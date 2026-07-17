É a última Copa do Mundo de Messi? Entenda o que o craque argentino já disse sobre o futuro
Mesmo aos 39 anos, o capitão da Argentina segue atuando em alto nível e continua sendo um dos principais destaques da Copa do Mundo
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A presença de Lionel Messi na final da Copa do Mundo de 2026 reacendeu uma dúvida entre os torcedores: esta será a última participação do camisa 10 em um Mundial?
Mesmo aos 39 anos, o capitão da Argentina segue atuando em alto nível e continua sendo um dos principais destaques da competição.
Nesta edição da Copa do Mundo, Messi também alcançou mais um marco histórico ao se tornar o maior artilheiro da história dos Mundiais, reforçando ainda mais seu legado no futebol.
Apesar da idade e da longa trajetória pela seleção, o craque evita confirmar uma aposentadoria e também não descarta, de forma definitiva, a possibilidade de disputar a Copa do Mundo de 2030.
Messi vai se aposentar da seleção após a Copa?
Durante a Copa do Mundo de 2026, Messi afirmou que está focado apenas no presente e que não pretende tomar uma decisão precipitada sobre seu futuro.
O argentino ressaltou que seguirá jogando enquanto se sentir em condições de ajudar a equipe.
Em entrevista durante o torneio, o camisa 10 declarou que vive "um dia de cada vez" e que continuará atuando enquanto estiver bem fisicamente e puder contribuir com a seleção.
Ainda existe chance de disputar a Copa de 2030?
Embora seja considerado improvável por causa da idade, Messi não descartou completamente disputar a Copa do Mundo de 2030, que será realizada em Espanha, Portugal e Marrocos, com partidas inaugurais na Argentina, Uruguai e Paraguai.
Caso participe, o argentino terá 43 anos durante a competição.
O próprio jogador afirmou que ainda é cedo para falar sobre o assunto e que qualquer decisão dependerá exclusivamente de sua condição física nos próximos anos.
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A sexta Copa do Mundo de Messi
A edição de 2026 já é histórica para Lionel Messi. O astro argentino tornou-se um dos poucos jogadores da história a disputar seis Copas do Mundo, ampliando ainda mais uma trajetória iniciada em 2006.
Ao longo dessas participações, Messi acumulou diversos recordes, conquistou o título mundial em 2022 e voltou a levar a Argentina à decisão em 2026, reafirmando sua importância para a equipe mesmo aos 39 anos.
O que pesa contra uma participação em 2030?
Apesar de manter a possibilidade em aberto, alguns fatores tornam a presença de Messi no próximo Mundial difícil:
- terá 43 anos durante a competição;
- o desgaste físico tende a aumentar nos próximos anos;
- a Argentina vive um processo gradual de renovação do elenco;
- manter o alto nível por mais quatro anos será um grande desafio.
Ainda assim, o desempenho apresentado em 2026 mostra que o camisa 10 continua decisivo e competitivo no mais alto nível do futebol mundial.
O que pode favorecer sua continuidade?
- Messi segue sendo titular absoluto da seleção;
- continua demonstrando capacidade de decidir partidas importantes;
- mantém excelente preparo físico para sua idade;
- o próprio jogador afirmou que ainda não estabeleceu um prazo para encerrar sua carreira internacional.