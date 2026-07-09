Quem vencer de França x Marrocos enfrenta quem na semifinal da Copa do Mundo? Veja o chaveamento
Após garantirem vaga nas quartas de final da Copa do Mundo 2026, França e Marrocos se enfrentam ao longo da tarde desta quinta-feira (09)
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França e Marrocos se enfrentam nesta quinta-feira (9), pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, em duelo que vale vaga entre os quatro melhores times do torneio.
A partida coloca frente a frente duas seleções que seguem vivas na briga pelo título e também define mais um caminho no mata-mata do Mundial. Quem avançar no confronto já sabe qual será o próximo desafio na semifinal.
Quem o vencedor de França x Marrocos enfrenta na semifinal?
Quem vencer entre França e Marrocos vai enfrentar, na semifinal, o classificado de Espanha x Bélgica.
Os dois confrontos fazem parte do mesmo lado da chave das quartas de final e, por isso, o cruzamento da semifinal já está definido pela tabela da Copa do Mundo de 2026.
Assim, caso a França avance, a seleção francesa terá pela frente Espanha ou Bélgica na luta por uma vaga na grande decisão do Mundial.
Se o Marrocos confirmar a classificação, também medirá forças com o vencedor do outro confronto deste lado da chave.
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Quando será o jogo da semifinal?
O vencedor de França x Marrocos volta a campo na próxima fase na terça-feira, 14 de julho, pela semifinal da Copa do Mundo de 2026.
O duelo corresponde ao primeiro confronto da penúltima fase do torneio, conforme o chaveamento oficial da competição.
Caminho até a final
Além de definir o adversário da semifinal, o confronto entre França e Marrocos também ajuda a desenhar o caminho até a decisão da Copa do Mundo.
Quem avançar nesta quinta-feira enfrentará Espanha ou Bélgica na semifinal.
Do outro lado da chave, estão os vencedores dos confrontos entre Noruega x Inglaterra e Argentina x Suíça, que brigam pela outra vaga na final do torneio.