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O que pesa contra uma participação em 2030?

Apesar de manter a possibilidade em aberto, alguns fatores tornam a presença de Messi no próximo Mundial difícil:

  • terá 43 anos durante a competição;
  • o desgaste físico tende a aumentar nos próximos anos;
  • a Argentina vive um processo gradual de renovação do elenco;
  • manter o alto nível por mais quatro anos será um grande desafio.

Ainda assim, o desempenho apresentado em 2026 mostra que o camisa 10 continua decisivo e competitivo no mais alto nível do futebol mundial.

O que pode favorecer sua continuidade?

  • Messi segue sendo titular absoluto da seleção;
  • continua demonstrando capacidade de decidir partidas importantes;
  • mantém excelente preparo físico para sua idade;
  • o próprio jogador afirmou que ainda não estabeleceu um prazo para encerrar sua carreira internacional.

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