Quantos gols Messi tem na carreira? Veja o número atualizado do craque argentino
Aos 39 anos, Messi segue acumulando gols, recordes e marcas históricas, ampliando o legado de um dos maiores jogadores de todos os tempos
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Lionel Messi segue ampliando uma das carreiras mais impressionantes da história do futebol. Aos 39 anos, o camisa 10 da Argentina e do Inter Miami continua acumulando gols, recordes e marcas históricas, consolidando ainda mais o legado de um dos maiores jogadores de todos os tempos.
Mas afinal, quantos gols Messi tem na carreira? De acordo com a contagem mais recente, o craque argentino soma 919 gols oficiais no futebol profissional, considerando partidas por clubes e pela seleção principal da Argentina.
A marca reforça a longevidade e a regularidade de Messi em alto nível ao longo de quase duas décadas, período em que o astro construiu números gigantes por Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami e também com a camisa da seleção argentina.
Gols de Messi por clube e pela seleção
A divisão dos gols de Messi ao longo da carreira mostra o peso de cada etapa da trajetória do argentino.
A maior parte da produção, naturalmente, foi construída no Barcelona, clube em que viveu o auge e se transformou em um dos maiores jogadores da história do esporte.
Veja a divisão de gols de Messi na carreira
- Barcelona: 672 gols
- Paris Saint-Germain: 32 gols
- Inter Miami: 90 gols
- Seleção Argentina: 125 gols
Total: 919 gols oficiais.
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Barcelona concentra a maior parte dos gols da carreira
Foi no Barcelona que Messi construiu a parte mais volumosa de sua artilharia.
Pelo clube catalão, o argentino marcou 672 gols em 778 partidas, número que o transformou no maior artilheiro da história da equipe e em um dos maiores goleadores da história do futebol europeu.
No Barcelona, Messi empilhou recordes e títulos, além de se tornar referência absoluta em competições como La Liga e Champions League.
Foi também no clube espanhol que consolidou a imagem de jogador decisivo, letal e capaz de sustentar números fora da curva por mais de uma década.