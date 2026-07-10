Quem vencer de Espanha x Bélgica enfrenta quem na semifinal da Copa do Mundo? Veja o chaveamento
Após garantirem vaga nas quartas de final da Copa do Mundo 2026, Espanha e Bélgica se enfrentam, às 16h, desta sexta-feira (10), no SoFi Stadium
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Espanha e Bélgica se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 16h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no SoFi Stadium, nos Estados Unidos, e vale vaga entre os quatro melhores da competição.
Além da classificação para a semifinal, o confronto também define o adversário da França na próxima fase do Mundial.
Quem o vencedor de Espanha x Bélgica enfrenta na semifinal?
Quem avançar entre Espanha e Bélgica terá pela frente a França, que garantiu classificação ao derrotar Marrocos por 2 a 0 na abertura das quartas de final.
O confronto da semifinal reunirá duas seleções que chegam em grande fase no Mundial e será o primeiro duelo que definirá um dos finalistas da Copa do Mundo de 2026
Quando acontece o jogo pela semifinal?
A semifinal entre França e o vencedor de Espanha x Bélgica será disputada na terça-feira, 14 de julho, às 16h (de Brasília), conforme o calendário oficial da Copa do Mundo de 2026.
Quem vencer garante vaga na grande decisão do torneio.
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Caminho até a final
As semifinais da Copa do Mundo de 2026 estão sendo definidas:
Terça-feira (14/07)
- França X vencedor de Espanha x Bélgica
Quarta-feira (15/07)
- Vencedor de Noruega x Inglaterra X vencedor de Argentina x Suíça
A grande final da Copa do Mundo acontece no domingo, 19 de julho, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium. Já a disputa pelo terceiro lugar será realizada no sábado (18), às 18h, no Hard Rock Stadium.