Quem é o goleiro do Egito que defendeu pênalti de Messi na Copa do Mundo 2026?
Filho de ex-goleiro da seleção egípcia, Mostafa Shobeir para pênalti de Messi e ganha destaque na Copa do Mundo de 2026; saiba mais
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Mostafa Shobeir se tornou um dos protagonistas das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ao defender um pênalti cobrado por Lionel Messi durante o confronto entre Argentina e Egito.
O goleiro de 26 anos evitou o empate argentino no primeiro tempo da partida disputada no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.
O Egito vencia por 1 a 0, com gol de Yasser Ibrahim, quando a Argentina teve a oportunidade de igualar o marcador. Aos 20 minutos, após uma falta de Hassan sobre Nicolás Tagliafico dentro da área, Messi assumiu a cobrança, mas parou no goleiro egípcio.
Quem é Mostafa Shobeir, goleiro que defendeu pênalti de Messi?
Mostafa Ahmed Abdelaziz Mohamed Shobeir, também conhecido como "Oufa", nasceu em 15 de maio de 2000 e tem 26 anos. O goleiro atua pelo Al Ahly, um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol egípcio.
Revelado pelas categorias de base da equipe, Shobeir chegou ao time principal na temporada 2020/21. Durante parte da carreira, precisou aguardar oportunidades como reserva do experiente Mohamed El-Shenawy, tanto no clube quanto na seleção nacional.
O goleiro ganhou mais espaço na equipe do Egito no final de 2025, durante a Copa Africana de Nações. As atuações na competição contribuíram para que conquistasse a titularidade antes da disputa do Mundial de 2026.
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Como foi o pênalti de Messi defendido por Shobeir?
A Argentina teve a oportunidade de empatar o confronto aos 20 minutos do primeiro tempo. Messi cobrou a penalidade, mas Mostafa Shobeir conseguiu evitar o gol e manteve a vantagem egípcia no placar.
A defesa não foi a única intervenção importante do goleiro durante a partida. Shobeir também apareceu para impedir finalizações de Mac Allister e Julián Álvarez na etapa inicial.
Antes do confronto diante da Argentina, o arqueiro havia disputado quatro partidas nesta edição da Copa do Mundo e sofrido quatro gols.
Mostafa Shobeir é filho de ex-goleiro da seleção do Egito
A relação de Mostafa Shobeir com a seleção egípcia também passa pela história familiar. Ele é filho de Ahmed Shobeir, ex-goleiro que defendeu o Egito na Copa do Mundo de 1990, disputada na Itália.
Décadas depois, Mostafa seguiu a mesma posição do pai e chegou à seleção nacional. Na Copa do Mundo de 2026, ganhou destaque ao enfrentar a Argentina e defender uma cobrança de pênalti de Lionel Messi.
Quais títulos Mostafa Shobeir já conquistou?
Apesar dos 26 anos, o goleiro acumula títulos nacionais e continentais pelo Al Ahly. Entre as principais conquistas estão três edições da Liga dos Campeões da África.
- Três títulos da Liga dos Campeões da África
- Três títulos do Campeonato Egípcio
- Três títulos da Copa do Egito
- Duas Supercopas do Egito
- Copa FIFA África-Ásia-Pacífico de 2024
Na temporada anterior à Copa do Mundo, Shobeir disputou 20 partidas oficiais pelo Al Ahly. Agora, o goleiro ganha projeção internacional com a atuação diante da Argentina e a defesa do pênalti cobrado por um dos principais jogadores da história do futebol.