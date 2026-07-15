Tem decisão do terceiro lugar na Copa do Mundo? Veja quando será e quem disputa
Tradicional na história da Copa do Mundo, a disputa pelo terceiro lugar define quem completa o pódio e encerra a campanha com medalha de bronze
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A Copa do Mundo de 2026 mantém a tradicional disputa pelo terceiro lugar. A partida será realizada no sábado, 18 de julho, um dia antes da grande final do Mundial, e definirá qual seleção encerrará a competição na terceira colocação.
O confronto acontecerá no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, com início marcado para 18h (horário de Brasília).
Quem disputa o terceiro lugar?
A disputa reúne as duas seleções derrotadas nas semifinais da Copa do Mundo.
Com a França já eliminada após perder para a Espanha, os franceses já têm presença garantida na partida.
O adversário sairá da semifinal entre Argentina e Inglaterra, disputada nesta quarta-feira (15). Quem for derrotado enfrentará a seleção francesa em busca da medalha de bronze.
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Quando será a decisão do terceiro lugar?
- Data: Sábado, 18 de julho de 2026
- Horário: 18h (de Brasília)
- Local: Hard Rock Stadium, Miami (Estados Unidos)
Onde assistir à disputa do terceiro lugar?
A partida terá transmissão ao vivo por diversas plataformas no Brasil.
- TV Globo
- SBT
- SporTV
- CazéTV
- ge TV
- N Sports
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Por que existe a disputa pelo terceiro lugar?
A partida pelo terceiro lugar faz parte da tradição da Copa do Mundo e serve para definir oficialmente quem completa o pódio da competição.
Além da medalha de bronze, o confronto também influencia a premiação financeira distribuída pela Fifa e o ranking final das seleções no torneio.
A exceção na história das Copas foi a edição de 1950, quando não houve uma partida específica para decidir o terceiro colocado devido ao formato adotado naquela ocasião.
E a final da Copa do Mundo?
Depois da disputa do terceiro lugar, a Copa do Mundo de 2026 será encerrada no domingo, 19 de julho, com a grande final.
A decisão acontecerá no MetLife Stadium, na região de Nova York/Nova Jersey, às 16h (de Brasília), reunindo os vencedores das duas semifinais para definir o campeão mundial.