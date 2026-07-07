Quem vencer Suíça x Colômbia enfrenta quem nas quartas de final da Copa do Mundo? Entenda o chaveamento

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Partida no BC Place encerra as oitavas de final e completa o chaveamento da próxima etapa da Copa do Mundo de 2026; confira os detalhes

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Suíça e Colômbia se enfrentam nesta terça-feira (7), às 17h (de Brasília), no BC Place Stadium, em Vancouver, no Canadá, pelo último jogo das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Além de garantir a classificação para as quartas de final, quem vencer o confronto já conhece o caminho que terá pela frente na competição.

O vencedor de Suíça x Colômbia enfrentará quem avançar entre Argentina e Egito, que também disputam uma vaga nesta terça-feira.

Quem vencer Suíça x Colômbia enfrenta quem?

O chaveamento da Copa do Mundo de 2026 determina que o classificado de Suíça x Colômbia terá pela frente o vencedor do confronto entre Argentina e Egito.

Dessa forma, são quatro as possibilidades de confronto na próxima fase:

Suíça x Argentina

Suíça x Egito

Colômbia x Argentina

Colômbia x Egito

A definição dos dois classificados completará o chaveamento das quartas de final da Copa do Mundo.

Como chegam Suíça e Colômbia?

A Suíça chega ao confronto após três vitórias consecutivas. Depois de estrear com um empate, a seleção europeia venceu Bósnia e Canadá na fase de grupos e eliminou a Argélia por 2 a 0 no primeiro compromisso do mata-mata.

Uma classificação colocaria os suíços nas quartas de final de uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 1954.

A Colômbia, por sua vez, também chega invicta. A equipe venceu Uzbequistão e República Democrática do Congo e empatou com Portugal na primeira fase. Depois, superou Gana por 1 a 0 para avançar.

Os colombianos tentam repetir a campanha de 2014, quando alcançaram as quartas de final e registraram sua melhor participação na história dos Mundiais.

Suíça x Colômbia encerra as oitavas de final

O duelo em Vancouver será responsável por definir a última seleção classificada para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Outros confrontos da próxima fase já estão definidos. A Bélgica, que eliminou os Estados Unidos, enfrentará a Espanha, enquanto a Noruega, responsável pela eliminação do Brasil, terá pela frente a Inglaterra.

Onde assistir Suíça x Colômbia ao vivo?

A partida entre Suíça e Colômbia terá transmissão ao vivo por diferentes plataformas:

Globo — TV aberta

— TV aberta sportv — TV fechada

— TV fechada ge tv — YouTube

— YouTube CazéTV — YouTube e Disney+

Horário e local de Suíça x Colômbia