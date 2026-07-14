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Quem vencer de França x Espanha enfrenta quem na final da Copa do Mundo? Veja o chaveamento

Duelo desta terça-feira (14) define o primeiro finalista da Copa do Mundo de 2026; adversário sairá do confronto entre Argentina e Inglaterra.

Por Lucas Valle Publicado em 14/07/2026 às 11:40
Michael Olise e Pedri, estrelas de França e Espanha
Michael Olise e Pedri, estrelas de França e Espanha - Instagram/ equipedefrance e sefutbol

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França e Espanha se enfrentam nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília), pela primeira semifinal da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos, e vale vaga na grande decisão do Mundial.

Além da classificação para a final, o confronto também definirá o primeiro finalista da competição. O vencedor já sabe quem enfrentará na decisão da Copa do Mundo.

Quem o vencedor de França x Espanha enfrenta na final?

Quem avançar entre França e Espanha enfrentará o vencedor da outra semifinal, entre Argentina e Inglaterra, marcada para quarta-feira (15), às 16h (de Brasília).

Os dois confrontos definem os finalistas da Copa do Mundo de 2026. Assim, a equipe classificada nesta terça-feira aguardará o vencedor do duelo entre argentinos e ingleses para disputar o título mundial.

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Quando será a final da Copa do Mundo?

A grande decisão da Copa do Mundo de 2026 será disputada no domingo, 19 de julho, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, nos Estados Unidos.

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Antes disso, os perdedores das semifinais disputarão o terceiro lugar no sábado (18), às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

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Chaveamento das semifinais

As semifinais da Copa do Mundo de 2026 já estão parcialmente definidas:

Terça-feira (14/07)

  • França x Espanha - 16h

Quarta-feira (15/07)

  • Inglaterra x Argentina

Caminho até a final

A França chega à semifinal após eliminar Suécia, Paraguai e Marrocos no mata-mata, mantendo 100% de aproveitamento na competição. Enquanto a Espanha garantiu vaga entre os quatro melhores ao superar Áustria, Portugal e Bélgica, chegando com a defesa menos vazada do Mundial.

Na outra chave, a Inglaterra deixou para trás RD Congo, México e Noruega para alcançar a semifinal. Já a Argentina eliminou Cabo Verde, Egito e Suíça após uma campanha perfeita na fase de grupos. 

O vencedor de França x Espanha enfrentará o vencedor de Inglaterra x Argentina na decisão da Copa do Mundo de 2026.

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