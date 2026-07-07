Quantos gols Messi tem em Copa do Mundo? Argentino é o maior artilheiro da história do torneio

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Messi chegou à Copa de 2026 entre os maiores artilheiros do torneio e ultrapassou lendas como Klose, Ronaldo, Gerd Müller e Fontaine

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Lionel Messi ampliou ainda mais sua marca na Copa do Mundo de 2026 e se tornou o maior artilheiro da história do Mundial masculino.

Somando todas as edições que disputou, o camisa 10 da Argentina já tem 21 gols em Copas do Mundo e ocupa, de forma isolada, o topo da lista histórica da competição.

O argentino chegou à edição de 2026 já entre os maiores goleadores do torneio e ultrapassou nomes históricos como Miroslav Klose, Ronaldo Nazário, Gerd Müller e Just Fontaine.

A campanha atual consolidou Messi como o principal goleador da história das Copas.

Quantos gols Messi tem em Copas do Mundo?

Até o momento, Lionel Messi soma 20 gols em Copas do Mundo. O número reúne os gols marcados pelo argentino nas seis edições do torneio que disputou: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026.

A divisão dos gols por Copa é a seguinte:

2006 – 1 gol

– 1 gol 2010 – 0 gols

– 0 gols 2014 – 4 gols

– 4 gols 2018 – 1 gol

– 1 gol 2022 – 7 gols

– 7 gols 2026 – 8 gols

Com isso, Messi alcançou a marca de 20 gols em Mundiais e abriu vantagem na liderança do ranking histórico.

Messi ultrapassou Klose e virou o maior artilheiro das Copas

Antes da Copa do Mundo de 2026, o recorde histórico pertencia ao alemão Miroslav Klose, que encerrou a carreira com 16 gols em Mundiais. Messi iniciou o torneio com 13 gols acumulados e, ao longo da campanha da Argentina, passou a liderar o ranking.

O salto definitivo aconteceu com a sequência de gols do craque argentino na atual edição. Segundo a própria FIFA, Messi chegou aos 20 gols e se isolou na ponta da artilharia histórica da Copa do Mundo.

Ranking dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo

Com a atualização da Copa de 2026, a lista dos principais goleadores da história do Mundial masculino ficou assim: