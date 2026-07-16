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Futebol | Notícia

LaLiga domina bastidores e tem quase metade dos atletas na final da Copa do Mundo 2026

Com 24 representantes entre Espanha e Argentina, Campeonato Espanhol supera Premier League e consolida liderança técnica no futebol mundial

Por Davi Saboya Publicado em 16/07/2026 às 20:46
Julián Álvarez, atacante da Argentina e também do Atlético de Madrid
Julián Álvarez, atacante da Argentina e também do Atlético de Madrid - RICHARD CALLIS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

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A decisão da Copa do Mundo de 2026, que será disputada neste domingo (19), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, entre Espanha e Argentina, terá um forte sotaque espanhol nos bastidores. A LaLiga consolidou-se como a grande protagonista do torneio ao se tornar o campeonato nacional com o maior número de representantes na final: dos 52 atletas convocados para as duas seleções, 24 atuam na elite do futebol espanhol, o que equivale a 46% do total.

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Logo atrás da liga espanhola aparece a Premier League inglesa, com 13 jogadores na decisão, seguida pela Ligue 1 francesa, com 5. O restante da lista é composto pela Serie A italiana, Bundesliga alemã, MLS norte-americana e a Liga Profissional Argentina, com dois atletas cada. Já a Primeira Liga portuguesa e o Brasileirão contam com um representante cada na grande finalíssima.

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Embora a LaLiga e a Premier League tenham dividido o protagonismo de forma equilibrada até as semifinais, a classificação de espanhóis e argentinos fez com que o campeonato espanhol disparasse na liderança desse ranking.

A força da competição já havia ficado evidente nas fases anteriores: nas semifinais, 16 dos 44 titulares de Espanha, Argentina, França e Inglaterra pertenciam a clubes espanhóis. Além disso, dos cinco gols anotados nas semis, dois saíram dos pés de atletas que atuam no país ibérico.

A soberania também se traduziu em premiações individuais. Até o encerramento das quartas de final, todos os prêmios de melhor jogador da partida (MVP) foram entregues a destaques da liga espanhola: Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Jude Bellingham e Julián Álvarez.

O tri do Atlético de Madrid

Pela terceira edição consecutiva de Copa do Mundo, o Atlético de Madrid ostentará o posto de clube com mais representantes na finalíssima. Os Colchoneros já haviam liderado a estatística em 2018 (com quatro atletas na decisão entre França e Croácia) e em 2022 (com mais quatro nomes no histórico confronto entre Argentina e França).

Desta vez, o time comandado por Diego Simeone estabeleceu uma marca impressionante, saltando para nove jogadores convocados para a decisão de 2026. Pelo lado espanhol, o clube madrilenho conta com Marcos Llorente, Marc Pubill, Álex Baena e Alejandro Grimaldo. Já na seleção albiceleste, os representantes são o goleiro Juan Musso, os defensores Nahuel Molina e Giuliano Simeone, o meio-campista Thiago Almada e o atacante Julián Álvarez.

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