França vence Marrocos e garante vaga nas semifinais da Copa do Mundo 2026
Os gols da vitória e classificação foram marcados pelos atacantes Mbappé e Dembélé. O atacante do Real Madrid ainda perdeu um pênalti no 1º tempo
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Com amplo domínio da partida, a França derrotou Marrocos por 2x0, nesta quinta-feira (9), em Boston, tornando-se a primeira seleção classificada para as semifinais desta edição da Copa do Mundo 2026. O duelo, que reeditou uma das semifinais da Copa do Catar de 2022, foi decidido na segunda etapa com gols de Mbappé e Dembélé.
Agora, a equipe aguarda pelo vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica para conhecer o próximo adversário. Além de garantir a vaga, o resultado quebrou uma invencibilidade de 34 jogos da seleção marroquina e levou a França à terceira semifinal consecutiva.
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Esse feito pode se transformar na terceira final seguida do país caso os franceses vençam o compromisso da próxima terça-feira (14), em Dallas.
O jogo - França 2x0 Marrocos
A França começou determinada a não dar chances ao adversário, mas encontrou o goleiro Bono em um dia inspirado. Logo nos primeiros minutos, Mbappé teve uma boa oportunidade e, na sequência, Upamecano desperdiçou uma grande chance ao cabecear após a cobrança de escanteio, parando na defesa de reflexo do goleiro marroquino.
Mantendo a pressão no campo de ataque, a França foi premiada com um pênalti após Mazraoui derrubar Mbappé na área. No entanto, o craque francês cobrou fraco e Bono fez a defesa.
Após a pausa para a hidratação, o ritmo francês continuou intenso: primeiro, Doué recuperou a bola e soltou uma bomba para mais uma grande intervenção de Bono. Pouco depois, Digne finalizou e o goleiro desviou com a ponta dos dedos, fazendo a bola explodir no travessão.
O panorama não mudou no segundo tempo, com a França ditando o ritmo e Marrocos recuado. A insistência deu resultado aos 15 minutos, quando Mbappé recebeu perto da área e finalizou com categoria no ângulo esquerdo para abrir o placar.
Esse foi o oitavo gol do atacante nesta Copa, igualando-se a Messi na artilharia do torneio, e o seu 20º em mundiais, apenas um a menos que o astro argentino no retrospecto geral das Copas.
Apenas seis minutos mais tarde, veio o golpe final. Dembélé avançou e bateu colocado de perna direita, no canto esquerdo de Bono, ampliando o marcador.
Embora Marrocos tenha tentado se soltar após sofrer os gols e a França tenha diminuído a pressão, o domínio francês se refletiu nas estatísticas até o apito final, registrando 21 finalizações (sendo oito no alvo) contra apenas quatro dos marroquinos.