Show da final da Copa do Mundo 2026 terá Justin Bieber, Madonna, Shakira e BTS
Espetáculo inédito será realizado durante o intervalo da decisão do Mundial e reunirá grandes nomes da música internacional em Nova Jersey
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A final da Copa do Mundo de 2026 terá uma novidade histórica fora das quatro linhas. Pela primeira vez, a decisão do torneio contará com um show musical durante o intervalo da partida, reunindo alguns dos principais nomes da música internacional.
Justin Bieber, Madonna, Shakira e BTS estão entre as principais atrações previstas para o espetáculo, que será realizado no domingo, 19 de julho, no New York New Jersey Stadium, também conhecido como MetLife Stadium, em Nova Jersey.
A decisão da Copa do Mundo está marcada para começar às 16h (horário de Brasília). O show terá duração prevista de 11 minutos.
Quem vai cantar no show da final da Copa do Mundo 2026?
O espetáculo terá um elenco formado por artistas de diferentes países e estilos musicais. Os principais nomes anunciados para a apresentação são Justin Bieber, Madonna, Shakira e BTS.
Além dos headliners, o show contará com a participação do músico nigeriano Burna Boy e do regente venezuelano Gustavo Dudamel.
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O Coldplay também participará da programação ao lado do coral escolar nova-iorquino PS22 Chorus. O líder da banda britânica, Chris Martin, será responsável pela direção artística e pela seleção do repertório do espetáculo.
A programação prevê ainda participações de personagens dos Muppets, como Caco, o Sapo, e Miss Piggy.
Final da Copa do Mundo terá show no intervalo pela primeira vez
A apresentação representa uma mudança na programação tradicional da principal competição de seleções do futebol mundial.
Pela primeira vez na história das Copas, um espetáculo musical será realizado durante o intervalo da grande decisão. O formato segue uma estratégia de entretenimento já conhecida em grandes competições esportivas dos Estados Unidos.
A apresentação terá 11 minutos de duração e acontecerá entre o primeiro e o segundo tempo da partida que definirá o campeão mundial de 2026.
Quando e onde será a final da Copa do Mundo 2026?
- Evento: Final da Copa do Mundo 2026;
- Data: domingo, 19 de julho de 2026;
- Horário: 16h (de Brasília);
- Local: New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium);
- Cidade: Nova Jersey, Estados Unidos;
- Duração prevista do show: 11 minutos.
Show terá iniciativa voltada para educação
Além do caráter de entretenimento, o espetáculo da final da Copa do Mundo também estará relacionado a uma iniciativa de arrecadação de recursos para o FIFA Global Citizen Education Fund.
O objetivo do projeto é arrecadar US$ 100 milhões para financiar iniciativas de acesso à educação e ao esporte destinadas a jovens em situação de vulnerabilidade.
Até o momento, aproximadamente US$ 50 milhões já foram garantidos. Parte dos recursos é proveniente da destinação de US$ 1 de cada ingresso comercializado para as partidas da Copa do Mundo.
A iniciativa conta ainda com o apoio de personalidades do entretenimento e do esporte, incluindo The Weeknd, Hugh Jackman, Serena Williams e Kaká.
Copa do Mundo entra na reta decisiva
Enquanto a organização prepara o espetáculo da final, a Copa do Mundo de 2026 segue para seus momentos decisivos dentro de campo.
O torneio chegou às quartas de final com oito seleções ainda na disputa pelo título.
- França x Marrocos;
- Espanha x Bélgica;
- Inglaterra x Noruega;
- Argentina x Suíça.
A Argentina permanece na disputa pela defesa do título mundial, enquanto o Brasil já foi eliminado da competição.
As oito seleções seguem na corrida pelas quatro vagas nas semifinais e pelo direito de disputar a decisão que, além de definir o campeão da Copa do Mundo de 2026, ficará marcada pelo primeiro show musical realizado durante o intervalo de uma final do torneio.