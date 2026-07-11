Chaveamento da semifinal da Copa do Mundo 2026: veja os possíveis confrontos e o caminho até a final

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A Copa do Mundo de 2026 já tem o chaveamento completo das semifinais definido, reunindo os vencedores das quartas de final do torneio.

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A Copa do Mundo de 2026 entrou de vez na reta decisiva e o chaveamento das semifinais já está definido pela tabela do torneio.

Com as quartas de final em andamento, as oito seleções restantes brigam por quatro vagas na penúltima fase do Mundial, que será disputada nos dias 14 e 15 de julho.

As quartas colocaram frente a frente França x Marrocos, Espanha x Bélgica, Inglaterra x Noruega e Argentina x Suíça.

A partir desses confrontos, o mata-mata já determina quais seleções podem se cruzar nas semifinais e também o caminho de cada lado da chave até a decisão do título.

Como ficou o chaveamento da semifinal da Copa do Mundo 2026

O lado esquerdo da chave reúne os vencedores de França x Marrocos e Espanha x Bélgica. Quem avançar nesses dois confrontos vai disputar a Semifinal 1, marcada para terça-feira, 14 de julho.

Do outro lado, a Semifinal 2 será formada pelo vencedor de Inglaterra x Noruega contra quem passar de Argentina x Suíça. Esse duelo está previsto para quarta-feira, 15 de julho.

Chaveamento das semifinais

Semifinal 1: vencedor de França x Marrocos x vencedor de Espanha x Bélgica

Semifinal 2: vencedor de Inglaterra x Noruega x vencedor de Argentina x Suíça

Datas das semifinais da Copa do Mundo 2026

A fase semifinal já tem calendário definido pela FIFA e será disputada em dois dias consecutivos.

Semifinal 1

Data: terça-feira, 14 de julho de 2026

terça-feira, 14 de julho de 2026 Confronto: vencedor de França x Marrocos x vencedor de Espanha x Bélgica

Semifinal 2

Data: quarta-feira, 15 de julho de 2026

quarta-feira, 15 de julho de 2026 Confronto: vencedor de Inglaterra x Noruega x vencedor de Argentina x Suíça

Quais seleções ainda podem chegar à final?

No momento, seguem vivas na disputa pelo título França, Marrocos, Espanha, Bélgica, Inglaterra, Noruega, Argentina e Suíça.

Assim, a final da Copa pode ter diferentes combinações, mas sempre com um representante de cada lado da chave.

Isso significa que a decisão sairá de um confronto entre uma seleção do bloco França/Marrocos/Espanha/Bélgica e outra do bloco Inglaterra/Noruega/Argentina/Suíça.

Caminho até a decisão do Mundial

Depois das semifinais, a Copa do Mundo de 2026 ainda terá a disputa do terceiro lugar e a grande final. O duelo valendo o troféu está marcado para 19 de julho, encerrando a primeira edição do torneio com 48 seleções.

Próximas fases da Copa do Mundo 2026