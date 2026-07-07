Quem é o goleiro do Egito que defendeu pênalti de Messi na Copa do Mundo 2026?

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Filho de ex-goleiro da seleção egípcia, Mostafa Shobeir para pênalti de Messi e ganha destaque na Copa do Mundo de 2026; saiba mais

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Mostafa Shobeir se tornou um dos protagonistas das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ao defender um pênalti cobrado por Lionel Messi durante o confronto entre Argentina e Egito.

O goleiro de 26 anos evitou o empate argentino no primeiro tempo da partida disputada no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

O Egito vencia por 1 a 0, com gol de Yasser Ibrahim, quando a Argentina teve a oportunidade de igualar o marcador. Aos 20 minutos, após uma falta de Hassan sobre Nicolás Tagliafico dentro da área, Messi assumiu a cobrança, mas parou no goleiro egípcio.

Quem é Mostafa Shobeir, goleiro que defendeu pênalti de Messi?

Mostafa Ahmed Abdelaziz Mohamed Shobeir, também conhecido como "Oufa", nasceu em 15 de maio de 2000 e tem 26 anos. O goleiro atua pelo Al Ahly, um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol egípcio.

Revelado pelas categorias de base da equipe, Shobeir chegou ao time principal na temporada 2020/21. Durante parte da carreira, precisou aguardar oportunidades como reserva do experiente Mohamed El-Shenawy, tanto no clube quanto na seleção nacional.

O goleiro ganhou mais espaço na equipe do Egito no final de 2025, durante a Copa Africana de Nações. As atuações na competição contribuíram para que conquistasse a titularidade antes da disputa do Mundial de 2026.

Como foi o pênalti de Messi defendido por Shobeir?

A Argentina teve a oportunidade de empatar o confronto aos 20 minutos do primeiro tempo. Messi cobrou a penalidade, mas Mostafa Shobeir conseguiu evitar o gol e manteve a vantagem egípcia no placar.

A defesa não foi a única intervenção importante do goleiro durante a partida. Shobeir também apareceu para impedir finalizações de Mac Allister e Julián Álvarez na etapa inicial.

Antes do confronto diante da Argentina, o arqueiro havia disputado quatro partidas nesta edição da Copa do Mundo e sofrido quatro gols.

Mostafa Shobeir é filho de ex-goleiro da seleção do Egito

A relação de Mostafa Shobeir com a seleção egípcia também passa pela história familiar. Ele é filho de Ahmed Shobeir, ex-goleiro que defendeu o Egito na Copa do Mundo de 1990, disputada na Itália.

Décadas depois, Mostafa seguiu a mesma posição do pai e chegou à seleção nacional. Na Copa do Mundo de 2026, ganhou destaque ao enfrentar a Argentina e defender uma cobrança de pênalti de Lionel Messi.

Quais títulos Mostafa Shobeir já conquistou?

Apesar dos 26 anos, o goleiro acumula títulos nacionais e continentais pelo Al Ahly. Entre as principais conquistas estão três edições da Liga dos Campeões da África.

Três títulos da Liga dos Campeões da África

Três títulos do Campeonato Egípcio

Três títulos da Copa do Egito

Duas Supercopas do Egito

Copa FIFA África-Ásia-Pacífico de 2024

Na temporada anterior à Copa do Mundo, Shobeir disputou 20 partidas oficiais pelo Al Ahly. Agora, o goleiro ganha projeção internacional com a atuação diante da Argentina e a defesa do pênalti cobrado por um dos principais jogadores da história do futebol.