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Futebol | Notícia

Tem decisão do terceiro lugar na Copa do Mundo? Veja quando será e quem disputa

Tradicional na história da Copa do Mundo, a disputa pelo terceiro lugar define quem completa o pódio e encerra a campanha com medalha de bronze

Por João Victor Tavares Publicado em 15/07/2026 às 16:23
Ta&ccedil;a da Copa do Mundo 2022, que est&aacute; sendo disputada por 32 sele&ccedil;&otilde;es no Catar
Taça da Copa do Mundo 2022, que está sendo disputada por 32 seleções no Catar - REPRODUÇÃO/TWITTER/FIFA

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A Copa do Mundo de 2026 mantém a tradicional disputa pelo terceiro lugar. A partida será realizada no sábado, 18 de julho, um dia antes da grande final do Mundial, e definirá qual seleção encerrará a competição na terceira colocação.

O confronto acontecerá no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, com início marcado para 18h (horário de Brasília).

Quem disputa o terceiro lugar?

A disputa reúne as duas seleções derrotadas nas semifinais da Copa do Mundo.

Com a França já eliminada após perder para a Espanha, os franceses já têm presença garantida na partida.

O adversário sairá da semifinal entre Argentina e Inglaterra, disputada nesta quarta-feira (15). Quem for derrotado enfrentará a seleção francesa em busca da medalha de bronze.

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Quando será a decisão do terceiro lugar?

  • Data: Sábado, 18 de julho de 2026
  • Horário: 18h (de Brasília)
  • Local: Hard Rock Stadium, Miami (Estados Unidos)

Onde assistir à disputa do terceiro lugar?

A partida terá transmissão ao vivo por diversas plataformas no Brasil.

  • TV Globo
  • SBT
  • SporTV
  • CazéTV
  • ge TV
  • N Sports

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Por que existe a disputa pelo terceiro lugar?

A partida pelo terceiro lugar faz parte da tradição da Copa do Mundo e serve para definir oficialmente quem completa o pódio da competição.

Além da medalha de bronze, o confronto também influencia a premiação financeira distribuída pela Fifa e o ranking final das seleções no torneio.

A exceção na história das Copas foi a edição de 1950, quando não houve uma partida específica para decidir o terceiro colocado devido ao formato adotado naquela ocasião.

E a final da Copa do Mundo?

Depois da disputa do terceiro lugar, a Copa do Mundo de 2026 será encerrada no domingo, 19 de julho, com a grande final.

A decisão acontecerá no MetLife Stadium, na região de Nova York/Nova Jersey, às 16h (de Brasília), reunindo os vencedores das duas semifinais para definir o campeão mundial.

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