Quem o vencedor de Argentina x Egito enfrenta nas quartas de final da Copa do Mundo? Entenda o chaveamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com gols de Ibrahim e Zico, Egito vai vencendo a Argentina e se aproxima de confronto contra Suíça ou Colômbia; confira os detalhes

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Argentina e Egito estão em campo nesta terça-feira (7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A seleção egípcia surpreende a atual campeã mundial e, neste momento, vence por 2 a 0, com gols de Yasser Ibrahim e Zico.

O resultado parcial coloca o Egito próximo de ampliar a melhor campanha de sua história em Copas do Mundo. Caso confirme a classificação, a seleção africana enfrentará o vencedor de Suíça x Colômbia nas quartas de final.

Quem o vencedor de Argentina x Egito enfrenta?

A seleção que avançar do confronto entre Argentina e Egito enfrentará Suíça ou Colômbia nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

As duas seleções também entram em campo nesta terça-feira (7), às 17h (horário de Brasília), em Vancouver, no Canadá. Dessa forma, o chaveamento terá todos os classificados definidos após o encerramento dos dois confrontos.

Egito surpreende Argentina e vence por 2 a 0

O Egito está construindo um resultado surpreendente diante da Argentina. Yasser Ibrahim abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo e colocou a seleção africana em vantagem.

A Argentina teve a oportunidade de empatar pouco depois, mas Lionel Messi desperdiçou uma cobrança de pênalti. O goleiro Mostafa Shobeir defendeu a finalização do camisa 10 e manteve a vantagem egípcia.

Na sequência da partida, Zico marcou o segundo gol do Egito e ampliou o placar para 2 a 0, deixando a equipe mais próxima de uma inédita classificação às quartas de final.

Egito vive melhor campanha da história nas Copas do Mundo

Independentemente do resultado final contra a Argentina, o Egito já disputa sua melhor Copa do Mundo. Pela primeira vez, a seleção conseguiu superar as fases iniciais e chegar às oitavas de final.

Na fase de grupos, os egípcios venceram a Nova Zelândia e empataram com Irã e Bélgica. Depois, eliminaram a Austrália nos pênaltis, após empate por 1 a 1, para garantir presença entre as 16 melhores seleções do Mundial.

Agora, com a vantagem parcial sobre a Argentina, o Egito tenta chegar pela primeira vez às quartas de final da competição.

Como Argentina e Egito chegaram às oitavas de final?

A Argentina avançou na liderança do Grupo J após vencer Jordânia, Áustria e Argélia. Na fase de 32 avos, a atual campeã mundial encontrou dificuldades para superar Cabo Verde e conquistou a classificação com uma vitória por 3 a 2 na prorrogação.

Já o Egito terminou a primeira fase na segunda colocação do Grupo G. A equipe empatou com Bélgica e Irã e venceu a Nova Zelândia antes de eliminar a Austrália nas penalidades.

O que acontece se Argentina x Egito terminar empatado?

Como a partida é válida pelas oitavas de final, o regulamento exige a definição de um vencedor. Caso haja empate ao término dos 90 minutos, o confronto seguirá para a prorrogação, com dois tempos de 15 minutos.

Se a igualdade persistir após o tempo extra, a vaga nas quartas de final será decidida nas cobranças de pênaltis. Neste momento, porém, o Egito vence a Argentina por 2 a 0 e vai garantindo o confronto contra Suíça ou Colômbia na próxima fase.