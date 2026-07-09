Tabela da Série B 2026 atualizada após a 17ª rodada; confira a classificação completa

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Criciúma assumiu a liderança da Série B com 33 pontos após a abertura da 17ª rodada. Vila Nova, Novorizontino, Fortaleza e Operário seguem na briga

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A Série B do Campeonato Brasileiro 2026 segue equilibrada e a 17ª rodada já começou movimentando a tabela. Na abertura da rodada, o Criciúma venceu a Ponte Preta por 2 a 1, fora de casa, chegou aos 33 pontos e assumiu a liderança isolada da competição.

Com o resultado, a parte de cima da tabela ficou ainda mais apertada. Vila Nova, com 31 pontos, e Novorizontino, com 30, seguem logo atrás e ainda entram em campo na rodada.

Na sequência aparecem Fortaleza e Operário, ambos com 28 pontos, enquanto o Juventude fecha o grupo dos seis primeiros com 26.

Entre os clubes pernambucanos, a rodada ganha peso para Sport e Náutico, que chegam pressionados por resultados e tentando reagir no campeonato.

O Leão ocupa a 8ª colocação, com 25 pontos, e recebe o Botafogo-SP, nesta sexta-feira (10), às 20h, na Ilha do Retiro. Já o Timbu aparece em 12º lugar, com 21 pontos, e encara o Avaí, no domingo (12), às 16h, na Ressacada.

Rodada segue em andamento

Como a 16ª rodada da Série B ainda está acontecendo, a classificação segue sujeita a mudanças conforme os próximos resultados forem confirmados.

A tendência é de novas trocas de posição principalmente no bloco que vai do G-4 até a metade da tabela, onde a diferença entre os clubes segue curta.

Tabela completa da Série B 2026

Criciúma — 33 pontos Vila Nova — 31 pontos Novorizontino — 30 pontos Fortaleza — 28 pontos Operário — 28 pontos Juventude — 26 pontos São Bernardo — 25 pontos Sport — 25 pontos Goiás — 24 pontos Cuiabá — 23 pontos Athletic — 22 pontos Náutico — 21 pontos Atlético-GO — 21 pontos Botafogo-SP — 19 pontos CRB — 19 pontos Londrina — 18 pontos Ceará — 17 pontos Avaí — 13 pontos Ponte Preta — 8 pontos América-MG — 6 pontos

Como funciona o acesso?

Os dois primeiros colocados da Série B garantem vaga direta na Série A. Já os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª posição disputam os playoffs de acesso, em confrontos de ida e volta:

3º colocado x 6º colocado;

4º colocado x 5º colocado.

Os vencedores também conquistam o acesso à elite do futebol brasileiro.

Jogos da 17ª rodada da Série B