Quem vencer Suíça x Colômbia enfrenta quem nas quartas de final da Copa do Mundo? Entenda o chaveamento
Partida no BC Place encerra as oitavas de final e completa o chaveamento da próxima etapa da Copa do Mundo de 2026; confira os detalhes
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Suíça e Colômbia se enfrentam nesta terça-feira (7), às 17h (de Brasília), no BC Place Stadium, em Vancouver, no Canadá, pelo último jogo das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
Além de garantir a classificação para as quartas de final, quem vencer o confronto já conhece o caminho que terá pela frente na competição.
O vencedor de Suíça x Colômbia enfrentará quem avançar entre Argentina e Egito, que também disputam uma vaga nesta terça-feira.
Quem vencer Suíça x Colômbia enfrenta quem?
O chaveamento da Copa do Mundo de 2026 determina que o classificado de Suíça x Colômbia terá pela frente o vencedor do confronto entre Argentina e Egito.
Dessa forma, são quatro as possibilidades de confronto na próxima fase:
- Suíça x Argentina
- Suíça x Egito
- Colômbia x Argentina
- Colômbia x Egito
A definição dos dois classificados completará o chaveamento das quartas de final da Copa do Mundo.
Como chegam Suíça e Colômbia?
A Suíça chega ao confronto após três vitórias consecutivas. Depois de estrear com um empate, a seleção europeia venceu Bósnia e Canadá na fase de grupos e eliminou a Argélia por 2 a 0 no primeiro compromisso do mata-mata.
Uma classificação colocaria os suíços nas quartas de final de uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 1954.
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A Colômbia, por sua vez, também chega invicta. A equipe venceu Uzbequistão e República Democrática do Congo e empatou com Portugal na primeira fase. Depois, superou Gana por 1 a 0 para avançar.
Os colombianos tentam repetir a campanha de 2014, quando alcançaram as quartas de final e registraram sua melhor participação na história dos Mundiais.
Suíça x Colômbia encerra as oitavas de final
O duelo em Vancouver será responsável por definir a última seleção classificada para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026.
Outros confrontos da próxima fase já estão definidos. A Bélgica, que eliminou os Estados Unidos, enfrentará a Espanha, enquanto a Noruega, responsável pela eliminação do Brasil, terá pela frente a Inglaterra.
Onde assistir Suíça x Colômbia ao vivo?
A partida entre Suíça e Colômbia terá transmissão ao vivo por diferentes plataformas:
- Globo — TV aberta
- sportv — TV fechada
- ge tv — YouTube
- CazéTV — YouTube e Disney+
Horário e local de Suíça x Colômbia
- Jogo: Suíça x Colômbia
- Competição: Copa do Mundo de 2026 — oitavas de final
- Data: Terça-feira, 7 de julho de 2026
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: BC Place Stadium, Vancouver, Canadá