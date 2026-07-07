Quem é Zico, jogador do Egito? Conheça a história do atacante que homenageia o ídolo do Flamengo

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A presença de "Zico" no elenco egípcio chamou atenção durante o Mundial, especialmente depois do bom desempenho do atacante em partidas importantes

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Um dos nomes mais curiosos da Copa do Mundo de 2026 atende por um apelido muito familiar ao torcedor brasileiro: Zico. Mas, desta vez, ele não veste a camisa da seleção brasileira e sim a do Egito.

O jogador em questão é Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf, atacante egípcio que adotou o apelido em homenagem a Arthur Antunes Coimbra, o Zico, ídolo histórico do Flamengo e da seleção brasileira.

A presença de “Zico” no elenco egípcio chamou atenção durante o Mundial, especialmente depois do bom desempenho do atacante em partidas importantes da campanha africana.

Aos 29 anos, o jogador ganhou projeção internacional ao marcar gol e distribuir assistência na vitória histórica do Egito sobre a Nova Zelândia, resultado que ajudou a seleção a conquistar sua primeira vitória em Copas do Mundo.

Quem é Zico, do Egito?

O “Zico do Egito” é Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf, atacante egípcio que atua no Pyramids FC. No futebol, ele passou a ser conhecido simplesmente como Mostafa Zico ou apenas Zico, apelido herdado da admiração do pai pelo craque brasileiro.

Segundo o próprio jogador, o nome surgiu dentro de casa. O pai era fã do ex-camisa 10 do Flamengo e da seleção brasileira e transmitiu essa idolatria ao filho, que cresceu ouvindo histórias sobre o Galinho.

Depois, já mais velho, Mostafa buscou vídeos e jogos antigos do brasileiro para conhecer melhor o ídolo que inspirou seu apelido. Em entrevista reproduzida pela FIFA e pelo ge, ele contou que Zico é o seu “modelo de jogador”.

Por que ele tem esse apelido?

O apelido Zico é uma homenagem direta ao ex-jogador brasileiro. Mostafa revelou que o pai era muito fã do ídolo rubro-negro e que, por influência dele, passou a carregar esse nome no futebol.

A relação com o craque brasileiro vai além da coincidência. O atacante egípcio já afirmou publicamente que assiste a vídeos do ex-camisa 10 e o vê como uma referência técnica.

A história ganhou ainda mais repercussão no Brasil porque o nome “Zico” apareceu justamente em uma Copa do Mundo, décadas depois de o original ter brilhado pelo Brasil nos Mundiais de 1978, 1982 e 1986.

Em qual time joga o Zico do Egito?

Atualmente, Mostafa Zico defende o Pyramids FC, um dos principais clubes do futebol egípcio. Ele chegou ao clube em 2025 e seguiu sua trajetória em uma equipe que vem ganhando espaço no cenário continental e internacional.

Foi justamente com a camisa do Pyramids que o atacante passou a ser mais conhecido fora do Egito.

A repercussão cresceu ainda mais quando ele enfrentou o Flamengo na semifinal da Copa Intercontinental da FIFA de 2025, confronto que aumentou a curiosidade dos brasileiros sobre a identidade do jogador e o motivo do apelido.