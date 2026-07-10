Copa do Mundo 2026: Veja a tabela de jogos deste sábado (11/07)
Noruega x Inglaterra e Argentina x Suíça disputam as últimas duas vagas das semifinais do Mundial de Seleções, que já conta com França e Espanha
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Depois de a França carimbar seu passaporte e a Espanha passar pela Bélgica em um jogaço, a Copa do Mundo de 2026 conheceu sua primeira semifinal: um clássico europeu que paralisará Dallas na próxima terça-feira (14). Agora, os holofotes se voltam para este sábado (11), quando serão definidos os dois últimos integrantes do G-4 do torneio.
Em campo, o favoritismo sul-americano de Lionel Messi, a força de uma Inglaterra que busca o bicampeonato e o embalo de duas zebras europeias que já provaram que não estão para brincadeira. Quem avançar nos duelos de hoje se enfrenta na próxima quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), em Atlanta.
Jogos das quartas de final da Copa 2026
Um confronto de peso que promete parar Miami. De um lado, a badalada Inglaterra de Thomas Tuchel, impulsionada por um ataque avassalador comandado por Harry Kane, Jude Bellingham e Bukayo Saka.
Os ingleses chegam credenciados por uma vitória movimentada por 3 a 2 sobre o México nas oitavas e carregam a casca de candidatos ao título.
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- Inglaterra x Noruega
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)
Do outro lado está a grande sensação do mata-mata: a Noruega. A seleção escandinava chega com a moral no teto após chocar o planeta e eliminar o Brasil por 2 a 1 nas oitavas de final.
Liderada pela genialidade de Martin Odegaard e pelo faro de gol do cometa Erling Haaland, a promissora geração norueguesa quer provar que a vitória sobre os brasileiros não foi por acaso e busca mais uma classificação histórica.
- Argentina x Suíça
- Horário: 22h (de Brasília)
- Local: Arrowhead Stadium, Kansas City (EUA)
Para fechar o sábado, a Argentina entra em campo defendendo seus 100% de aproveitamento na competição. Apesar da campanha perfeita na fase de grupos, a Albiceleste vem sofrendo no mata-mata: precisou da prorrogação contra Cabo Verde e buscou uma virada épica por 3 a 2 contra o Egito após sair perdendo por dois gols.
A grande esperança atende pelo nome de Lionel Messi. O camisa 10 divide a artilharia do Mundial com Mbappé (8 gols) e quer manter vivo o sonho do tetra.
A Suíça, contudo, promete ser um osso duro de roer. Líder de seu grupo na primeira fase, a equipe europeia eliminou a Argélia e despachou a Colômbia nos pênaltis nas oitavas de final.
Para o duelo, o técnico suíço ainda tem como dúvida o atacante Johan Manzambi, que se recupera de lesão no joelho. Caso ele não jogue, a responsabilidade ofensiva de tentar quebrar o favoritismo argentino cai nos pés da dupla Breel Embolo e Rubén Vargas.