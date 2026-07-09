Espanha x Bélgica ao vivo (10/07): onde assistir, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A Fúria passou pela seleção de Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, enquantos os Belgas eliminaram os Estados Unidos

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O segundo dia das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 reserva um dos confrontos mais aguardados e táticos do torneio. Nesta sexta-feira (10), às 16h (de Brasília), Espanha e Bélgica entram no gramado do SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos, no único jogo do dia. A partida será transmitida na tela do SBT/TV Jornal com Galvão Bueno, Tiago Leifert e grande equipe.

O duelo vale uma vaga direta nas semifinais do Mundial e promete parar o planeta ao colocar frente a frente duas das escolas mais técnicas e prestigiadas do futebol europeu moderno. A partida em solo californiano propõe um verdadeiro choque de filosofias táticas.

Como chegam as equipes

De um lado, a Espanha entra em campo defendendo o tradicional DNA baseado no controle total das ações. Caracterizada pela intensa troca de passes, paciência na construção e alta pressão na saída de bola adversária, a Fúria busca sufocar os belgas para ditar o ritmo do jogo.

O técnico espanhol Luis de la Fuente confia na juventude e na criatividade do meio-de-campo para abrir brechas na defesa rival e carimbar a classificação para a próxima fase. O grande destaque fica por conta do atacante Lamine Yamal, cria da base do Barcelona.

Do outro lado, a Bélgica aposta na verticalidade e no talento da badalada geração para surpreender. Diferente do estilo cadenciado dos espanhóis, os Diabos Vermelhos são reconhecidos pela velocidade de transição ofensiva, força física e precisão nos contra-ataques.

Sabendo que o adversário deve reter a posse de bola na maior parte do tempo, a estratégia belga passa por uma defesa compacta e saídas rápidas e cirúrgicas para pegar as linhas espanholas desprotegidas, explorando o faro de gol dos atacantes. A atual seleção ainda conta com nomes históricos dos jogadores do país como o meia De Bruyne e o atacante Lukakau.

Chaveamento e próximo adversário

O vencedor deste espetáculo em Los Angeles avançará para a semifinal e ficará a apenas um passo da grande decisão da Copa do Mundo. Quem passar do confronto enfrentará o classificado do duelo entre França e Marrocos, que abrem as quartas de final na quinta-feira.

Ficha do jogo

Espanha

Unai Simón; Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí e Marc Cucurella; Rodri, Pedri e Alex Baena; Dani Olmo, Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.

Bélgica

Courtois; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele e De Cuyper; Tielemans, Raskin, Onana e Leandro Trossard; Dodi Lukebakio e De Ketelaere. Técnico: Rudi Garcia.