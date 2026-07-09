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Tabela da Série B 2026 atualizada após a 17ª rodada; confira a classificação completa

Criciúma assumiu a liderança da Série B com 33 pontos após a abertura da 17ª rodada. Vila Nova, Novorizontino, Fortaleza e Operário seguem na briga

Por João Victor Tavares Publicado em 09/07/2026 às 14:24
Imagem dos jogadores do Criciúma comemorando gol na Série B
Imagem dos jogadores do Criciúma comemorando gol na Série B - Celso da Luz/ Assessoria de imprensa Criciúma E.C.

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A Série B do Campeonato Brasileiro 2026 segue equilibrada e a 17ª rodada já começou movimentando a tabela. Na abertura da rodada, o Criciúma venceu a Ponte Preta por 2 a 1, fora de casa, chegou aos 33 pontos e assumiu a liderança isolada da competição.

Com o resultado, a parte de cima da tabela ficou ainda mais apertada. Vila Nova, com 31 pontos, e Novorizontino, com 30, seguem logo atrás e ainda entram em campo na rodada.

Na sequência aparecem Fortaleza e Operário, ambos com 28 pontos, enquanto o Juventude fecha o grupo dos seis primeiros com 26.

Entre os clubes pernambucanos, a rodada ganha peso para Sport e Náutico, que chegam pressionados por resultados e tentando reagir no campeonato.

O Leão ocupa a 8ª colocação, com 25 pontos, e recebe o Botafogo-SP, nesta sexta-feira (10), às 20h, na Ilha do Retiro. Já o Timbu aparece em 12º lugar, com 21 pontos, e encara o Avaí, no domingo (12), às 16h, na Ressacada.

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Rodada segue em andamento

Como a 16ª rodada da Série B ainda está acontecendo, a classificação segue sujeita a mudanças conforme os próximos resultados forem confirmados.

A tendência é de novas trocas de posição principalmente no bloco que vai do G-4 até a metade da tabela, onde a diferença entre os clubes segue curta.

Tabela completa da Série B 2026

  1. Criciúma — 33 pontos
  2. Vila Nova — 31 pontos
  3. Novorizontino — 30 pontos
  4. Fortaleza — 28 pontos
  5. Operário — 28 pontos
  6. Juventude — 26 pontos
  7. São Bernardo — 25 pontos
  8. Sport — 25 pontos
  9. Goiás — 24 pontos
  10. Cuiabá — 23 pontos
  11. Athletic — 22 pontos
  12. Náutico — 21 pontos
  13. Atlético-GO — 21 pontos
  14. Botafogo-SP — 19 pontos
  15. CRB — 19 pontos
  16. Londrina — 18 pontos
  17. Ceará — 17 pontos
  18. Avaí — 13 pontos
  19. Ponte Preta — 8 pontos
  20. América-MG — 6 pontos

Como funciona o acesso?

Os dois primeiros colocados da Série B garantem vaga direta na Série A. Já os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª posição disputam os playoffs de acesso, em confrontos de ida e volta:

  • 3º colocado x 6º colocado;
  • 4º colocado x 5º colocado.

Os vencedores também conquistam o acesso à elite do futebol brasileiro.

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Jogos da 17ª rodada da Série B

  • Ponte Preta 1 x 2 Criciúma
  • Juventude x Vila Nova — sexta-feira (10), às 19h
  • Sport x Botafogo-SP — sexta-feira (10), às 20h
  • Operário x Novorizontino — domingo (12), às 11h
  • Avaí x Náutico — domingo (12), às 16h
  • São Bernardo x Cuiabá — domingo (12), às 16h
  • Atlético-GO x Fortaleza — domingo (12), às 18h
  • CRB x Goiás — domingo (12), às 19h
  • América-MG x Londrina — segunda-feira (13), às 19h
  • Ceará x Athletic — segunda-feira (13), às 20h30

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