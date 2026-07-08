Ainda tem jogador do Brasileirão na Copa do Mundo? Veja quem segue vivo e quais foram os destaques do Mundial de 2026

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Restam apenas oito seleções na briga pelo título da Copa do Mundo de 2026: França, Marrocos, Espanha, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Suíça e Argentina

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A Copa do Mundo de 2026 entrou em sua reta decisiva e já tem definidos os oito classificados às quartas de final: França, Marrocos, Espanha, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Suíça e Argentina.

Com isso, também afunilou a lista de atletas do futebol brasileiro ainda vivos no torneio. E, neste momento, resta apenas um jogador do Brasileirão na disputa pelo título mundial: Flaco López, atacante do Palmeiras e convocado pela Argentina.

O dado chama atenção porque a Copa começou com 32 jogadores que atuam em clubes do Campeonato Brasileiro, um recorde histórico. Nunca um Mundial havia reunido tantos atletas em atividade no futebol brasileiro.

A marca superou a edição de 1974, quando 27 jogadores que atuavam no país foram convocados.

Memphis Depay celebra gol pela Holanda - Instagram/OnsOranje

Agora, com a eliminação da Colômbia nas oitavas de final, a lista de representantes do Brasileirão despencou para um único nome. A seleção colombiana ainda tinha quatro atletas de clubes brasileiros, mas caiu diante da Suíça nos pênaltis.

Já a Argentina venceu o Egito por 3 a 2 e manteve Flaco López como o último remanescente do futebol nacional entre os classificados às quartas.

Copa de 2026 teve recorde de jogadores do Brasileirão

Ao todo, 32 atletas que atuam em clubes brasileiros foram convocados para a Copa do Mundo de 2026.

O número é o maior da história do torneio para o futebol nacional e reforça o crescimento do Brasileirão como liga exportadora de atletas para seleções importantes.

As seleções com mais jogadores do futebol brasileiro no torneio foram:

Brasil – 7

Paraguai – 7

Uruguai – 7

Equador – 5

Colômbia – 4

Argentina – 1

Holanda – 1

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Veja todos os jogadores de clubes brasileiros convocados para a Copa do Mundo de 2026

Brasil

Weverton (Grêmio)

(Grêmio) Alex Sandro (Flamengo)

(Flamengo) Danilo (Flamengo)

(Flamengo) Léo Pereira (Flamengo)

(Flamengo) Lucas Paquetá (Flamengo)

(Flamengo) Danilo Santos (Botafogo)

(Botafogo) Neymar (Santos)

Paraguai

Balbuena (Grêmio)

(Grêmio) Bobadilla (São Paulo)

(São Paulo) Gustavo Gómez (Palmeiras)

(Palmeiras) Isidro Pitta (Bragantino)

(Bragantino) Junior Alonso (Atlético-MG)

(Atlético-MG) Maurício (Palmeiras)

(Palmeiras) Ramón Sosa (Palmeiras)

Uruguai

Arrascaeta (Flamengo)

(Flamengo) Canobbio (Fluminense)

(Fluminense) De la Cruz (Flamengo)

(Flamengo) Emiliano Martínez (Palmeiras)

(Palmeiras) Piquerez (Palmeiras)

(Palmeiras) Rochet (Internacional)

(Internacional) Varela (Flamengo)

Equador

Alan Franco (Atlético-MG)

(Atlético-MG) Félix Torres (Internacional)

(Internacional) Minda (Atlético-MG)

(Atlético-MG) Plata (Flamengo)

(Flamengo) Preciado (Atlético-MG)

Colômbia

Andrés Gómez (Vasco)

(Vasco) Arias (Palmeiras)

(Palmeiras) Carrascal (Flamengo)

(Flamengo) Juan Portilla (Athletico-PR)

Argentina

Flaco López (Palmeiras)

Holanda

Memphis Depay (Corinthians)

Os jogadores do Brasileirão que mais se destacaram na Copa de 2026

Gonzalo Plata (Flamengo/Equador)

O atacante foi um dos principais nomes do Equador na competição e deixou sua marca na vitória por 2 a 1 sobre a Alemanha, resultado que garantiu a classificação da seleção equatoriana ao mata-mata.

Plata apareceu como uma das referências ofensivas da equipe e teve papel importante na campanha.

Jhon Arias (Palmeiras/Colômbia)

Arias foi decisivo para a Colômbia ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre Gana, pelas oitavas de final. O meia-atacante do Palmeiras teve bom desempenho no torneio e foi uma das peças mais influentes da seleção colombiana até a eliminação para a Suíça.

Agustín Canobbio (Fluminense/Uruguai)

O uruguaio também balançou as redes na Copa ao marcar no empate por 2 a 2 com Cabo Verde, ainda na fase de grupos.

Canobbio teve participação importante no setor ofensivo da Celeste e apareceu como uma das peças do futebol brasileiro em destaque no torneio.

Maurício (Palmeiras/Paraguai)

O meia marcou o único gol do Paraguai na derrota por 4 a 1 para os Estados Unidos, ainda na fase de grupos.

Mesmo com a campanha irregular da seleção paraguaia, Maurício foi um dos jogadores do Brasileirão que conseguiu deixar sua marca no Mundial.

Gustavo Gómez (Palmeiras/Paraguai)

Capitão do Paraguai, o zagueiro fez uma Copa consistente e foi uma das lideranças da seleção. Mesmo sem marcar, Gómez se destacou pela regularidade defensiva e pelo peso que teve dentro da equipe paraguaia ao longo do torneio.