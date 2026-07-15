Quando é a final da Copa do Mundo 2026? Veja data, horário, local e tudo sobre a decisão
A decisão da Copa do Mundo 2026 definirá o campeão da maior edição da história do torneio, disputada por 48 seleções e 104 partidas
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A grande final da Copa do Mundo de 2026 já tem data marcada. A decisão do torneio será disputada no domingo, 19 de julho, às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, na região de Nova York/Nova Jersey, nos Estados Unidos.
A partida definirá o campeão da primeira edição do Mundial com 48 seleções.
O confronto reunirá os vencedores das duas semifinais e encerrará a maior Copa do Mundo da história, que contou com 104 partidas disputadas em 16 cidades-sede espalhadas por Estados Unidos, México e Canadá.
Onde será a final da Copa do Mundo?
A decisão será realizada no MetLife Stadium, localizado em East Rutherford, na região metropolitana de Nova York.
O estádio tem capacidade para mais de 82 mil torcedores e é a casa das equipes New York Giants e New York Jets, da NFL. Além da final, o local também recebeu partidas importantes ao longo do Mundial.
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Quem disputa a final?
A final da Copa do Mundo de 2026 será disputada por Argentina e Espanha, seleções que venceram seus respectivos confrontos nas semifinais.
A Espanha garantiu a primeira vaga ao derrotar a França por 2 a 0.
Já a Argentina confirmou sua classificação após vencer a Inglaterra por 2 a 1 na segunda semifinal, disputada nesta quarta-feira (15).
Agora, argentinos e espanhóis se enfrentam no domingo (19), no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey, em busca do título da Copa do Mundo de 2026.
Onde assistir à final da Copa do Mundo?
A decisão terá transmissão para o Brasil pelas principais emissoras e plataformas que exibiram o Mundial ao longo da competição.
Entre elas estão:
- TV Globo
- SporTV
- CazéTV
- SBT
- ge TV
- N Sports
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Final terá show inédito no intervalo
Pela primeira vez na história das Copas do Mundo, a Fifa promoverá um show musical no intervalo da final, inspirado no tradicional espetáculo do Super Bowl.
A apresentação reunirá artistas internacionais e faz parte da estratégia da entidade para transformar a decisão em um grande evento de entretenimento.
O espetáculo será produzido em parceria com a Global Citizen e contará com curadoria de Chris Martin, vocalista da banda Coldplay.
Antes da decisão, haverá disputa pelo terceiro lugar
Antes da grande final, a Copa do Mundo ainda terá a disputa pelo terceiro lugar.
A partida entre França x Inglaterra será realizada no sábado (18), às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, reunindo as seleções derrotadas nas semifinais.
Ficha da final da Copa do Mundo 2026
- Competição: Copa do Mundo da FIFA 2026
- Partida: Final
- Data: Domingo, 19 de julho de 2026
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: MetLife Stadium, Nova York/Nova Jersey (Estados Unidos)
- Disputa: Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2
- Transmissão: TV Globo, SporTV, CazéTV, SBT, ge TV e N Sports