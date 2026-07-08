Show da final da Copa do Mundo 2026 terá Justin Bieber, Madonna, Shakira e BTS

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Espetáculo inédito será realizado durante o intervalo da decisão do Mundial e reunirá grandes nomes da música internacional em Nova Jersey

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A final da Copa do Mundo de 2026 terá uma novidade histórica fora das quatro linhas. Pela primeira vez, a decisão do torneio contará com um show musical durante o intervalo da partida, reunindo alguns dos principais nomes da música internacional.

Justin Bieber, Madonna, Shakira e BTS estão entre as principais atrações previstas para o espetáculo, que será realizado no domingo, 19 de julho, no New York New Jersey Stadium, também conhecido como MetLife Stadium, em Nova Jersey.

A decisão da Copa do Mundo está marcada para começar às 16h (horário de Brasília). O show terá duração prevista de 11 minutos.

Quem vai cantar no show da final da Copa do Mundo 2026?

O espetáculo terá um elenco formado por artistas de diferentes países e estilos musicais. Os principais nomes anunciados para a apresentação são Justin Bieber, Madonna, Shakira e BTS.

Além dos headliners, o show contará com a participação do músico nigeriano Burna Boy e do regente venezuelano Gustavo Dudamel.

O Coldplay também participará da programação ao lado do coral escolar nova-iorquino PS22 Chorus. O líder da banda britânica, Chris Martin, será responsável pela direção artística e pela seleção do repertório do espetáculo.

A programação prevê ainda participações de personagens dos Muppets, como Caco, o Sapo, e Miss Piggy.

Final da Copa do Mundo terá show no intervalo pela primeira vez

A apresentação representa uma mudança na programação tradicional da principal competição de seleções do futebol mundial.

Pela primeira vez na história das Copas, um espetáculo musical será realizado durante o intervalo da grande decisão. O formato segue uma estratégia de entretenimento já conhecida em grandes competições esportivas dos Estados Unidos.

A apresentação terá 11 minutos de duração e acontecerá entre o primeiro e o segundo tempo da partida que definirá o campeão mundial de 2026.

Quando e onde será a final da Copa do Mundo 2026?

Evento: Final da Copa do Mundo 2026;

Final da Copa do Mundo 2026; Data: domingo, 19 de julho de 2026;

domingo, 19 de julho de 2026; Horário: 16h (de Brasília);

16h (de Brasília); Local: New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium);

New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium); Cidade: Nova Jersey, Estados Unidos;

Nova Jersey, Estados Unidos; Duração prevista do show: 11 minutos.

Show terá iniciativa voltada para educação

Além do caráter de entretenimento, o espetáculo da final da Copa do Mundo também estará relacionado a uma iniciativa de arrecadação de recursos para o FIFA Global Citizen Education Fund.

O objetivo do projeto é arrecadar US$ 100 milhões para financiar iniciativas de acesso à educação e ao esporte destinadas a jovens em situação de vulnerabilidade.

Até o momento, aproximadamente US$ 50 milhões já foram garantidos. Parte dos recursos é proveniente da destinação de US$ 1 de cada ingresso comercializado para as partidas da Copa do Mundo.

A iniciativa conta ainda com o apoio de personalidades do entretenimento e do esporte, incluindo The Weeknd, Hugh Jackman, Serena Williams e Kaká.

Copa do Mundo entra na reta decisiva

Enquanto a organização prepara o espetáculo da final, a Copa do Mundo de 2026 segue para seus momentos decisivos dentro de campo.

O torneio chegou às quartas de final com oito seleções ainda na disputa pelo título.

França x Marrocos;

Espanha x Bélgica;

Inglaterra x Noruega;

Argentina x Suíça.

A Argentina permanece na disputa pela defesa do título mundial, enquanto o Brasil já foi eliminado da competição.

As oito seleções seguem na corrida pelas quatro vagas nas semifinais e pelo direito de disputar a decisão que, além de definir o campeão da Copa do Mundo de 2026, ficará marcada pelo primeiro show musical realizado durante o intervalo de uma final do torneio.