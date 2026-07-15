Quem vencer de Inglaterra x Argentina enfrenta quem na final da Copa do Mundo? Veja o chaveamento
Duelo desta quarta-feira (15) define o segundo finalista da Copa do Mundo de 2026; adversário será a seleção espanhola, que eliminou a França
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Inglaterra e Argentina se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), pela segunda semifinal da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, e vale a última vaga na grande decisão do Mundial.
Além da classificação para a final, o confronto também definirá o segundo finalista da competição. O vencedor já sabe quem enfrentará na decisão da Copa do Mundo.
Quem o vencedor de Inglaterra x Argentina enfrenta na final?
Quem avançar entre Inglaterra e Argentina terá pela frente a Espanha na grande decisão da Copa do Mundo de 2026. A seleção espanhola garantiu vaga na final ao vencer a França por 2 a 0, na primeira semifinal, disputada nesta terça-feira (14), no AT&T Stadium, em Dallas.
Assim, ingleses e argentinos disputam a última vaga na decisão do Mundial, marcada para o próximo domingo.
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Quando será a final da Copa do Mundo?
A grande decisão da Copa do Mundo de 2026 será disputada no domingo, 19 de julho, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, nos Estados Unidos.
Antes disso, os perdedores das semifinais disputarão o terceiro lugar no sábado (18), às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.
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Caminho até a final
A Inglaterra chega à semifinal invicta. A equipe comandada por Thomas Tuchel terminou a fase de grupos na liderança do Grupo L e eliminou República Democrática do Congo, México e Noruega no mata-mata, contando com Harry Kane e Jude Bellingham como principais destaques.
Já a Argentina manteve os 100% de aproveitamento na fase de grupos e avançou nas fases eliminatórias após superar Cabo Verde, Egito e Suíça. Lionel Messi segue como principal referência técnica da equipe e divide a artilharia da competição com Kylian Mbappé, ambos com oito gols.
Agora, ingleses e argentinos disputam a última vaga na decisão do Mundial. Quem vencer enfrentará a Espanha na grande final da Copa do Mundo de 2026.