Copa do Mundo 2026: Veja a tabela de jogos deste sábado (11/07)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Noruega x Inglaterra e Argentina x Suíça disputam as últimas duas vagas das semifinais do Mundial de Seleções, que já conta com França e Espanha

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Depois de a França carimbar seu passaporte e a Espanha passar pela Bélgica em um jogaço, a Copa do Mundo de 2026 conheceu sua primeira semifinal: um clássico europeu que paralisará Dallas na próxima terça-feira (14). Agora, os holofotes se voltam para este sábado (11), quando serão definidos os dois últimos integrantes do G-4 do torneio.

Em campo, o favoritismo sul-americano de Lionel Messi, a força de uma Inglaterra que busca o bicampeonato e o embalo de duas zebras europeias que já provaram que não estão para brincadeira. Quem avançar nos duelos de hoje se enfrenta na próxima quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), em Atlanta.

Jogos das quartas de final da Copa 2026

Um confronto de peso que promete parar Miami. De um lado, a badalada Inglaterra de Thomas Tuchel, impulsionada por um ataque avassalador comandado por Harry Kane, Jude Bellingham e Bukayo Saka.

Os ingleses chegam credenciados por uma vitória movimentada por 3 a 2 sobre o México nas oitavas e carregam a casca de candidatos ao título.

Inglaterra x Noruega



Horário: 16h (de Brasília)



Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)

Do outro lado está a grande sensação do mata-mata: a Noruega. A seleção escandinava chega com a moral no teto após chocar o planeta e eliminar o Brasil por 2 a 1 nas oitavas de final.

Liderada pela genialidade de Martin Odegaard e pelo faro de gol do cometa Erling Haaland, a promissora geração norueguesa quer provar que a vitória sobre os brasileiros não foi por acaso e busca mais uma classificação histórica.

Argentina x Suíça



Horário: 22h (de Brasília)



Local: Arrowhead Stadium, Kansas City (EUA)

Para fechar o sábado, a Argentina entra em campo defendendo seus 100% de aproveitamento na competição. Apesar da campanha perfeita na fase de grupos, a Albiceleste vem sofrendo no mata-mata: precisou da prorrogação contra Cabo Verde e buscou uma virada épica por 3 a 2 contra o Egito após sair perdendo por dois gols.

A grande esperança atende pelo nome de Lionel Messi. O camisa 10 divide a artilharia do Mundial com Mbappé (8 gols) e quer manter vivo o sonho do tetra.

A Suíça, contudo, promete ser um osso duro de roer. Líder de seu grupo na primeira fase, a equipe europeia eliminou a Argélia e despachou a Colômbia nos pênaltis nas oitavas de final.

Para o duelo, o técnico suíço ainda tem como dúvida o atacante Johan Manzambi, que se recupera de lesão no joelho. Caso ele não jogue, a responsabilidade ofensiva de tentar quebrar o favoritismo argentino cai nos pés da dupla Breel Embolo e Rubén Vargas.