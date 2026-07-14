Artilharia da Copa do Mundo 2026: veja quem lidera a corrida pela Chuteira de Ouro na reta final do Mundial
A Copa do Mundo de 2026 já revela seus protagonistas, com craques em destaque na disputa pela artilharia e pelo topo das assistências no Mundial
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A Copa do Mundo de 2026 está cada vez mais próxima da decisão e, além da disputa pelo título, a corrida pela Chuteira de Ouro segue completamente aberta. Com apenas quatro seleções vivas no torneio, os principais goleadores ainda brigam diretamente pelo posto de artilheiro do Mundial.
Nas quartas de final, Kylian Mbappé voltou a balançar as redes na vitória da França sobre Marrocos e chegou aos oito gols, igualando Lionel Messi na liderança da artilharia. O argentino também soma oito gols e terá a oportunidade de voltar à frente no duelo contra a Inglaterra.
Quem também ganhou posição foi Jude Bellingham. O meia inglês marcou duas vezes na vitória sobre a Noruega e chegou aos seis gols, empatando com o companheiro Harry Kane na quarta colocação da lista.
Já Ousmane Dembélé também deixou sua marca diante de Marrocos e alcançou cinco gols, entrando de vez na disputa entre os principais goleadores da competição.
Enquanto isso, Erling Haaland, que ocupava a terceira posição com sete gols, viu sua seleção ser eliminada pela Inglaterra nas quartas de final. O atacante norueguês permanece no ranking, mas não poderá mais aumentar sua marca no Mundial.
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Mbappé e Messi lideram; disputa segue aberta nas semifinais
Com quatro seleções ainda vivas na Copa do Mundo, a disputa pela artilharia promete fortes emoções. Mbappé e Messi dividem a liderança com oito gols, enquanto Inglaterra e França ainda contam com Jude Bellingham, Harry Kane e Ousmane Dembélé bem posicionados na tabela. Já a Espanha corre um pouco mais longe, com Oyarzabal.
Caso Lionel Messi ou Kylian Mbappé voltem a marcar nas semifinais, um deles poderá assumir a liderança isolada da corrida pela Chuteira de Ouro.
Artilharia da Copa do Mundo 2026 (atualizada)
- Kylian Mbappé (França) – 8 gols
- Lionel Messi (Argentina) – 8 gols
- Erling Haaland (Noruega) – 7 gols*
- Jude Bellingham (Inglaterra) – 6 gols
- Harry Kane (Inglaterra) – 6 gols
- Ousmane Dembélé (França) – 5 gols
- Vinícius Júnior (Brasil) – 4 gols*
- Julián Quiñones (México) – 4 gols*
- Ismaïla Sarr (Senegal) – 4 gols*
- Mikel Oyarzabal (Espanha) – 4 gols
Jogos das semifinais da Copa do Mundo
Terça-feira (14/07)
França x Espanha
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: AT&T Stadium, em Dallas (EUA)
- Onde assistir: CazéTV
Quarta-feira (15/07)
Inglaterra x Argentina
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)
- Onde assistir: Globo, SBT, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV
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