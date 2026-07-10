Copa do Mundo 2026: Espanha vence Bélgica e decide vaga na final contra França

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A Fúria eliminou os belgas no segundo jogo das quartas de final do Mundial e disputa a semifinal, na próxima terça-feira (14), em Dallas

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A Espanha segue firme no objetivo de conquistar o bicampeonato mundial. Nesta sexta-feira (10), a Fúria carimbou a vaga nas semifinais da Copa do Mundo 2026 ao derrotar a Bélgica por 2x1, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O resultado garantiu aos ibéricos um clássico europeu contra a França na próxima fase. O duelo que vale a primeira vaga na grande final acontecerá na terça-feira (14), às 16h (de Brasília), em Dallas (EUA).

O confronto carrega um histórico recente de muito equilíbrio e rivalidade. Nas duas últimas vezes em que se enfrentaram em semifinais, a Espanha levou a melhor: venceu por 5 a 4 na Liga das Nações do ano passado, em Stuttgart, e por 2 a 1 na Eurocopa de 2024, em Munique.

Já o último triunfo decisivo dos franceses sobre os rivais foi em 2021, quando ergueram o título da Liga das Nações ao vencerem por 2 a 1, em Milão.

O jogo

Assim como nas quartas de final contra Portugal, o meia Mikel Merino saiu do banco de reservas para ser o herói da Espanha, marcando aos 42 minutos do segundo tempo o gol da vitória por 2 a 1 sobre a Bélgica.

Com o triunfo, a Fúria quebrou um tabu de 16 anos sem chegar às semifinais da Copa do Mundo, manteve uma invencibilidade de 12 jogos diante dos belgas e garantiu a revanche da eliminação sofrida no Mundial de 1986.

Por outro lado, o resultado marcou a despedida definitiva da chamada "geração dourada" da Bélgica, de astros como Courtois e De Bruyne.

Apesar de sofrer com desfalques por lesão antes do apito inicial, a Bélgica viu De Bruyne retornar ao time titular, enquanto a Espanha teve apenas a volta de Fabian Ruiz entre os onze iniciais.

Foi justamente Ruiz quem abriu o placar aos 29 minutos de jogo, aproveitando o rebote do goleiro Courtois após finalização de Dani Olmo, sob o comando criativo do jovem Lamine Yamal.

A Espanha dominava as ações, mas os belgas foram letais na única grande chance que tiveram na primeira etapa: aos 39 minutos, De Bruyne cruzou e De Ketelaere cabeceou para as redes, encerrando uma invencibilidade histórica de 648 minutos do goleiro Unai Simón no torneio.

Na etapa final, o técnico Luis de la Fuente oxigenou o ataque espanhol com a entrada de Nico Williams para dar velocidade pelas pontas. Do lado belga, a situação se complicou aos 26 minutos com a saída de Courtois, lesionado, dando lugar ao jovem e inexperiente goleiro Senne Lammens.

A insistência da Fúria surtiu efeito na reta final, quando Cubarsi finalizou de longe, Lammens deu rebote e Merino completou para o gol. Nos acréscimos, a Bélgica ainda teve uma chance de ouro com Lukaku após jogada de Saelemaekers, mas a defesa espanhola se antecipou para assegurar a classificação ibérica.