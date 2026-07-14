Espanha despacha a França, chega na final da Copa do Mundo 2026 e alcança invencibilidade histórica
Seleção espanhola chegou a 38 jogos sem perder, carimbou o passaporte para a decisão do Mundial e adiou o sonho francês do tricampeonato seguido
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A Espanha confirmou a sua freguesia recente sobre a França e carimbou o passaporte para a grande decisão. Em duelo disputado nesta terça-feira (14), em Dallas (Estados Unidos), a Fúria bateu os rivais por 2 a 0 e garantiu sua vaga na final da Copa do Mundo pela segunda vez em sua história.
O feito encerra um longo jejum de 16 anos. Desde a histórica conquista em 2010, na África do Sul, os espanhóis amargaram campanhas decepcionantes em Copas: caíram na fase de grupos em 2014 (Brasil) e pararam duas vezes nas oitavas de final, em 2018 (Rússia) e 2022 (Catar).
Além de se aproximar da taça, a seleção espanhola isolou-se como dona da maior sequência invicta da história do futebol de seleções. Já são 38 partidas sem derrota, uma série iniciada em 15 de junho de 2023 com o triunfo por 2 a 1 diante da Itália, pela Liga das Nações. Com isso, os espanhóis superaram o recorde anterior de invencibilidade que dividiam justamente com os italianos (2018 a 2021).
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Este triunfo também marcou a quarta eliminação consecutiva imposta pela Espanha aos franceses em mata-matas recentes. A soberania começou com a vitória por 5 a 4 na semifinal da Liga das Nações de 2023, seguiu com o placar de 2 a 1 na semifinal da Eurocopa de 2024, continuou no triunfo por 5 a 3 na final das Olimpíadas de Paris e agora se consolida nos Estados Unidos.
Mesmo em um elenco repleto de estrelas, como o atual Bola de Ouro Rodri e a joia Lamine Yamal, que celebrou 19 anos na última segunda-feira (13), coube novamente ao discreto Mikel Oyarzabal o papel de herói. Acostumado a brilhar em momentos decisivos, o atacante abriu o caminho para a vitória em Dallas ao marcar seu quinto gol nesta Copa.
Agora, a Fúria aguarda o desfecho da outra semifinal entre Argentina e Inglaterra, marcada para esta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), em Atlanta. A finalíssima acontecerá no domingo (19), no mesmo horário, em Nova Jersey.
Para os Bleus, a eliminação põe fim ao sonho de disputar a terceira final consecutiva de Copa do Mundo, marca obtida historicamente apenas por Brasil (1994-2002) e Alemanha (1982-1990).
O resultado também impediu o atacante Kylian Mbappé de igualar o feito do brasileiro Cafu, único atleta a jogar três finais de Mundial seguidas. À seleção francesa resta focar na disputa pelo terceiro lugar, que ocorrerá no sábado, em Miami, contra o perdedor do clássico entre argentinos e ingleses.