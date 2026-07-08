França x Marrocos ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações da Copa do Mundo 2026
Reedição da semifinal de 2022 abre as quartas de final e coloca frente a frente duas seleções que vivem campanhas marcantes; confira
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França e Marrocos se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 17h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, na região de Boston, nos Estados Unidos, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.
O confronto abre a disputa das quartas de final e definirá o primeiro semifinalista do Mundial. Quem avançar enfrentará na próxima fase o vencedor do duelo entre Espanha e Bélgica.
A partida também reedita a semifinal da Copa do Mundo de 2022. Na ocasião, os franceses venceram por 2 a 0 e encerraram a campanha histórica dos marroquinos, que se tornaram a primeira seleção africana a alcançar uma semifinal do torneio.
Como chegam as seleções para o confronto
A França chega às quartas de final com uma campanha perfeita. A equipe comandada por Didier Deschamps venceu as cinco partidas disputadas até aqui e tenta manter os 100% de aproveitamento na competição.
Na fase de grupos, os franceses derrotaram Senegal por 3 a 1, Iraque por 3 a 0 e Noruega por 4 a 1. No mata-mata, a seleção europeia superou a Suécia por 3 a 0 e eliminou o Paraguai com uma vitória por 1 a 0.
Os principais destaques ofensivos são Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, responsáveis por liderar o setor de ataque de uma equipe que busca alcançar a terceira final consecutiva de Copa do Mundo.
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O Marrocos, por sua vez, chega novamente entre as oito melhores seleções do mundo depois de uma campanha marcada pela capacidade de reação e pela consistência nos jogos decisivos.
Os marroquinos empataram por 1 a 1 com o Brasil e venceram Escócia e Haiti na primeira fase. No mata-mata, a equipe eliminou a Holanda nos pênaltis e, posteriormente, derrotou o Canadá por 3 a 0 para garantir presença nas quartas de final.
Reedição da semifinal da Copa do Mundo de 2022
O duelo desta quinta-feira será apenas o segundo encontro entre França e Marrocos na história das Copas do Mundo. O primeiro aconteceu justamente na semifinal da edição de 2022, no Catar.
Naquela ocasião, os franceses venceram por 2 a 0, com gols de Theo Hernández e Randal Kolo Muani, e avançaram para a decisão do torneio.
Quatro anos depois, os marroquinos têm uma nova oportunidade de enfrentar a seleção europeia em uma partida eliminatória. A equipe africana aposta na organização tática e nas transições rápidas para tentar alcançar novamente uma semifinal.
Onde assistir França x Marrocos ao vivo
O confronto entre França e Marrocos terá diferentes opções de transmissão para o torcedor brasileiro. A partida será exibida pela TV Globo e pelo SBT, na TV aberta, além do SporTV, na TV fechada.
Pela internet, o duelo também poderá ser acompanhado pelo Globoplay, pela ge TV e pela CazéTV, no YouTube.
- TV aberta: TV Globo e SBT
- TV fechada: SporTV
- Streaming e internet: Globoplay, ge TV e CazéTV (YouTube)
Possíveis escalações das equipes
França (Técnico: Didier Deschamps)
- Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Manu Koné e Rabiot; Dembélé, Olise e Barcola; Mbappé.
- Desfalque: Aurélien Tchouaméni (lesão muscular).
Marrocos (Técnico: Mohamed Ouahbi)
- Bono; Hakimi, Issa Diop, Riad (ou Halhal) e Mazraoui; Bouaddi e El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi e El Khannouss; Saibari (ou Rahimi).
- Dúvida: Ismael Saibari (dores na coxa).
França defende campanha perfeita contra organização marroquina
O confronto coloca frente a frente equipes com características diferentes. A França aposta na força de seu elenco e no equilíbrio entre os setores para manter a campanha de 100% de aproveitamento.
Já o Marrocos tem como uma de suas principais referências Achraf Hakimi. O lateral exerce papel importante tanto na organização defensiva quanto nas transições ofensivas da seleção africana.
Enquanto os franceses tentam avançar para continuar na busca pela terceira decisão consecutiva de Copa do Mundo, os marroquinos querem repetir ou superar o feito histórico alcançado em 2022.
Ficha de arbitragem
- Árbitro: Facundo Tello (Argentina)
- Assistente 1: Juan Pablo Belatti (Argentina)
- Assistente 2: Gabriel Chade (Argentina)
- Quarto árbitro: Dario Herrera (Argentina)
Ficha técnica da partida
- Competição: Copa do Mundo de 2026 – Quartas de final
- Local: Gillette Stadium, região de Boston, Estados Unidos
- Data: 09/07/2026 (quinta-feira)
- Horário: 17h (de Brasília)
- Transmissão: TV Globo, SBT, SporTV, Globoplay, ge TV e CazéTV (YouTube)