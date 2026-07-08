França x Marrocos ao vivo (09/07): transmissão, horário e arbitragem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A partida abre a fase de quartas de final da Copa do Mundo 2026. O vencedor pega a Espanha ou a Bélgica nas semifinais do Mundial de Seleções

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

As quartas de final da Copa do Mundo de 2026 começam em grande estilo nesta quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), após um dia de intervalo na agenda do torneio. No Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos, França e Marrocos se enfrentam no jogo que abre a fase mais aguda do torneio até o momento.

O confronto carrega um forte peso histórico e serve como uma reedição da semifinal do Mundial de 2022, no Catar, quando os franceses levaram a melhor por 2 a 0. A partida será transmitida na tela do SBT/TV Jornal com Galvão Bueno, Tiago Leifert e grande equipe.

Como chegam as equipes

Agora, em solo norte-americano, as duas seleções entram em campo com missões distintas, mas com a mesma obsessão pela vaga entre os quatro melhores do planeta.

Do lado europeu, a França entra em campo com a responsabilidade de confirmar o favoritismo da badalada geração após superar o Paraguai por 1x0 nas oitavas de final.

Com um elenco repleto de estrelas e liderado por um ataque cirúrgico, os Les Bleus buscam manter a consistência que os consolidou como uma das principais potências do futebol moderno.

O técnico francês Didier Deschamps aposta no entrosamento e no poder de decisão de suas peças ofensivas, Dembélé, Olise e Mbappé, para furar o bloqueio adversário logo cedo, evitando dar ritmo aos marroquinos e controlando as ações no meio de campo.

Por outro lado, a seleção de Marrocos joga sob a atmosfera de fazer história novamente depois que eliminou o Canadá nas oitavas de final. Única representante do continente africano viva na competição, a equipe repete o feito de alcançar as quartas de final e quer provar que o sucesso recente não é obra do acaso.

Conhecidos por uma defesa sólida, transições em velocidade máxima e uma entrega tática impecável, os marroquinos entram como azarões, mas blindados pelo apoio massivo da torcida e pelo sonho de estender uma campanha que já orgulha toda a África. O grande destaque da equipe é o lateral-direito Hakimi, bicampeão da Champions League pelo Paris Saint-Germain (PSG).

A promessa é de um duelo de xadrez tático em Boston. Enquanto a França deve ditar o ritmo da partida com maior posse de bola e pressão territorial, Marrocos promete fechar os espaços com linhas compactas e explorar os contra-ataques para surpreender os atuais vice-campeões do mundo.

Chaveamento e desempate

Quem vencer o confronto garante a primeira vaga nas semifinais e aguarda o vencedor do clássico europeu entre Espanha e Bélgica. Em caso de empate, a decisão vai para a prorrogação, onde serão disputados dois tempos de 15 minutos. Permanecendo a igualdade no marcador, a partida vai para os pênaltis.

Ficha do jogo - França x Marrocos

França

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Koné (Tchouaméni) e Rabiot; Dembélé, Olise e Barcola; Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Marrocos

Bono; Hakimi, Issa Diop, Riad e Mazraoui; Bouaddi e El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi e El Khannouss; Saibari. Técnico: Mohamed Ouahbi.