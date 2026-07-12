Copa do Mundo 2026: Argentina avança à semifinal com caminho livre de potências, mas marcado pelo sofrimento
Atual campeã chega na penúltima fase da Copa de 2026 sem encarar o "Top 10" da Fifa e agora projeta superclássico contra a Inglaterra
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A atual campeã mundial, a Argentina, carimbou seu passaporte para as semifinais da Copa do Mundo de 2026 pavimentando um caminho peculiar: chegou à penúltima fase sem medir forças com nenhuma seleção do Top 10 do ranking da Fifa.
O privilégio, contudo, termina agora. Como os quatro semifinalistas ocupam exatamente as quatro primeiras posições do ranking mundial, os confrontos de elite ficaram reservados para o momento decisivo.
A abertura dos duelos ocorre nesta terça-feira (14) entre França e Espanha, em Dallas. Na quarta-feira (15) será a vez do superclássico entre Argentina e Inglaterra agitar Atlanta.
Apesar de não ter cruzado com potências no papel, a trajetória albiceleste foi marcada pelo sofrimento. O desafio mais complexo até aqui foi contra a Suíça, atual 14ª colocada do ranking.
No último sábado, 11, em Kansas City, os argentinos venceram por 3 a 1, mas o placar elástico esconde o drama em campo.
Mesmo com a vantagem de jogar com um homem a mais desde a metade do segundo tempo, quando o placar apontava 1 a 1, a Argentina só arrancou a classificação com dois gols na etapa final da prorrogação.
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O flerte com o vexame já havia dado as caras nas etapas anteriores do mata-mata contra adversários de menor expressão. Na segunda fase, a equipe precisou do tempo extra para superar a estreante Cabo Verde (64ª no ranking) por 3 a 2.
Nas oitavas de final, a vaga veio com outra reação dramática: uma virada por 3 a 2 diante do Egito (24º do mundo), após sair perdendo por 2 a 0. O próprio técnico Lionel Scaloni reconheceu publicamente que o futebol vistoso do título no Catar, em 2022, dificilmente será reeditado em solo norte-americano.
"Quando se olha para uma Copa do Mundo, se vê que você pode ganhar bem um jogo, mas também pode faltar um minuto para ser eliminado. Contra Cabo Verde tivemos de lutar até os 120 minutos. Contra o Egito jogamos melhor e criamos mais situações", ponderou o comandante argentino.
A facilidade teórica da chave argentina contrasta com o calvário enfrentado pelos demais semifinalistas. A França, por exemplo, precisou despachar o Marrocos, sexto colocado no ranking e atual semifinalista mundial. A Espanha teve uma rota ainda mais espinhosa, superando Portugal (7º) e Bélgica (8º).
Já a Inglaterra, rival da Argentina na quarta-feira, enfrentou a tradicional Croácia (13ª) ainda na fase de grupos e eliminou o México (10º) nas oitavas de final.
Ciente das críticas ao futebol burocrático apresentado pela Albiceleste, o atacante Julián Álvarez, que balançou as redes contra os suíços, minimizou o desempenho em prol do pragmatismo da competição.
"Em Copa do Mundo, o importante é vencer. Nosso rendimento tem melhorado, e estamos chegando bem para mais uma semifinal", defendeu o jogador, projetando o confronto que promete parar o continente.