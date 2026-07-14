Espanha despacha a França, chega na final da Copa do Mundo 2026 e alcança invencibilidade histórica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Seleção espanhola chegou a 38 jogos sem perder, carimbou o passaporte para a decisão do Mundial e adiou o sonho francês do tricampeonato seguido

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Espanha confirmou a sua freguesia recente sobre a França e carimbou o passaporte para a grande decisão. Em duelo disputado nesta terça-feira (14), em Dallas (Estados Unidos), a Fúria bateu os rivais por 2 a 0 e garantiu sua vaga na final da Copa do Mundo pela segunda vez em sua história.

O feito encerra um longo jejum de 16 anos. Desde a histórica conquista em 2010, na África do Sul, os espanhóis amargaram campanhas decepcionantes em Copas: caíram na fase de grupos em 2014 (Brasil) e pararam duas vezes nas oitavas de final, em 2018 (Rússia) e 2022 (Catar).

Além de se aproximar da taça, a seleção espanhola isolou-se como dona da maior sequência invicta da história do futebol de seleções. Já são 38 partidas sem derrota, uma série iniciada em 15 de junho de 2023 com o triunfo por 2 a 1 diante da Itália, pela Liga das Nações. Com isso, os espanhóis superaram o recorde anterior de invencibilidade que dividiam justamente com os italianos (2018 a 2021).

Este triunfo também marcou a quarta eliminação consecutiva imposta pela Espanha aos franceses em mata-matas recentes. A soberania começou com a vitória por 5 a 4 na semifinal da Liga das Nações de 2023, seguiu com o placar de 2 a 1 na semifinal da Eurocopa de 2024, continuou no triunfo por 5 a 3 na final das Olimpíadas de Paris e agora se consolida nos Estados Unidos.

Mesmo em um elenco repleto de estrelas, como o atual Bola de Ouro Rodri e a joia Lamine Yamal, que celebrou 19 anos na última segunda-feira (13), coube novamente ao discreto Mikel Oyarzabal o papel de herói. Acostumado a brilhar em momentos decisivos, o atacante abriu o caminho para a vitória em Dallas ao marcar seu quinto gol nesta Copa.

Agora, a Fúria aguarda o desfecho da outra semifinal entre Argentina e Inglaterra, marcada para esta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), em Atlanta. A finalíssima acontecerá no domingo (19), no mesmo horário, em Nova Jersey.

Para os Bleus, a eliminação põe fim ao sonho de disputar a terceira final consecutiva de Copa do Mundo, marca obtida historicamente apenas por Brasil (1994-2002) e Alemanha (1982-1990).

O resultado também impediu o atacante Kylian Mbappé de igualar o feito do brasileiro Cafu, único atleta a jogar três finais de Mundial seguidas. À seleção francesa resta focar na disputa pelo terceiro lugar, que ocorrerá no sábado, em Miami, contra o perdedor do clássico entre argentinos e ingleses.