Quem vencer de Argentina x Suíça enfrenta quem na semifinal da Copa do Mundo? Veja o chaveamento
Argentina e Suíça fazem o último confronto das quartas de final da Copa do Mundo de 2026; vencedor já conhece o caminho até a decisão do Mundial
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Argentina e Suíça se enfrentam neste sábado (11), às 22h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo será disputado no Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos, e vale vaga entre os quatro melhores da competição.
Além da classificação para a semifinal, o confronto também define o último integrante da chave decisiva do Mundial. O vencedor já sabe quem enfrentará na próxima fase.
Quem o vencedor de Argentina x Suíça enfrenta na semifinal?
Quem avançar entre Argentina e Suíça terá pela frente o vencedor do confronto entre Noruega e Inglaterra, que acontece mais cedo neste sábado, às 18h (de Brasília).
Os dois jogos pertencem ao mesmo lado do chaveamento das quartas de final. Assim, o vencedor do duelo entre argentinos e suíços enfrentará quem levar a melhor entre noruegueses e ingleses na disputa por uma vaga na grande decisão da Copa do Mundo.
Quando será o jogo da semifinal?
A semifinal entre o vencedor de Argentina x Suíça e o classificado de Noruega x Inglaterra será disputada, às 16h, na quarta-feira, 15 de julho, conforme o calendário oficial da Copa do Mundo de 2026.
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O vencedor garantirá vaga na grande final do Mundial.
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Caminho até a final
As semifinais da Copa do Mundo de 2026 já estão parcialmente definidas:
Terça-feira (14/07)
- França x vencedor de Espanha x Bélgica
Quarta-feira (15/07)
- Vencedor de Noruega x Inglaterra x vencedor de Argentina x Suíça
A França foi a primeira seleção a garantir presença entre os quatro melhores ao vencer Marrocos por 2 a 0. A outra semifinal será completada após os confrontos deste sábado (11).
A grande final da Copa do Mundo está marcada para domingo, 19 de julho, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium. Um dia antes, no sábado (18), acontece a disputa pelo terceiro lugar, às 18h, no Hard Rock Stadium.