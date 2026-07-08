Quando começa a Eurocopa? Veja data de início, sedes, formato e tudo sobre a próxima edição
A Eurocopa de 2028 será disputada por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda, com 24 seleções e 51 jogos ao longo de um mês.
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A próxima edição da Eurocopa já tem data para começar. O torneio, principal competição de seleções da Europa, será disputado entre 9 de junho e 9 de julho de 2028, com abertura marcada para Cardiff, no País de Gales, e final prevista para o tradicional estádio de Wembley, em Londres.
A confirmação foi feita pela UEFA, que divulgou o calendário oficial da competição.
A Euro de 2028 será sediada de forma conjunta por Inglaterra, Escócia, País de Gales e República da Irlanda, em um torneio que reunirá 24 seleções e contará com 51 partidas ao longo de pouco mais de um mês.
Quando começa a Eurocopa 2028?
A Eurocopa 2028 começa no dia 9 de junho de 2028. O jogo de abertura será realizado no National Stadium of Wales, em Cardiff, no País de Gales.
Já a decisão está marcada para 9 de julho de 2028, em Wembley, em Londres.
A edição será a 18ª da história do Campeonato Europeu e terá uma organização compartilhada entre quatro países do Reino Unido e da Irlanda.
A expectativa da UEFA é transformar o torneio em um dos maiores eventos esportivos do continente, com jogos espalhados por cidades tradicionais do futebol europeu.
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Cidades e estádios da Eurocopa 2028
As sedes confirmadas para o torneio são:
- Cardiff – National Stadium of Wales
- Dublin – Dublin Arena
- Glasgow – Hampden Park
- Newcastle – St James’ Park
- Manchester – Manchester City Stadium
- Liverpool – Everton Stadium
- Birmingham – Villa Park
- Londres – Tottenham Hotspur Stadium
- Londres – Wembley Stadium
Quantos jogos terá a Eurocopa 2028?
A competição terá 51 partidas no total. Esse número considera toda a estrutura do torneio com 24 seleções, incluindo fase de grupos e mata-mata até a decisão.
A divisão geral funciona da seguinte forma:
- 36 jogos na fase de grupos
- 8 jogos nas oitavas de final
- 4 jogos nas quartas de final
- 2 jogos nas semifinais
- 1 final
Quem é o atual campeão da Eurocopa?
A seleção da Espanha chega como atual campeã europeia, após conquistar a edição mais recente do torneio.
Assim, os espanhóis entrarão na Euro 2028 como uma das seleções mais observadas do continente, ao lado de potências como França, Inglaterra, Alemanha, Portugal e Itália.
Até lá, no entanto, o cenário ainda pode mudar bastante, já que as seleções europeias atravessarão eliminatórias, Liga das Nações e Copa do Mundo antes da próxima edição da Euro.