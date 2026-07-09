Espanha x Bélgica ao vivo (10/07): onde assistir, horário e escalações
A Fúria passou pela seleção de Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, enquantos os Belgas eliminaram os Estados Unidos
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O segundo dia das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 reserva um dos confrontos mais aguardados e táticos do torneio. Nesta sexta-feira (10), às 16h (de Brasília), Espanha e Bélgica entram no gramado do SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos, no único jogo do dia. A partida será transmitida na tela do SBT/TV Jornal com Galvão Bueno, Tiago Leifert e grande equipe.
O duelo vale uma vaga direta nas semifinais do Mundial e promete parar o planeta ao colocar frente a frente duas das escolas mais técnicas e prestigiadas do futebol europeu moderno. A partida em solo californiano propõe um verdadeiro choque de filosofias táticas.
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Como chegam as equipes
De um lado, a Espanha entra em campo defendendo o tradicional DNA baseado no controle total das ações. Caracterizada pela intensa troca de passes, paciência na construção e alta pressão na saída de bola adversária, a Fúria busca sufocar os belgas para ditar o ritmo do jogo.
O técnico espanhol Luis de la Fuente confia na juventude e na criatividade do meio-de-campo para abrir brechas na defesa rival e carimbar a classificação para a próxima fase. O grande destaque fica por conta do atacante Lamine Yamal, cria da base do Barcelona.
Do outro lado, a Bélgica aposta na verticalidade e no talento da badalada geração para surpreender. Diferente do estilo cadenciado dos espanhóis, os Diabos Vermelhos são reconhecidos pela velocidade de transição ofensiva, força física e precisão nos contra-ataques.
Sabendo que o adversário deve reter a posse de bola na maior parte do tempo, a estratégia belga passa por uma defesa compacta e saídas rápidas e cirúrgicas para pegar as linhas espanholas desprotegidas, explorando o faro de gol dos atacantes. A atual seleção ainda conta com nomes históricos dos jogadores do país como o meia De Bruyne e o atacante Lukakau.
Chaveamento e próximo adversário
O vencedor deste espetáculo em Los Angeles avançará para a semifinal e ficará a apenas um passo da grande decisão da Copa do Mundo. Quem passar do confronto enfrentará o classificado do duelo entre França e Marrocos, que abrem as quartas de final na quinta-feira.
Ficha do jogo
Espanha
Unai Simón; Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí e Marc Cucurella; Rodri, Pedri e Alex Baena; Dani Olmo, Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.
Bélgica
Courtois; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele e De Cuyper; Tielemans, Raskin, Onana e Leandro Trossard; Dodi Lukebakio e De Ketelaere. Técnico: Rudi Garcia.
- Local: SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
- Horário: 16h (de Brasília).
- Onde assistir: SBT e Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada), NSports e Globoplay (streaming) e CazéTV (Youtube).