França x Marrocos ao vivo (09/07): transmissão, horário e arbitragem
A partida abre a fase de quartas de final da Copa do Mundo 2026. O vencedor pega a Espanha ou a Bélgica nas semifinais do Mundial de Seleções
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As quartas de final da Copa do Mundo de 2026 começam em grande estilo nesta quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), após um dia de intervalo na agenda do torneio. No Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos, França e Marrocos se enfrentam no jogo que abre a fase mais aguda do torneio até o momento.
O confronto carrega um forte peso histórico e serve como uma reedição da semifinal do Mundial de 2022, no Catar, quando os franceses levaram a melhor por 2 a 0. A partida será transmitida na tela do SBT/TV Jornal com Galvão Bueno, Tiago Leifert e grande equipe.
Como chegam as equipes
Agora, em solo norte-americano, as duas seleções entram em campo com missões distintas, mas com a mesma obsessão pela vaga entre os quatro melhores do planeta.
Do lado europeu, a França entra em campo com a responsabilidade de confirmar o favoritismo da badalada geração após superar o Paraguai por 1x0 nas oitavas de final.
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Com um elenco repleto de estrelas e liderado por um ataque cirúrgico, os Les Bleus buscam manter a consistência que os consolidou como uma das principais potências do futebol moderno.
O técnico francês Didier Deschamps aposta no entrosamento e no poder de decisão de suas peças ofensivas, Dembélé, Olise e Mbappé, para furar o bloqueio adversário logo cedo, evitando dar ritmo aos marroquinos e controlando as ações no meio de campo.
Por outro lado, a seleção de Marrocos joga sob a atmosfera de fazer história novamente depois que eliminou o Canadá nas oitavas de final. Única representante do continente africano viva na competição, a equipe repete o feito de alcançar as quartas de final e quer provar que o sucesso recente não é obra do acaso.
Conhecidos por uma defesa sólida, transições em velocidade máxima e uma entrega tática impecável, os marroquinos entram como azarões, mas blindados pelo apoio massivo da torcida e pelo sonho de estender uma campanha que já orgulha toda a África. O grande destaque da equipe é o lateral-direito Hakimi, bicampeão da Champions League pelo Paris Saint-Germain (PSG).
A promessa é de um duelo de xadrez tático em Boston. Enquanto a França deve ditar o ritmo da partida com maior posse de bola e pressão territorial, Marrocos promete fechar os espaços com linhas compactas e explorar os contra-ataques para surpreender os atuais vice-campeões do mundo.
Chaveamento e desempate
Quem vencer o confronto garante a primeira vaga nas semifinais e aguarda o vencedor do clássico europeu entre Espanha e Bélgica. Em caso de empate, a decisão vai para a prorrogação, onde serão disputados dois tempos de 15 minutos. Permanecendo a igualdade no marcador, a partida vai para os pênaltis.
Ficha do jogo - França x Marrocos
França
Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Koné (Tchouaméni) e Rabiot; Dembélé, Olise e Barcola; Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.
Marrocos
Bono; Hakimi, Issa Diop, Riad e Mazraoui; Bouaddi e El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi e El Khannouss; Saibari. Técnico: Mohamed Ouahbi.
- Local: Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos.
- Horário: 17h (de Brasília).
- Árbitro: Facundo Tello (ARG).
- Assistentes: Juan Pablo Belatti e Gabriel Chade (ambos da ARG).
- VAR: Hernán Mastrángelo (ARG).
- Onde assistir: SBT e Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada), NSports e Globoplay (streaming) e CazéTV (Youtube).