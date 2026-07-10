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Quem vencer de Argentina x Suíça enfrenta quem na semifinal da Copa do Mundo? Veja o chaveamento

Argentina e Suíça fazem o último confronto das quartas de final da Copa do Mundo de 2026; vencedor já conhece o caminho até a decisão do Mundial

Por Lucas Valle Publicado em 10/07/2026 às 12:38 | Atualizado em 10/07/2026 às 12:54
Lionel Messi e Breel Embolo se enfrentam nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026
Lionel Messi e Breel Embolo se enfrentam nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 - Instagram/ leomessi e breelembolo97

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Argentina e Suíça se enfrentam neste sábado (11), às 22h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo será disputado no Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos, e vale vaga entre os quatro melhores da competição.

Além da classificação para a semifinal, o confronto também define o último integrante da chave decisiva do Mundial. O vencedor já sabe quem enfrentará na próxima fase.

Quem o vencedor de Argentina x Suíça enfrenta na semifinal?

Quem avançar entre Argentina e Suíça terá pela frente o vencedor do confronto entre Noruega e Inglaterra, que acontece mais cedo neste sábado, às 18h (de Brasília).

Os dois jogos pertencem ao mesmo lado do chaveamento das quartas de final. Assim, o vencedor do duelo entre argentinos e suíços enfrentará quem levar a melhor entre noruegueses e ingleses na disputa por uma vaga na grande decisão da Copa do Mundo.

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Quando será o jogo da semifinal?

A semifinal entre o vencedor de Argentina x Suíça e o classificado de Noruega x Inglaterra será disputada, às 16h, na quarta-feira, 15 de julho, conforme o calendário oficial da Copa do Mundo de 2026.

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Caminho até a final

As semifinais da Copa do Mundo de 2026 já estão parcialmente definidas:

Terça-feira (14/07)

  • França x vencedor de Espanha x Bélgica

Quarta-feira (15/07)

  • Vencedor de Noruega x Inglaterra x vencedor de Argentina x Suíça

A França foi a primeira seleção a garantir presença entre os quatro melhores ao vencer Marrocos por 2 a 0. A outra semifinal será completada após os confrontos deste sábado (11).

A grande final da Copa do Mundo está marcada para domingo, 19 de julho, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium. Um dia antes, no sábado (18), acontece a disputa pelo terceiro lugar, às 18h, no Hard Rock Stadium.

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