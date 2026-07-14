Quem vencer de França x Espanha enfrenta quem na final da Copa do Mundo? Veja o chaveamento
Duelo desta terça-feira (14) define o primeiro finalista da Copa do Mundo de 2026; adversário sairá do confronto entre Argentina e Inglaterra.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
França e Espanha se enfrentam nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília), pela primeira semifinal da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos, e vale vaga na grande decisão do Mundial.
Além da classificação para a final, o confronto também definirá o primeiro finalista da competição. O vencedor já sabe quem enfrentará na decisão da Copa do Mundo.
Quem o vencedor de França x Espanha enfrenta na final?
Quem avançar entre França e Espanha enfrentará o vencedor da outra semifinal, entre Argentina e Inglaterra, marcada para quarta-feira (15), às 16h (de Brasília).
Os dois confrontos definem os finalistas da Copa do Mundo de 2026. Assim, a equipe classificada nesta terça-feira aguardará o vencedor do duelo entre argentinos e ingleses para disputar o título mundial.
Quando será a final da Copa do Mundo?
A grande decisão da Copa do Mundo de 2026 será disputada no domingo, 19 de julho, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, nos Estados Unidos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Antes disso, os perdedores das semifinais disputarão o terceiro lugar no sábado (18), às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.
Entre no canal do WhatsApp de Futebol Internacional!
Chaveamento das semifinais
As semifinais da Copa do Mundo de 2026 já estão parcialmente definidas:
Terça-feira (14/07)
- França x Espanha - 16h
Quarta-feira (15/07)
- Inglaterra x Argentina
Caminho até a final
A França chega à semifinal após eliminar Suécia, Paraguai e Marrocos no mata-mata, mantendo 100% de aproveitamento na competição. Enquanto a Espanha garantiu vaga entre os quatro melhores ao superar Áustria, Portugal e Bélgica, chegando com a defesa menos vazada do Mundial.
Na outra chave, a Inglaterra deixou para trás RD Congo, México e Noruega para alcançar a semifinal. Já a Argentina eliminou Cabo Verde, Egito e Suíça após uma campanha perfeita na fase de grupos.
O vencedor de França x Espanha enfrentará o vencedor de Inglaterra x Argentina na decisão da Copa do Mundo de 2026.