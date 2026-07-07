Quem o vencedor de Argentina x Egito enfrenta nas quartas de final da Copa do Mundo? Entenda o chaveamento
Com gols de Ibrahim e Zico, Egito vai vencendo a Argentina e se aproxima de confronto contra Suíça ou Colômbia; confira os detalhes
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Argentina e Egito estão em campo nesta terça-feira (7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A seleção egípcia surpreende a atual campeã mundial e, neste momento, vence por 2 a 0, com gols de Yasser Ibrahim e Zico.
O resultado parcial coloca o Egito próximo de ampliar a melhor campanha de sua história em Copas do Mundo. Caso confirme a classificação, a seleção africana enfrentará o vencedor de Suíça x Colômbia nas quartas de final.
Quem o vencedor de Argentina x Egito enfrenta?
A seleção que avançar do confronto entre Argentina e Egito enfrentará Suíça ou Colômbia nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.
As duas seleções também entram em campo nesta terça-feira (7), às 17h (horário de Brasília), em Vancouver, no Canadá. Dessa forma, o chaveamento terá todos os classificados definidos após o encerramento dos dois confrontos.
Egito surpreende Argentina e vence por 2 a 0
O Egito está construindo um resultado surpreendente diante da Argentina. Yasser Ibrahim abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo e colocou a seleção africana em vantagem.
A Argentina teve a oportunidade de empatar pouco depois, mas Lionel Messi desperdiçou uma cobrança de pênalti. O goleiro Mostafa Shobeir defendeu a finalização do camisa 10 e manteve a vantagem egípcia.
Na sequência da partida, Zico marcou o segundo gol do Egito e ampliou o placar para 2 a 0, deixando a equipe mais próxima de uma inédita classificação às quartas de final.
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Egito vive melhor campanha da história nas Copas do Mundo
Independentemente do resultado final contra a Argentina, o Egito já disputa sua melhor Copa do Mundo. Pela primeira vez, a seleção conseguiu superar as fases iniciais e chegar às oitavas de final.
Na fase de grupos, os egípcios venceram a Nova Zelândia e empataram com Irã e Bélgica. Depois, eliminaram a Austrália nos pênaltis, após empate por 1 a 1, para garantir presença entre as 16 melhores seleções do Mundial.
Agora, com a vantagem parcial sobre a Argentina, o Egito tenta chegar pela primeira vez às quartas de final da competição.
Como Argentina e Egito chegaram às oitavas de final?
A Argentina avançou na liderança do Grupo J após vencer Jordânia, Áustria e Argélia. Na fase de 32 avos, a atual campeã mundial encontrou dificuldades para superar Cabo Verde e conquistou a classificação com uma vitória por 3 a 2 na prorrogação.
Já o Egito terminou a primeira fase na segunda colocação do Grupo G. A equipe empatou com Bélgica e Irã e venceu a Nova Zelândia antes de eliminar a Austrália nas penalidades.
O que acontece se Argentina x Egito terminar empatado?
Como a partida é válida pelas oitavas de final, o regulamento exige a definição de um vencedor. Caso haja empate ao término dos 90 minutos, o confronto seguirá para a prorrogação, com dois tempos de 15 minutos.
Se a igualdade persistir após o tempo extra, a vaga nas quartas de final será decidida nas cobranças de pênaltis. Neste momento, porém, o Egito vence a Argentina por 2 a 0 e vai garantindo o confronto contra Suíça ou Colômbia na próxima fase.