Suíça x Colômbia ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações da Copa do Mundo 2026

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Seleções encerram as oitavas de final em Vancouver com campanhas equilibradas e objetivos históricos na Copa do Mundo; confira os detalhes

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Suíça e Colômbia se enfrentam nesta terça-feira (7), às 17h (horário de Brasília), no BC Place Stadium, em Vancouver, no Canadá, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O confronto encerra a fase de oitavas e definirá a última seleção classificada para as quartas de final do Mundial. A partida também marcará a despedida do BC Place Stadium desta edição da competição.

As duas equipes chegam invictas e com campanhas consistentes. Enquanto os suíços tentam encerrar um jejum de 72 anos sem alcançar as quartas de final, os colombianos buscam igualar sua melhor participação na história das Copas.

Como chegam as seleções para o confronto

A Suíça começou sua trajetória no Mundial com um empate diante do Catar, mas conseguiu crescer ao longo da competição. A seleção europeia venceu as três partidas seguintes e chega embalada para o duelo decisivo.

Após superar Bósnia e Canadá e terminar na liderança do Grupo B, os suíços eliminaram a Argélia com uma vitória por 2 a 0 na fase anterior.

A equipe comandada por Murat Yakin tenta alcançar as quartas de final de uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 1954, quando disputou a competição em casa.

A Colômbia também chega invicta. Os sul-americanos lideraram o Grupo K após vencerem Uzbequistão e República Democrática do Congo e empatarem com Portugal.

Na fase anterior, a seleção colombiana derrotou Gana por 1 a 0 e confirmou a classificação. Um dos principais destaques da campanha é a consistência defensiva, já que a equipe sofreu apenas um gol em toda a competição.

Os colombianos tentam repetir sua melhor campanha na história dos Mundiais. A seleção chegou às quartas de final em 2014, na edição disputada no Brasil.

James Rodríguez lidera busca colombiana por nova campanha histórica

Além da consistência defensiva, a Colômbia aposta na experiência de James Rodríguez para tentar avançar entre as oito melhores seleções do torneio.

A participação no Mundial é tratada como uma possível última Copa do meia, enquanto a equipe comandada por Nestor Lorenzo busca criar condições para potencializar a capacidade de criação do camisa 10.

O treinador, porém, terá uma ausência importante no setor ofensivo. O centroavante Jhon Córdoba está fora do restante da competição após sofrer uma lesão muscular na região da virilha durante o confronto com Gana.

Suíça tem dúvidas para definir a equipe titular

Do lado europeu, Murat Yakin enfrenta problemas físicos para definir a escalação. Johan Manzambi e Rubén Vargas interromperam os treinamentos para realizar exames médicos.

O meio-campista Djibril Sow também é dúvida depois de não participar integralmente do último treinamento antes da partida.

O treinador suíço indicou que utilizará apenas jogadores que estejam em condições físicas ideais, mesmo que eventuais ausências provoquem mudanças na formação da equipe.

Onde assistir Suíça x Colômbia ao vivo

O confronto entre Suíça e Colômbia terá diferentes opções de transmissão para o torcedor brasileiro. A partida será exibida pela TV Globo, na TV aberta, e pelo sportv, na TV fechada.

Pela internet, o duelo também poderá ser acompanhado pela ge tv e pela CazéTV, com transmissão pelo YouTube e pelo Disney+.

TV aberta: TV Globo

TV Globo TV fechada: sportv

sportv Internet e streaming: ge tv e CazéTV (YouTube e Disney+)

Possíveis escalações das equipes

Suíça (Técnico: Murat Yakin)

Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi e Ricardo Rodriguez; Freuler, Xhaka e Ndoye; Manzambi, Vargas e Embolo.

Colômbia (Técnico: Nestor Lorenzo)

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica; Lerma e Richard Ríos (ou Puerta); Jhon Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Luis Suárez.

Ficha de arbitragem

Árbitro: Ivan Barton (El Salvador)

Ivan Barton (El Salvador) Assistente 1: David Moran (El Salvador)

David Moran (El Salvador) Assistente 2: Antonio Pupiro (Nicarágua)

Ficha técnica da partida