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Quartas de final da Copa do Mundo 2026: classificados, jogos, datas, horários e como funciona a fase

Apenas oito seleções seguem vivas na briga pelo título: França, Marrocos, Espanha, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça

Por João Victor Tavares Publicado em 08/07/2026 às 13:09
Yamal (Espanha), Messi (Argentina), Mbappé (França) e Haaland (Noruega)
Yamal (Espanha), Messi (Argentina), Mbappé (França) e Haaland (Noruega) - Reprodução/X/@SEFutbol, Enzo Santos Barreiro/Conmebol, Instagram/França, e Instagram/Haaland

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A Copa do Mundo de 2026 chegou ao momento decisivo do mata-mata. Após o encerramento das oitavas de final, oito seleções seguem vivas na briga pelo título e agora disputam as quartas de final do Mundial, fase que define os quatro semifinalistas do torneio.

A edição de 2026 é a primeira da história com 48 seleções, novo formato de grupos e um mata-mata mais longo. Por isso, antes das quartas, as equipes precisaram passar por duas eliminatórias: a fase de 16 avos/32 avos e depois as oitavas de final.

Agora, restam apenas França, Marrocos, Espanha, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça.

Quem está classificado para as quartas de final da Copa do Mundo?

Os oito classificados para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026 são:

  • França
  • Marrocos
  • Espanha
  • Bélgica
  • Noruega
  • Inglaterra
  • Argentina
  • Suíça

Confrontos das quartas de final da Copa do Mundo 2026

França x Marrocos

  • Data: quinta-feira, 9 de julho
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Boston Stadium, em Boston

Espanha x Bélgica

  • Data: sexta-feira, 10 de julho
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Los Angeles Stadium, em Los Angeles

Noruega x Inglaterra

  • Data: sábado, 11 de julho
  • Horário: 18h (de Brasília)
  • Local: Miami Stadium, em Miami

Argentina x Suíça

  • Data: sábado, 11 de julho
  • Horário: 22h (de Brasília)
  • Local: Kansas City Stadium, em Kansas City

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Chaveamento das quartas: quem pega quem na semifinal?

As quartas já também definem o caminho até a decisão. O chaveamento da Copa coloca os vencedores dos seguintes confrontos frente a frente na semifinal:

  • Vencedor de França x Marrocos x vencedor de Espanha x Bélgica
  • Vencedor de Noruega x Inglaterra x vencedor de Argentina x Suíça

Como foi o caminho dos classificados até as quartas

França

  • A França vem mostrando força no mata-mata. Depois de passar pela Suécia por 3 a 0 na primeira fase eliminatória, a equipe francesa venceu o Paraguai por 1 a 0 nas oitavas e garantiu presença entre as oito melhores.

Marrocos

  • Marrocos segue como uma das histórias mais fortes do torneio. A seleção passou pelos Países Baixos nos pênaltis e depois atropelou o Canadá por 3 a 0, carimbando a vaga nas quartas.

Espanha

  • A Espanha eliminou a Áustria por 3 a 0 e, em seguida, venceu Portugal por 1 a 0 em clássico europeu que valia lugar entre os oito melhores do Mundial.

Bélgica

  • Os belgas venceram Senegal por 3 a 2 na fase anterior e depois bateram os Estados Unidos por 4 a 1, chegando embalados para encarar a Espanha.

Noruega

  • Uma das grandes surpresas da Copa, a Noruega passou pela Costa do Marfim por 2 a 1 e depois eliminou o Brasil também por 2 a 1, resultado que tirou a seleção brasileira do torneio.

Inglaterra

  • A Inglaterra venceu o Congo por 2 a 1 e depois passou pelo México em um jogo agitado, por 3 a 2, garantindo vaga nas quartas.

Argentina

  • A atual campeã mundial segue viva. A Argentina eliminou Cabo Verde por 3 a 2 e repetiu o placar diante do Egito nas oitavas, avançando mais uma vez ao top 8 do torneio.

Suíça

  • A seleção suíça passou pela Argélia por 2 a 0 e, nas oitavas, eliminou a Colômbia nos pênaltis após 0 a 0 no tempo normal.

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Como funciona o formato das quartas de final?

O regulamento das quartas de final é simples: quem vencer, avança; quem perder, está eliminado. Não existe jogo de volta.

Se houver empate no tempo normal, a partida vai para a prorrogação, com dois tempos de 15 minutos. Se a igualdade persistir, a decisão da vaga acontece nos pênaltis.

Esse mesmo modelo vale para quartas, semifinais e final do torneio.

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