Quando começam as semifinais da Copa do Mundo de 2026? Veja datas, horários, locais e possíveis confrontos

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Datas e as sedes das semifinais do Mundial já estão definidas, e agora resta apenas a conclusão das quartas para que os confrontos sejam confirmados

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As semifinais da Copa do Mundo de 2026 começam na terça-feira, 14 de julho, e serão disputadas em dois dias seguidos.

Pelo chaveamento oficial, os confrontos saem dos vencedores das quartas de final que estão em andamento nesta reta decisiva do torneio.

Quando começam as semifinais da Copa do Mundo 2026?

A fase semifinal será aberta na terça-feira, 14 de julho, com o vencedor de França x Marrocos enfrentando quem avançar de Espanha x Bélgica.

Já a outra semifinal acontece na quarta-feira, 15 de julho, entre os classificados de Noruega x Inglaterra e Argentina x Suíça. Esse é o cruzamento oficial do mata-mata da Copa.

Datas, horários e possíveis confrontos das semifinais

Semifinal 1 — terça-feira, 14 de julho

Jogo: vencedor de França x Marrocos x vencedor de Espanha x Bélgica

Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: AT&T Stadium, em Arlington/Dallas, nos Estados Unidos

Semifinal 2 — quarta-feira, 15 de julho

Jogo: vencedor de Noruega x Inglaterra x vencedor de Argentina x Suíça

Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos

A distribuição das sedes da reta final também já está definida pela FIFA: uma semifinal será em Dallas, a outra em Atlanta, enquanto a disputa do terceiro lugar ocorrerá em Miami e a final em East Rutherford, na região de Nova York/Nova Jersey.

Como ficaram os cruzamentos até a semifinal

Com a chave já desenhada, a semifinal será formada a partir dos vencedores das quartas de final. No lado esquerdo da chave, França encara Marrocos, enquanto Espanha enfrenta a Bélgica.

Já no outro lado, a Inglaterra mede forças com a Noruega, e a Argentina pega a Suíça. Assim, os quatro classificados às semifinais sairão desses confrontos.

Se a lógica da chave for mantida, o primeiro semifinalista sairá do bloco europeu-africano formado por França, Marrocos, Espanha e Bélgica, enquanto a outra semifinal reunirá um dos classificados entre Inglaterra e Noruega contra o vencedor de Argentina e Suíça.

Caminho até a final

Quem vencer a semifinal do dia 14 de julho encara, na decisão, o classificado da semifinal do dia 15 de julho.

A final da Copa do Mundo 2026 está marcada para 19 de julho, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.

Antes disso, os derrotados das semifinais ainda disputam o terceiro lugar, em 18 de julho, no Hard Rock Stadium, em Miami.