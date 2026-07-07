Ranking da FIFA 2026: Brasil caiu de posição? Veja atualização após eliminação na Copa do Mundo
O ranking da FIFA mede o desempenho recente das seleções, mas a história mostra que a posição na lista não garante sucesso em Copas
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 não provocou queda imediata da Seleção no ranking ao vivo da Fifa.
Mesmo derrotada pela Noruega por 2 a 1, a equipe comandada por Carlo Ancelotti aparece na quinta colocação, com 1804,92 pontos, na atualização mais recente divulgada durante o Mundial.
A principal mudança no topo do ranking é a consolidação da França na liderança. Classificada às quartas de final, a seleção francesa chegou a 1925,86 pontos e abriu vantagem sobre a Argentina, que aparece na segunda posição com 1913,71.
A Espanha fecha o pódio em terceiro lugar, com 1912,34 pontos, seguida pela Inglaterra, que subiu para a quarta colocação com 1871,38 após a vitória sobre o México nas oitavas.
O Brasil, por sua vez, segue em quinto, mas agora fora da disputa pelo título mundial.
Brasil caiu no ranking da Fifa após perder para a Noruega?
Pelo ranking ao vivo da Fifa, o Brasil não perdeu posição mesmo com a eliminação para a Noruega. A Seleção continua em 5º lugar, com 1804,92 pontos, mantendo a colocação que já ocupava antes do duelo das oitavas.
Isso acontece porque o ranking é calculado a partir do desempenho acumulado e também dos resultados das demais seleções ao longo da competição.
Mesmo com a derrota, o Brasil segue à frente de seleções como Marrocos, Portugal, Bélgica e Holanda.
A queda esportiva, porém, é evidente no contexto da Copa. Depois de avançar ao mata-mata, a Seleção se despediu do torneio ainda nas oitavas de final, interrompendo a caminhada em busca do hexacampeonato.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Top-10 do ranking da Fifa durante a Copa do Mundo 2026
Com a atualização mais recente do ranking ao vivo, o top-10 aparece da seguinte forma:
- França – 1925,86
- Argentina – 1913,71
- Espanha – 1912,34
- Inglaterra – 1871,38
- Brasil – 1804,92
- Marrocos – 1803,99
- Portugal – 1787,86
- Bélgica – 1778,36
- Holanda – 1775,54
- México – 1754,30
Copa do Mundo provoca mudanças importantes no ranking
Apesar de servir como referência antes da bola rolar, o ranking da Fifa costuma sofrer alterações expressivas durante e após uma Copa do Mundo.
Isso acontece porque os jogos do torneio possuem peso elevado no cálculo utilizado pela entidade.
Seleções que superarem as expectativas podem dar saltos consideráveis na classificação. Foi exatamente o que aconteceu com Marrocos após a campanha histórica na Copa de 2022, quando a equipe africana alcançou as semifinais e registrou a melhor participação de uma seleção do continente na história dos Mundiais.
Por outro lado, favoritos eliminados precocemente costumam perder posições importantes. O desempenho em apenas algumas partidas pode alterar significativamente o cenário do ranking internacional.
Com 48 seleções na disputa e um número recorde de partidas, a Copa do Mundo de 2026 tem potencial para provocar uma das maiores movimentações recentes no ranking da Fifa.
Até o encerramento do torneio, equipes tradicionais poderão consolidar suas posições, enquanto seleções emergentes terão a oportunidade de surpreender e subir na classificação mundial.