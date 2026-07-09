Tabela da Série B 2026 atualizada após a 17ª rodada; confira a classificação completa
Criciúma assumiu a liderança da Série B com 33 pontos após a abertura da 17ª rodada. Vila Nova, Novorizontino, Fortaleza e Operário seguem na briga
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A Série B do Campeonato Brasileiro 2026 segue equilibrada e a 17ª rodada já começou movimentando a tabela. Na abertura da rodada, o Criciúma venceu a Ponte Preta por 2 a 1, fora de casa, chegou aos 33 pontos e assumiu a liderança isolada da competição.
Com o resultado, a parte de cima da tabela ficou ainda mais apertada. Vila Nova, com 31 pontos, e Novorizontino, com 30, seguem logo atrás e ainda entram em campo na rodada.
Na sequência aparecem Fortaleza e Operário, ambos com 28 pontos, enquanto o Juventude fecha o grupo dos seis primeiros com 26.
Entre os clubes pernambucanos, a rodada ganha peso para Sport e Náutico, que chegam pressionados por resultados e tentando reagir no campeonato.
O Leão ocupa a 8ª colocação, com 25 pontos, e recebe o Botafogo-SP, nesta sexta-feira (10), às 20h, na Ilha do Retiro. Já o Timbu aparece em 12º lugar, com 21 pontos, e encara o Avaí, no domingo (12), às 16h, na Ressacada.
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Rodada segue em andamento
Como a 16ª rodada da Série B ainda está acontecendo, a classificação segue sujeita a mudanças conforme os próximos resultados forem confirmados.
A tendência é de novas trocas de posição principalmente no bloco que vai do G-4 até a metade da tabela, onde a diferença entre os clubes segue curta.
Tabela completa da Série B 2026
- Criciúma — 33 pontos
- Vila Nova — 31 pontos
- Novorizontino — 30 pontos
- Fortaleza — 28 pontos
- Operário — 28 pontos
- Juventude — 26 pontos
- São Bernardo — 25 pontos
- Sport — 25 pontos
- Goiás — 24 pontos
- Cuiabá — 23 pontos
- Athletic — 22 pontos
- Náutico — 21 pontos
- Atlético-GO — 21 pontos
- Botafogo-SP — 19 pontos
- CRB — 19 pontos
- Londrina — 18 pontos
- Ceará — 17 pontos
- Avaí — 13 pontos
- Ponte Preta — 8 pontos
- América-MG — 6 pontos
Como funciona o acesso?
Os dois primeiros colocados da Série B garantem vaga direta na Série A. Já os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª posição disputam os playoffs de acesso, em confrontos de ida e volta:
- 3º colocado x 6º colocado;
- 4º colocado x 5º colocado.
Os vencedores também conquistam o acesso à elite do futebol brasileiro.
Jogos da 17ª rodada da Série B
- Ponte Preta 1 x 2 Criciúma
- Juventude x Vila Nova — sexta-feira (10), às 19h
- Sport x Botafogo-SP — sexta-feira (10), às 20h
- Operário x Novorizontino — domingo (12), às 11h
- Avaí x Náutico — domingo (12), às 16h
- São Bernardo x Cuiabá — domingo (12), às 16h
- Atlético-GO x Fortaleza — domingo (12), às 18h
- CRB x Goiás — domingo (12), às 19h
- América-MG x Londrina — segunda-feira (13), às 19h
- Ceará x Athletic — segunda-feira (13), às 20h30